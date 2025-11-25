ನಿಂಬೆ ಸಿಪ್ಪೆಗಳನ್ನು ಎಸೆಯುವ ಬದಲು ಹೇಗೆಲ್ಲಾ ಮರು ಬಳಸಬಹುದು ನೋಡಿ
ನಿಂಬೆ ರಸವನ್ನು ಹಿಂಡಿದ ಬಳಿಕ ಅದರ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ಹೊರಗೆಸೆಯುವ ಬದಲು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿದರೆ ಹಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ.
Published : November 25, 2025 at 7:06 PM IST
ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನಿಂದ ಹಲವು ಉಪಯೋಗಗಳಿವೆ. ರಸ ಹಿಂಡಿದ ನಂತರ ಸಿಪ್ಪೆಗಳನ್ನು ಎಸೆಯುವ ಬದಲು ಮನೆಯ ವಿವಿಧ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ನಿಂಬೆ ಸಿಪ್ಪೆಗಳು ಮರುಬಳಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ರೂಪ ಪಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಅನೇಕ ಉಪಯುಕ್ತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ದುಡ್ಡು ಉಳಿಸುವುದಲ್ಲದೇ, ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಜೀವವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
- ನಿಂಬೆ ಸಿಪ್ಪೆಗಳನ್ನು ಒಣಗಿಸಿ, ಸಣ್ಣ ಚೀಲಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ ಹಾಗೂ ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ ಇಲ್ಲವೇ ಶೂ Rackನ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದರೆ ಸುವಾಸನೆ ಹರಡುತ್ತದೆ.
- ಫ್ರಿಜ್ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಿಂಬೆ ಸಿಪ್ಪೆಗಳನ್ನು ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಒಳಗಿಡಿ. ಅವು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಿರೋಧಿ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.
- ನಿಂಬೆ ಸಿಪ್ಪೆಗಳನ್ನು ಗಾಜಿನ ಬಾಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, ಅವು ಮುಳುಗುವಂತೆ ವಿನೆಗರ್ ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಎರಡು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ನೆನೆಯಲು ಬಿಡಿ. ಬಳಿಕ ಸೋಸಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಬಾಟಲಿಗೆ ಸುರಿಯಿರಿ ಹಾಗೂ ಬಳಸಿ. ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಕೌಂಟರ್ಗಳು, ಸಿಂಕ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಗಾಜಿನ ಸಾಮಗ್ರಿಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಉಪಯುಕ್ತ. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಸೇರಿಸಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಹೊಸದರಂತೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತವೆ.
- ನಿಂಬೆ ಸಿಪ್ಪೆಗಳನ್ನು ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಬಳಸಬಹುದು. ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಒಣಗಿಸಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಚಹಾ, ಕರಿ ಹಾಗೂ ಸಲಾಡ್ಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದರೆ, ರುಚಿ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಸಿಹಿತಿಂಡಿ ಹಾಗೂ ಕೇಕ್ಗಳಲ್ಲೂ ಸೇರಿಸಬಹುದು.
- ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಲು ಬಳಸುವ ಕಟಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ನಿಂಬೆ ಸಿಪ್ಪೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಬಳಸಬಹುದು. ಇದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ನಂಜುನಿರೋಧಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
- ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನಿಂಬೆ ಸಿಪ್ಪೆಗಳನ್ನು ತುರಿ ಮಾಡಿ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಗುಲಾಬಿ ಗಿಡವನ್ನು ನೆಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಹೂವುಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರಳುತ್ತವೆ.
- ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ವಾಸನೆ ಇದ್ದರೆ, ನಿಂಬೆ ಸಿಪ್ಪೆಗಳನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕುದಿಸಿ ಹಾಗೂ ಮನೆಯಾದ್ಯಂತ ಹಬೆ ಹರಡಲು ಬಿಡಿ. ಅದು ತಾಜಾತನ ನೀಡುತ್ತದೆ.
- ಸೆರಾಮಿಕ್ ಸಿಂಕ್ಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು, ನಿಂಬೆ ಸಿಪ್ಪೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರ್ಫ್ ದ್ರವವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಉಜ್ಜಿಕೊಳ್ಳಿ. ವಿವಿಧ ಬಣ್ಣಗಳು ಮತ್ತೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಹೊಳೆಯುತ್ತವೆ.
- ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವನ್ಗಳ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಇವುಗಳ ಒಳಗೆ ಆಹಾರ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಕೊಳಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಸುರಿಯಿರಿ ನಾಲ್ಕು ನಿಂಬೆ ಸಿಪ್ಪೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಹಾಗೂ ಅದನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ. ಹಬೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹರಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.