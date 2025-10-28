ETV Bharat / lifestyle

ಈರುಳ್ಳಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲದೆ ಟೊಮೆಟೊ ಮೊಸರು ಚಟ್ನಿ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ?

Tomato Curd Chutney: ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರವಾದ ಟೊಮೆಟೊ ಮೊಸರು ಚಟ್ನಿ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

ಟೊಮೆಟೊ ಮೊಸರು ಚಟ್ನಿ (ETV Bharat, Getty Images)
ETV Bharat Lifestyle Team

October 28, 2025

How To Make Tomato Curd Chutney: ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹಾಕದೇ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬಳಸದೇ ಮಾಡುವ ಚಟ್ನಿ ರೆಸಿಪಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಹೌದು, ಟೊಮೆಟೊ ಮೊಸರು ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ಬೇಗನೇ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಅತ್ಯಂತ ರುಚಿಕರವಾಗಿ ಚಟ್ನಿ ತಯಾರಿಸುವುದು ಕೂಡ ಸರಳ.

ಈ ಚಟ್ನಿ ಅನ್ನದ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಟಿಫಿನ್‌ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ವಯಸ್ಕರು ಇಬ್ಬರೂ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಬಿಸಿ ಟೊಮೆಟೊ ಮೊಸರು ಚಟ್ನಿ ತಯಾರಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳೇನು ಹಾಗೂ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

ಟೊಮೆಟೊ (Getty Images)

ಟೊಮೆಟೊ ಮೊಸರು ಚಟ್ನಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳೇನು?

  • ಟೊಮೆಟೊ - 3
  • ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳು - 5
  • ಅರಿಶಿನ - ಕಾಲು(1/4) ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಉಪ್ಪು - ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು
  • ಮೊಸರು - ಕಾಲು(1/4) ಕಪ್
  • ಜೀರಿಗೆ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಎಣ್ಣೆ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಸಾಸಿವೆ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳು - 2
  • ಕೊತ್ತಂಬರಿ - ಸ್ವಲ್ಪ
ಮೊಸರು (Getty Images)

ಟೊಮೆಟೊ ಮೊಸರು ಚಟ್ನಿ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ:

  • ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರಿಸುವಂತಹ ಟೊಮೆಟೊ ಮೊಸರು ಚಟ್ನಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಮೊದಲಿಗೆ ಟೊಮೆಟೊ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಸಹ ನುಣ್ಣಗೆ ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
  • ಈಗ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಟೊಮೆಟೊ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ. ಅಲ್ಲದೆ, ಕಾಲು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಅರಿಶಿನ, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಗೂ ಕಾಲು ಕಪ್ ನೀರು ಹಾಕಬೇಕು. ಬಳಿಕ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಇವು ಮೃದುವಾಗುವವರೆಗೆ ಬೇಯಿಸಬೇಕು, ಅವು ಮೃದುವಾದ ಬಳಿಕ ಒಲೆ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಿ.
ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ (Getty Images)
  • ಈ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ಕಾಲು ಕಪ್ ಮೊಸರು ಹಾಗೂ ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಬಬೇಕು.
  • ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡಲು ಒಲೆಯನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು.
  • ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಸಾಸಿವೆ, ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆ ಮತ್ತು ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಹುರಿಯಬೇಕು.
ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು (Getty Images)
  • ಬಳಿಕ ರುಬ್ಬಿದ ಟೊಮೆಟೊ ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಬೇಕು.
  • ಬಳಿಕ ಅದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಮೂರು ನಿಮಿಷ ಬೇಯಿಸಬೇಕು.
  • ಮೂರು ನಿಮಿಷಗಳ ಬಳಿಕ ಅಲಂಕರಿಸಲು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಸೇರಿಸಿ, ಒಲೆ ಆಫ್ ಮಾಡಿ.
ಟೊಮೆಟೊ ಮೊಸರು ಚಟ್ನಿ (ETV Bharat)
  • ಈಗ ಬಿಸಿ ಟೊಮೆಟೊ ಮೊಸರು ಚಟ್ನಿ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧ. ಬಳಿಕ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಬಡಿಸಬೇಕು.
  • ಬಿಸಿ ಅನ್ನದ ಮೇಲೆ ಟೊಮೆಟೊ ಮೊಸರು ಚಟ್ನಿ ಹಾಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ಸವಿದರೆ ರುಚಿ ಅದ್ಬುತ. ಹಾಗೆ ಈ ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ಟಿಫಿನ್‌ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕೂಡ ತಿನ್ನಬಹುದು. ಈ ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದರೆ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಟೊಮೆಟೊ ಹಾಗೂ ಇತರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.

