ಗ್ರಾಮೀಣ ಶೈಲಿಯ ಟೇಸ್ಟಿ ಟೇಸ್ಟಿ ಹಿರೇಕಾಯಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಚಟ್ನಿ ತಯಾರಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ?; ಹೀಗಿವೆ ಬೆಸ್ಟ್​ ಟಿಪ್ಸ್!

Ridge Gourd Coriander Chutney: ಹಿರೇಕಾಯಿಯಿಂದ ರುಚಿ ರುಚಿಯಾದ ಹಿರೇಕಾಯಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಚಟ್ನಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಹಿರೇಕಾಯಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಚಟ್ನಿ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : October 17, 2025 at 6:37 AM IST

2 Min Read
Ridge Gourd Coriander Chutney: ಹಿರೇಕಾಯಿಯಿಂದ ಪಲ್ಯ, ಸಾಂಬಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಖಾಧ್ಯಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹಿರೇಕಾಯಿಗಳಿಂದ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಿರೇಕಾಯಿ ಹಾಗೂ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪಿನಿಂದ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡಿದರೆ ರುಚಿಯು ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

ಚಪಾಯಿ ಹಾಗೂ ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಚಟ್ನಿಯು ಸಖತ್ ಸಂಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಹಿರೇಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪಿನ ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಇದೀಗ ಹಿರೇಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪಿನ ಚಟ್ನಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ.

ಹಿರೇಕಾಯಿ (Getty Images)

ಹಿರೇಕಾಯಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಚಟ್ನಿ ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು:

  • ಹಿರೇಕಾಯಿ- 400 ಗ್ರಾಂ
  • ಎಣ್ಣೆ - 7 ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ - ಒಂದೂವರೆ ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಜೀರಿಗೆ - 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಶೇಂಗಾ - 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ - 3
  • ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ - 15
  • ಟೊಮೆಟೊ - 3
  • ಅರಿಶಿನ - ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಉಪ್ಪು - ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು
  • ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು - 50 ಗ್ರಾಂ
  • ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ - 100 ಗ್ರಾಂ
  • ಸಾಸಿವೆ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಕಡಲೆಬೇಳೆ - ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಕೆಂಪು ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ - 2
  • ಕರಿಬೇವು - ಸ್ವಲ್ಪ
  • ಇಂಗು - ಕಾಲು ಟೀಸ್ಪೂನ್

ಹಿರೇಕಾಯಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಚಟ್ನಿ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ:

ಹಿರೇಕಾಯಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಚಟ್ನಿ (ETV Bharat)
  • ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರಿಸುವಂತಹ ಹಿರೇಕಾಯಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಚಟ್ನಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಮೊದಲಿಗೆ 400 ಗ್ರಾಂ ಹಿರೇಕಾಯಿ ತೊಳೆದು ಸಿಪ್ಪೆ ಸುಲಿದು ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿಡಬೇಕು.
  • ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಒಲೆ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಬಾಣಲೆ ಇಟ್ಟು ಎರಡು ಚಮಚ ಎಣ್ಣೆ ಸೇರಿಸಿ. ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಒಂದೂವರೆ ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತು ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಹುರಿಯಲು ಬಿಡಿ.
  • ಇದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಗೂ 10 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಸಳು ಸೇರಿಸಿ. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿ ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ ಹುರಿಯಲು ಬಿಡಿ.
  • ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹುರಿದ ಬಳಿಕ ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಗುವವರೆಗೆ ಹುರಿದುಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಒಲೆ ಆಫ್ ಮಾಡಿ. ಬಳಿಕ ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ.
  • ಈಗ ಅದೇ ಕಡಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಸೇರಿಸಿ. ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಮತ್ತು ಇರಿಸಿದ ಹಿರೇಕಾಯಿ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಮುಚ್ಚಿಡಿ. ಈ ರೀತಿ 10 ನಿಮಿಷ ಬೇಯಿಸಿ.
  • ಹಿರೇಕಾಯಿ ತುಂಡುಗಳು ಬೆಂದ ಬಳಿಕ ಟೊಮೆಟೊ ತುಂಡುಗಳು, ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಅರಿಶಿನ ಮತ್ತು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ.
  • ಟೊಮೆಟೊ ತುಂಡುಗಳು ಮೃದುವಾಗುವವರೆಗೆ ಹುರಿಯಿರಿ. ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ಸೇರಿಸಿ, ಮುಚ್ಚಿ ಹುರಿಯಲು ಬಿಡಿ. 100 ಗ್ರಾಂ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ ನಾಲ್ಕು ನಿಮಿಷ ಬೇಯಿಸಿ. ಬಳಿಕ ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ.
  • ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ, ಒಲೆ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಸಾಸಿವೆ, ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ, ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಕಡಲೆಬೇಳೆ, ಎರಡು ತುಂಡು ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಸೇರಿಸಿ ಹುರಿಯಲು ಬಿಡಿ.
  • ಬೇಳೆಯ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾದ ಬಳಿಕ ಆರು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಸಳು, ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆ, ಮೂರು ಚಿಗುರು ಕರಿಬೇವು ಸೇರಿಸಿ ಹುರಿಯಿರಿ. ಬಳಿಕ ಕಾಲು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಇಂಗು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
  • ಬಳಿಕ ಒಲೆ ಆಫ್ ಮಾಡಿ, ತಯಾರಾದ ಹಿರೇಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಶೇಂಗಾ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
  • ಕೊನೆಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿದರೆ ರುಚಿಕರವಾದ ಹಿರೇಕಾಯಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಚಟ್ನಿ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧ.
  • ಈ ಚಟ್ನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪ ಸೇರಿಸಿ ಬಿಸಿ ಅನ್ನದೊಂದಿಗೆ ತಿಂದರೆ ಅದ್ಭುತ ರುಚಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.

