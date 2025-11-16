ಟೇಸ್ಟಿ ಟೇಸ್ಟಿ ಗರಿಗರಿಯಾದ ಈರುಳ್ಳಿ ಮಿರ್ಚಿ ಬಜ್ಜಿ ತಯಾರಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ?
ಸಂಜೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಸಖತ್ ರುಚಿಕರ ಈರುಳ್ಳಿ ಸ್ಟಪ್ಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಮಿರ್ಚಿ ಬಜ್ಜಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ.
Published : November 16, 2025 at 6:00 AM IST
ಈ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ತಂಪಾಗಿರುವ ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ವಡಾ, ಪಕೋಡಾ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಬಜ್ಜಿಗಳಂತಹ ಬಿಸಿ ಕುರುಕುಲು ತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಈರುಳ್ಳಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬಜ್ಜಿಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟ ಪಟ್ಟು ತಿನ್ನುವ ಜನಪ್ರಿಯ ತಿಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಜ್ಜಿ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರಬಹುದು. ನಾವು ತಿಳಿಸಿರುವಂತಹ ಅಳತೆಯ ಪ್ರಕಾರ ತಯಾರಿಸಿದರೆ ಈ ಬಜ್ಜಿಗಳು ಗರಿಗರಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತವೆ.
ಇವುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಬಜ್ಜಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಚಳಿ ಚಳಿ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಬಜ್ಜಿ ತಿಂದರೆ ಅದ್ಭುತ ಅನುಭವ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಬಜ್ಜಿಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಇದೀಗ ಈರುಳ್ಳಿ ಸ್ಟಪ್ಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಮಿರ್ಜಿ ಬಜ್ಜಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಈರುಳ್ಳಿ ಸ್ಟಪ್ಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಮಿರ್ಜಿ ಬಜ್ಜಿಗಾಗಿ ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು:
- ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು - ಒಂದೂವರೆ ಕಪ್
- ಅಜವಾನ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ - ಸ್ವಲ್ಪ
- ಅರಿಶಿನ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಉಪ್ಪು - ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು
- ಬಜ್ಜಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳು - 15
- ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು - 2
- ಜೀರಿಗೆ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಈರುಳ್ಳಿ ತುಂಡುಗಳು - 1/2 ಕಿಲೋ (250 ಗ್ರಾಂ)
- ಕೊತ್ತಂಬರಿ - 1 ಕಟ್ಟು
- ಎಣ್ಣೆ - ಕರಿಯಲು ಬೇಕಾದಷ್ಟು
ಈರುಳ್ಳಿ ಸ್ಟಪ್ಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಮಿರ್ಜಿ ಬಜ್ಜಿ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ:
- ಈ ಬಜ್ಜಿ ಮಾಡಲು ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಕೊತ್ತಂಬರಿಯನ್ನು ಸಮ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿಸಬೇಕು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೂವರೆ ಕಪ್ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು, ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಅಜವಾನ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಸೇರಿಸಿ.
- ಅಲ್ಲದೇ, ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಅರಿಶಿನ, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಗೂ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ, ಒಲೆ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಕಡಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಕರಿಯಲು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ.
- ಇದೀಗ 15 ಬಜ್ಜಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಸೀಳು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಬಳಿಕ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಾದ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿ ಕುದಿಯುವ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಹಾಕಬೇಕು.
- ಕಡಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಬಜ್ಜಿಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಹಾಕಿದ ಬಳಿಕ ಜ್ವಾಲೆಯನ್ನು ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಇಡಿ. ಈಗ ಇವುಗಳನ್ನು ಎರಡೂ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕರಿಯಲು ಒಂದು ಚಾಕು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ತಿರುಗಿಸಿ.
- ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದವುಗಳನ್ನು ಹಿಟ್ಟಿನ ಮಿಶ್ರಣದಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಕರಿಯಿರಿ. ಬಳಿಕ ಇವುಗಳನ್ನು ಒಂದು ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಬೇಕು.
- ಇದೀಗ ನಿಂಬೆ ರಸ, ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಲು, ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಮಚ ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ನಿಂಬೆ ರಸ, ಒಂದು ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು, ಎರಡು ಚಮಚ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ಈಗ ತಣ್ಣಗಾದ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬಜ್ಜಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೀಳು ಮಾಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಸೇರಿಸಿ.
- ಬಳಿಕ ನಿಂಬೆ ರಸವನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ಸಾಕು ಈರುಳ್ಳಿ ಸ್ಟಪ್ಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಮಿರ್ಜಿ ಬಜ್ಜಿ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.
