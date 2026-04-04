ಕಪ್ಪಾದ ಬೆಳ್ಳಿಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಫಳಫಳ ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ? ತಜ್ಞರ ಸೂಪರ್ ಟಿಪ್ಸ್
ಬೆಳ್ಳಿಯ ವಸ್ತುಗಳು, ಪಾತ್ರೆಗಳು, ದೇವರ ವಿಗ್ರಹಗಳ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಬೆಳ್ಳಿ ವಸ್ತುಗಳು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗುತ್ತದೆ. ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವ ವಿಧಾನಗಳ ಕುರಿತು ತಿಳಿಯೋಣ.
Published : April 4, 2026 at 2:32 PM IST
ಯಾವುದೇ ಋತು ಇರಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿರುವ ಬೆಳ್ಳಿ ವಸ್ತುಗಳು ಹಾಗೂ ಪೂಜಾ ಪರಿಕರಗಳು ಕಪ್ಪಾಗುವುದು ಸಹಜ. ಬೆಳ್ಳಿಯ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಕಪ್ಪಾಗಲು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾರಣವೇ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ತೇವಾಂಶ. ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿನ ತೇವಾಂಶದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಬೆಳ್ಳಿ ತನ್ನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹೊಳಪನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ, ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣಗಳು ಮತ್ತು ವಸ್ತುಗಳು ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶಕ್ಕೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಳಜಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೂ ಬೆಳ್ಳಿ ವಸ್ತುಗಳು ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹೊಳಪನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಬದಲು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಅವುಗಳ ಹೊಳಪನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಬಹುದು. ಇವುಗಳನ್ನು ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್ & ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ: ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಬಟ್ಟಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರ ಒಳಭಾಗವನ್ನು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್ನಿಂದ ಹೊದಿಸಿ. ಮುಂದೆ, ಬೆಳ್ಳಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಟ್ಟಲಿನೊಳಗೆ ಇರಿಸಿ. ನಂತರ, ಎರಡು ಚಮಚ ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಸೇರಿಸಿ. ಬಳಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಳುಗಿಸುವಷ್ಟು ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನು ಸುರಿಯಿರಿ. ಅವುಗಳನ್ನು 5 ರಿಂದ 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ಬಳಿಕ, ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಮೃದುವಾದ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉಜ್ಜಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬೆಳ್ಳಿ ವಸ್ತುಗಳು ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಿಸಿಐ ನಡೆಸಿದ ಅಧ್ಯಯನವು ಬೆಳ್ಳಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಈ ವಿಧಾನವು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲವೇ ಟೂತ್ಪೌಡರ್: ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಬೆಳ್ಳಿ ವಸ್ತುಗಳು, ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲವೇ ಟೂತ್ಪೌಡರ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಬೆಳ್ಳಿ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ. ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಣಗಲು ಬಿಡಿ. ವಸ್ತುಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಮಸುಕಾಗಿದ್ದರೆ, ಬ್ರಷ್ ಬಳಸಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮತ್ತು ಮೃದುವಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ಕ್ರಬ್ ಮಾಡಿ. ಬಳಿಕ ಅವುಗಳನ್ನು ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ನಿಂದ ಒರೆಸಿ ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬೆಳ್ಳಿ ವಸ್ತುಗಳು ಹೊಸದರಂತೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತವೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಬಳಿಕ ಬೆಳ್ಳಿ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣ ಉಳಿದಿದ್ದರೆ, ಅದೇ ವಿಧಾನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪುನರಾವರ್ತಿಸುವುದರಿಂದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ.
ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಒಳ್ಳೆಯದು: ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಬೆಳ್ಳಿ ವಸ್ತುಗಳ ಹೊಳಪನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಮತ್ತೊಂದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಲು ನಯವಾದ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ರಚಿಸಲು ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾದೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಬೆರೆಸಿ. ಕೆಲವರು ಈ ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕೆ ವಿನೆಗರ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಸೇರಿಸಬಹುದು. ಪೇಸ್ಟ ತಯಾರಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಮೃದುವಾದ ಬಿರುಗೂದಲುಗಳ ಬ್ರಷ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಿ ಹಾಗೂ ಬೆಳ್ಳಿ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉಜ್ಜಿಕೊಳ್ಳಿ. ಬಳಿಕ ಇವುಗಳನ್ನು ಬಿಸಿ ನೀರಿನಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬೆಳ್ಳಿ ವಸ್ತುಗಳು ಹೊಳೆಯುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಹೊಸದರಂತೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ಉತ್ತಮ: ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿಯರ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿ ಬೆಳ್ಳಿ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಉಜ್ಜಲು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. ಅತಿಯಾದ ಜಿಡ್ಡು ಅಥವಾ ಕೊಳೆ ಇದ್ದರೆ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಗೂ ನಿಂಬೆ ರಸ ಸೇರಿಸಿ. ಈ ಮಿಶ್ರಣದಲ್ಲಿರುವ ಆಮ್ಲೀಯ ಗುಣಗಳು ಕಲೆಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತವೆ. ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು, ಉಪ್ಪು, ನಿಂಬೆ ರಸದ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಬೆಳ್ಳಿ ವಸ್ತುಗಳ ಫಳಫಳ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ.
ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು: ಬೆಳ್ಳಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ನೀರಿನ ಹನಿಗಳು, ತೇವಾಂಶ ಉಳಿಯದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮೃದುವಾದ ಹತ್ತಿ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಒಣಗಿಸಿ. ಭಾರೀ ಗ್ರೀಸ್ ಶೇಖರಣೆ ಇರುವ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಿಸಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸುವುದರಿಂದ ಕೊಳೆ ಸಡಿಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬೆಳ್ಳಿ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತೆ ಕಲೆಯಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಗಾಳಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ರಕ್ಷಿಸಲು ಗಾಳಿಯಾಡದ ಚೀಲಗಳು ಇಲ್ಲವೇ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಇಡಬಹುದು.
ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
