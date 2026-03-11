ರಂಜಾನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಶೀರ್ ಖುರ್ಮಾ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ?
ರಂಜಾನ್ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದವರು ವಿಶೇಷ ಶೀರ್ ಖುರ್ಮಾ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
Published : March 11, 2026 at 8:35 PM IST
ರಂಜಾನ್ ತಿಂಗಳು ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಬಹಳ ಪವಿತ್ರವಾಗಿದೆ. ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಲೀಮ್ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ ಶೀರ್ ಖುರ್ಮಾ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿಯು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇದನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದಾಗ ಅದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲವೇ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.
ಅಂತಹ ಜನರು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುವ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ, ಅದು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತಯಾರಿಸುವವರು ಸಹ ಇದನ್ನು ಈ ಸರಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ತುಂಬಾ ರುಚಿಯಾದ ಶೀರ್ ಖುರ್ಮಾ ರೆಸಿಪಿ ತಯಾರಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಯಾವುವು ಹಾಗೂ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ವಿಧಾನ ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಶೀರ್ ಖುರ್ಮಾ ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು:
- ಶ್ಯಾವಿಗೆ - 1 ಕಪ್
- ಒಣಗಿದ ಖರ್ಜೂರ - 6
- ಪುಡಿ ಮಾಡಿರುವ ಬಾದಾಮಿ - 10
- ಗೋಡಂಬಿ - 15
- ಪಿಸ್ತಾ - 10
- ತುಪ್ಪ - 6 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಹಾಲು - 1 ಲೀಟರ್
- ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಹಾಲು - 300 ಮಿಲಿ
- ಸಕ್ಕರೆ - ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ (250 ಗ್ರಾಂ)
- ದ್ರಾಕ್ಷಿ - ಅರ್ಧ ಕಪ್
- ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ - ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್
ಶೀರ್ ಖುರ್ಮಾ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?:
- ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರವಾದ ಶೀರ್ ಖುರ್ಮಾ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಮೊದಲಿಗೆ, ಆರು ಒಣಗಿದ ಖರ್ಜೂರ, 10 ಬಾದಾಮಿ, 15 ಗೋಡಂಬಿ ಹಾಗೂ 10 ಪಿಸ್ತಾಗಳನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಬೌಲ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ.
- ಇವುಗಳನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಿಸಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಡಿ. 4 ಗಂಟೆಗಳ ಬಳಿಕ ಒಣಗಿದ ಖರ್ಜೂರ, ಬಾದಾಮಿ ಹಾಗೂ ಗೋಡಂಬಿಯನ್ನು ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ.
- ಇದೀಗ ಒಲೆ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಬಾಣಲೆಗೆ ಮೂರು ಚಮಚ ತುಪ್ಪ ಸೇರಿಸಿ. ತುಪ್ಪ ಕರಗಿದ ಬಳಿಕ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಒಣಗಿದ ಖರ್ಜೂರ, ಗೋಡಂಬಿ, ಬಾದಾಮಿ, ಪಿಸ್ತಾ ಹಾಗೂ ಎರಡು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಬೀಜ ಸೇರಿಸಿ ಹುರಿಯಿರಿ. ಇವುಗಳನ್ನು ಒಂದು ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಿ.
- ಅದೇ ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ಮೂರು ಚಮಚ ತುಪ್ಪ ಸೇರಿಸಿ. ತುಪ್ಪ ಕರಗಿದ ನಂತರ ಒಂದು ಕಪ್ ಶ್ಯಾವಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ. ಇದೀಗ ಉರಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಇರಿಸಿ.
- ಶ್ಯಾವಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಕಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವವರೆಗೆ ಹುರಿಯಿರಿ. ಬಳಿಕ ಇವುಗಳನ್ನು ಒಂದು ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ.
- ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಒಲೆ ಆನ್ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಲೀಟರ್ ಹಾಲನ್ನು ಕಡಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಿಯಿರಿ ಹಾಗೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಕುದಿಸಿ. ಹಾಲು ಕುದಿಯುತ್ತಿರುವಾಗ 300 ಮಿಲಿ ಕಂಡೆನ್ಸ್ಡ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಅಥವಾ ಕಾಲು ಕಪ್ 250 ಗ್ರಾಂ ಸಕ್ಕರೆ ಸೇರಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
- ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಲು ಕಪ್ ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ ಸೇರಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಬಳಿಕ ಹುರಿದ ಡ್ರೈಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಸೇರಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಬಳಿಕ, ಉರಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಇರಿಸಿ, ಹುರಿದ ಶ್ಯಾವಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ 15 ನಿಮಿಷ ಬೇಯಿಸಿ.
- ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷಗಳ ಬಳಿಕ, ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
- ಇದೀಗ ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರಿಸುವ ಶೀರ್ ಕುರ್ಮಾ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.
ಇವುಗಳನ್ನು ಓದಿ:
- ಬಿರುಬಿಸಿಲಿಗೆ ತಂಪಾದ ಜೋಳದ ಅಂಬಲಿ: ಬಾಯಿಗೆ ಸಖತ್ ಹಿತ, ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಉತ್ತಮ!
- ಮಧ್ಯಾಹ್ನ & ರಾತ್ರಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಟೇಸ್ಟಿ ಟೇಸ್ಟಿ 'ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ರೈಸ್' ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
- ಬಾಯಿ ಚಪ್ಪರಿಸಿ ತಿನ್ನುವ ರುಚಿಯ 'ದೊಣ್ಣೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ' ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
- ಬಾಯಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಕರಗುವ 'ಡಬಲ್ ಕಾ ಮೀಠಾ': ರುಚಿಯು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ
- ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಭರ್ಜರಿ ರುಚಿಯ 'ಪನೀರ್ ಪಾಯಸ': ಬಣ್ಣದಾಟಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ರಂಗೂ ನೀಡುವ ಸ್ಟೀಟ್