ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರಿಸುವ ಸಖತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಟೇಸ್ಟಿ ಸಿಗಡಿ ಕರಿ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ?
ವೀಕೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರಿಸುವ ಸಖತ್ ರುಚಿಕರ ಪ್ರಾನ್ಸ್ ಕರಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
Published : November 9, 2025 at 2:38 PM IST
ಅನೇಕರು ಸೀಗಡಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ವಿವಿಧ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕರಿ ಅಥವಾ ಘೀ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಪ್ರಾನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸೀಗಡಿ ಕರಿ ಮಾಡುವುದು ತುಂಬಾ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಕರಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದು.
ವೀಕೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾನ್ಸ್ ಕರಿ ರೆಸಿಪಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದರೆ ಮನೆ ಮಂದಿ ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಸವಿಯುತ್ತಾರೆ. ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾದ ಚಪಾತಿ ಇಲ್ಲವೇ ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕರಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಸಖತ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ರುಚಿ ರುಚಿಯಾದ ಸೀಗಡಿ ಕರಿ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಹಾಗೂ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ವಿಧಾನ ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಪ್ರಾನ್ಸ್ ಕರಿಗಾಗಿ ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳೇನು?:
- ಪ್ರಾನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸೀಗಡಿ - ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ (500 ಗ್ರಾಂ)
- ಎಣ್ಣೆ - 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ - 2
- ಸಾಸಿವೆ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಜೀರಿಗೆ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಈರುಳ್ಳಿ - 1
- ಅರಿಶಿನ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ - 4
- ಟೊಮೆಟೊ - 1
- ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ - ಒಂದೂವರೆ ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪುಡಿ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಪೀರ್ ಪೌಡರ್ - 1/2 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಗರಂ ಮಸಾಲ - ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ
- ಹುಣಸೆ - 30 ಗ್ರಾಂ
ಪ್ರಾನ್ಸ್ ಕರಿ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ:
- ವೀಕೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಪ್ರಾನ್ಸ್ ಕರಿ ರೆಸಿಪಿ ತಯಾರಿಸಲು ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ 500 ಗ್ರಾಂ ಸೀಗಡಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ತೊಳೆದು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ 30 ಗ್ರಾಂ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕಿ ನೆನೆಸಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
- ಈಗ ಒಲೆ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಕಡಾಯಿ ಇಟ್ಟು ಎರಡು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಎರಡು ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಸಾಸಿವೆ ಸೇರಿಸಿ ಹುರಿಯಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೇ, ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆ, ಕತ್ತರಿಸಿದ ಈರುಳ್ಳಿ ಸೇರಿಸಿ ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಹುರಿದುಕೊಳ್ಳಿ.
- ಬಳಿಕ ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಅರಿಶಿನ, ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಶುಂಠಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರಿಯಿರಿ. ಬಳಿಕ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಟೊಮೆಟೊ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮುಚ್ಚಿ ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಕುದಿಯಲು ಬಿಡಿಬೇಕು.
- ಟೊಮೆಟೊ ತುಂಡುಗಳು ಬೆಂದ ಬಳಿಕ ನೆನೆಸಿದ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣಿನ ರಸವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮುಚ್ಚಿ. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಐದು ನಿಮಿಷ ಬೇಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ಎಣ್ಣೆ ಬೇರ್ಪಟ್ಟ ಬಳಿಕ ತೊಳೆದ ಸೀಗಡಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಹುರಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ಬಳಿಕ ಒಂದೂವರೆ ಚಮಚ ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ, ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ, ಕಾಲು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಖಾರದ ಪುಡಿ, ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ, ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಗೂ ಇನ್ನೊಂದು ಐದು ನಿಮಿಷ ಬೇಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ಐದು ನಿಮಿಷಗಳ ಬಳಿಕ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ಹಾಗೂ ಜ್ವಾಲೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಐದು ನಿಮಿಷ ಕುದಿಸಬೇಕು.
- ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಒಲೆ ಆಫ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ಇದೀಗ ರುಚಿಯಾದ ಸೀಗಡಿ ಕರಿ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಸೀಗಡಿ ಕರಿಯನ್ನು ಬಿಸಿ ಅನ್ನದೊಂದಿಗೆ ತಿಂದಿದ್ದರೆ ಸೂಪರ್ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರಿಸುವಂತಹ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.
