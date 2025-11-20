ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರ ಟೊಮೆಟೊ ದಾಲ್ ತಯಾರಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ?
ಹೋಟೆಲ್ ಶೈಲಿಯ ಅತ್ಯಂತ ರುಚಿಕರವಾದ ಟೊಮೆಟೊ ದಾಲ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬದುನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ.
Published : November 20, 2025 at 6:39 AM IST
ಹಲವರಿಗೆ ಟೊಮೆಟೊ ದಾಲ್ ಎಂದರೆ ಬಲು ಇಷ್ಟ. ಇದು ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ ಜನರು ಸವಿಯುತ್ತಾರೆ. ಹೊರಗೆ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಿಂದರೂ ಈ ದಾಲ್ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟೊಮೆಟೊ ದಾಲ್ ಮಾಡಿದಾಗಲು ಆ ರುಚಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.
ಚಪಾತಿ, ತಂದೂರಿ ರೋಟಿ ಹಾಗೂ ಪರೋಟಾ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಟೊಮೆಟೊ ದಾಲ್ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಸಖತ್ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಒಮ್ಮೆ ರುಚಿ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಪದೇ ಪದೆ ಸೇವಿಸಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಟೊಮೆಟೊ ದಾಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇದು ಹೊರಗೆ ಸಿಗುವಂತೆ ರುಚಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದೀಗ ಟೊಮೆಟೊ ದಾಲ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ.
ಟೊಮೆಟೊ ದಾಲ್ಗಾಗಿ ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳೇನು?:
- ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ - ಕಾಲು ಕಪ್
- ಟೊಮೆಟೊ - 4
- ಈರುಳ್ಳಿ - 2
- ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು - ಸ್ವಲ್ಪ
- ಉಪ್ಪು - 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಚಮಚ
- ಅರಿಶಿನ - ಸ್ವಲ್ಪ
- ಮೆಂತೆ - ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ
- ಎಣ್ಣೆ - 4 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಶುಂಠಿ-ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ - 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ - ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಇಂಗು - ಸ್ವಲ್ಪ
- ತುಪ್ಪ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ - 8
- ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ - 6
- ಸಾಸಿವೆ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಜೀರಿಗೆ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಕರಿಬೇವು - ಸ್ವಲ್ಪ
- ಕೊತ್ತಂಬರಿ - ಸ್ವಲ್ಪ
ಟೊಮೆಟೊ ದಾಲ್ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?:
- ಘಮಘಮಿಸುವಂತಹ ಟೊಮೆಟೊ ದಾಲ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಕಾಲು ಕಪ್ ತೊಗರಿ ಬೇಳೆಯನ್ನು ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನೆನೆಸಬೇಕು.
- ನಾಲ್ಕು ಟೊಮೆಟೊಗಳನ್ನು ದೊಡ್ಡ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಎರಡು ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ತೆಳುವಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಇಡಿ. ನಾಲ್ಕು ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಲಂಬವಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ಈಗ ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣಿಗೆ ನೀರು ಹಾಕಿ 10 ನಿಮಿಷ ನೆನೆಸಿ.
- ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯ ಬಳಿಕ ನೆನೆಸಿದ ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ ಜೊತೆಗೆ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಟೊಮೆಟೊ ತುಂಡುಗಳು, ಎರಡು ಚಮಚ ಉಪ್ಪು, ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ, ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಎರಡು ಸೀಟಿ ಬರುವವರೆಗೆ ಬೇಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಒಲೆ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಕಡಾಯಿ ಇಟ್ಟು ಎರಡು ಚಮಚ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಈರುಳ್ಳಿ ತುಂಡುಗಳು ಹಾಗೂ ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹೋಳುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಹುರಿಯಿರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಕಸೂರಿ ಮೇಥಿ ಸೇರಿಸಿ ಹುರಿಯಿರಿ.
- ಬಳಿಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ ಹಾಕಿ ಹುರಿಯಿರಿ. ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಚಮಚ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಸೇರಿಸಿ ಕುದಿಯಲು ಬಿಡಿ. ಬಳಿಕ ನೆನೆಸಿದ ಹುಣಸೆ ರಸವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಹುರಿದುಕೊಳ್ಳಿ.
- ಬಳಿಕ ಎರಡು ಚಮಚ ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪುಡಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ.
- ಈಗ ಬೇಯಿಸಿದ ಬೇಳೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಹಾಗೂ ಉರಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಬಳಿಕ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಕ್ಕರೆ ಸೇರಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಒಲೆ ಆಫ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ಇದೀಗ ಒಗ್ಗರಣೆಗಾಗಿ ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ತುಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಚಮಚ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಹಾಕಿ ಇವು ಬಿಸಿಯಾದ ಬಳಿಕ ನುಣ್ಣಗೆ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಸಳು, ಆರು ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಒಂದು ಚಮಚ ಸಾಸಿವೆ ಸೇರಿಸಿ. ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಿಬೇವು ಹಾಗೂ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಅರಿಶಿನ ಸೇರಿಸಿ ಹುರಿಯಿರಿ.
- ಬಳಿಕ ತಯಾರಿಸಲಾದ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಕೊನೆಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ಇದೀಗ ಸಿದ್ಧವಾದ ಟೊಮೆಟೊ ದಾಲ್ ಅನ್ನು ಚಪಾತಿ ಹಾಗೂ ತಂದೂರಿ ರೋಟಿ, ಪರೋಟಾ ಹಾಗೂ ಬಿಸಿ ಅನ್ನದ ಜೊತೆಗೆ ಸವಿದರೆ ರುಚಿ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.
