ಚಳಿಗಾಲಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಘಮಘಮಿಸುವ ರುಚಿಕರ ಮೈಸೂರು ರಸಂ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಾಗುವಂತಹ ಘಮಘಮಿಸುವ ರುಚಿಕರ ಮೈಸೂರು ರಸಂ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ.
Published : December 18, 2025 at 6:50 PM IST
ಬಹುತೇಕರು ಹಲವು ಪಲ್ಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಂಬಾರ್ ಇಲ್ಲವೇ ರಸಂ ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅನೇಕರು ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ರಸಂ, ಶುಂಠಿ ರಸಂ ಹಾಗೂ ಟೊಮೆಟೊ ರಸಂ ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯು ಒಂದೇ ಪ್ರಕಾರ ರಸಂ ತಿನ್ನಲು ಬೇಸರವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಯು ಹೊಸ ರುಚಿಯ ರಸಂ ಬಯಸುತ್ತದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಯಾರಿಸುವ ರಸಂ ರುಚಿಗಿಂತ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಈ ಹೊಸ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ರಸಂ ಮಾಡಿ. ಇದರ ರುಚಿ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದುವೇ ಚಳಿಗಾಲಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಮೈಸೂರು ರಸಂ ರೆಸಿಪಿಯಿದೆ. ಇದನ್ನು ಬಿಸಿ ಅನ್ನದ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ತಿಂದರೆ ರುಚಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮೈಸೂರು ರಸಂ ಈ ರೀತಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದರೆ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ತುತ್ತು ರೈಸ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ತಿನ್ನಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೀರಿ. ಇದೀಗ ಸಖತ್ ಟೇಸ್ಟಿಯಾದ ಮೈಸೂರು ರಸಂ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಮೈಸೂರು ರಸಂ ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು:
- ತೊಗರಿಬೇಳೆ - 4 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಎಣ್ಣೆ - 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಒಣ ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ - 3
- ಕಡಲೆಬೇಳೆ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಕಾಳುಮೆಣಸು - ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ - 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಜೀರಿಗೆ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುರಿ - 3 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಟೊಮೆಟೊ - 3
- ಉಪ್ಪು - ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು
- ತುರಿದ ಬೆಲ್ಲ - ಒಂದೂವರೆ ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಅರಿಶಿನ - ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಕರಿಬೇವು - ಸ್ವಲ್ಪ
- ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು - 20 ಗ್ರಾಂ
- ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ - 2
- ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು - ಸ್ವಲ್ಪ
- ತುಪ್ಪ - 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಸಾಸಿವೆ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಇಂಗು - 2 ಚಿಟಿಕೆ
ಮೈಸೂರು ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?:
- ಮನೆ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಾಗುವಂತಹ ಮೈಸೂರು ರಸಂ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಮೊದಲಿಗೆ ಒಲೆ ಆನ್ ಮಾಡಿ ನಾಲ್ಕು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ನೆನೆಸಿದ ತೊಗರಿಬೇಳೆ, 3 ಕಪ್ ನೀರನ್ನು ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ ಹಾಕಿ, ಮುಚ್ಚಿ ನಾಲ್ಕು ಸೀಟಿಗಳು ಆಗುವವರೆಗೆ ಬೇಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ನಾಲ್ಕು ಸೀಟಿಗಳು ಆದ ನಂತರ ಬೇಳೆಯನ್ನು ಒಂದು ಚಮಚದಿಂದ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
- ಅಲ್ಲದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಪ್ನಲ್ಲಿ, 20 ಗ್ರಾಂ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕಿ ನೆನೆಯಲು ಬಿಡಿ.
- ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಒಲೆ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಎರಡು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಕಡಾಯಿಗೆ ಹಾಕಿ. ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಮೂರು ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಸೇರಿಸಿ.
- ಜೊತೆಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಕಾಳು ಮೆಣಸು, ಎರಡು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಧನಿಯಾ, ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ಇದಕ್ಕೆ ಮೂರು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುರಿ ಸೇರಿಸಿ ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಹುರಿದು ಒಲೆ ಆಫ್ ಮಾಡಿ. ಬಳಿಕ ಇವುಗಳನ್ನು ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಬೌಲ್ನಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಟೊಮೆಟೊ ತುಂಡುಗಳು, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು, ಒಂದೂವರೆ ಚಮಚ ತುರಿದ ಬೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಅರಿಶಿನ ಸೇರಿಸಿ.
- ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅದೇ ರೀತಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಿಬೇವು, ನೆನೆಸಿದ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ಸೇರಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಬೇಕು.
- ಟೊಮೆಟೊ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದೂವರೆ ಲೀಟರ್ ನೀರು, ಎರಡು ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಸೇರಿಸಿ ಕುದಿಸಿ.
- ಅದು ಕುದಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಬಳಿಕ ರುಬ್ಬಿದ ಬೇಳೆ, ರುಬ್ಬಿಕೊಂಡ ಮಸಾಲಾ ಪುಡಿ ಹಾಗೂ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕಿ.
- ಈಗ ಉರಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ ನಾಲ್ಕು ನಿಮಿಷ ಕುದಿಸಿ. ಬಳಿಕ ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ ಕುದಿಸಬೇಕು.
- ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕಲು ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ಇಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ, ತುಪ್ಪ ಕರಗಿದ ಬಳಿಕ ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಸಾಸಿವೆ, ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆ, ಎರಡು ಚಿಟಿಕೆ ಇಂಗು, ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಿಬೇವು ಹಾಕಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ.
- ಬಳಿಕ ಕುದಿಯುತ್ತಿರುವ ರಸಂಗೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದೀಗ ರುಚಿಯಾದ ಮೈಸೂರು ರಸಂ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧ.
- ಕಡಿಮೆ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರಸಂ ಅನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಈ ಚಳಿಗಾಲದ ತಂಪು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವ ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಈ ರಸಂ ಸವಿಯುವುದು ಉತ್ತಮ.
