ಗರಿಗರಿಯಾದ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಸೋಯಾ ಚಂಕ್ಸ್ ಪಕೋಡ ತಯಾರಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ?

Crispy Soya Chunks Pakoda Recipe: ಸಖತ್ ಟೇಸ್ಟಿಯಾದ ಸೋಯಾ ಚಂಕ್ಸ್ ಪಕೋಡ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಸೋಯಾ ಚಂಕ್ಸ್ ಪಕೋಡ (Getty Images)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : October 20, 2025 at 6:53 PM IST

Crispy Soya Chunks Pakoda Recipe: ಪಕೋಡ ಅಂದ್ರೆ ಅನೇಕರಿಗೆ ನೆಚ್ಚಿನ ತಿನಿಸಾಗಿದೆ. ಸಂಜೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಒಂದು ಬಿಸಿ ಕಪ್ ಚಹಾದೊಂದಿಗೆ ತಿನ್ನಲು ಮನಸ್ಸು ಆಗುತ್ತದೆ. ಪಕೋಡ ಎಂದರೆ ಈರುಳ್ಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿದವುಗಳು ಎಂದು ಅನೇಕರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸೋಯಾ ಚಂಕ್ಸ್​ಗಳಿಂದಲೂ ಸಹ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ ಕುರುಕಲು ಮತ್ತು ಸೂಪರ್ ರುಚಿಕರವಾಗಿ ಬರುತ್ತವೆ.

ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ವಯಸ್ಕರು ಇಬ್ಬರೂ ಇವುಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಸರಳವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಈಗ ರುಚಿಕರವಾದ ಸೋಯಾ ಚಂಕ್ಸ್ ಪಕೋಡಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ.

ಸೋಯಾ ಚಂಕ್ಸ್ (Getty Images)

ಸೋಯಾ ಚಂಕ್ಸ್ ಪಕೋಡಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳೇನು?:

  • ಸೋಯಾ ಚಂಕ್ಸ್ - 2 ಕಪ್
  • ಈರುಳ್ಳಿ - ಕಾಲು ಕಪ್
  • ಪುದೀನಾ - 2 ಎಸಳು
  • ಕೊತ್ತಂಬರಿ - 2 ಎಸಳು
  • ಶುಂಠಿ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ - 3
  • ಉಪ್ಪು - ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು
  • ಗರಂ ಮಸಾಲ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಜೀರಿಗೆ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಖಾರದ ಪುಡಿ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಅರಿಶಿನ - 1/2 ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಕರಿಬೇವು - ಸ್ವಲ್ಪ
  • ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಹಿಟ್ಟು - 2 ಕಪ್
  • ಎಣ್ಣೆ - ಡೀಪ್​ ಫ್ರೈ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾದಷ್ಟು
ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಹಿಟ್ಟು (Getty Images)

ಸೋಯಾ ಚಂಕ್ಸ್ ಪಕೋಡ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ:

  • ಅತ್ಯಂತ ರುಚಿಕರವಾದ ಸೋಯಾ ಚಂಕ್ಸ್ ಪಕೋಡ ತಯಾರಿಸಲು, ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಪ್ ಸೋಯಾ ಚಂಕ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ ಮತ್ತು 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನೆನೆಸಿಡಿ.
  • ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈರುಳ್ಳಿ, ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಪುದೀನಾ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಶುಂಠಿ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ನುಣ್ಣಗೆ ಕತ್ತರಿಸಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡಬೇಕು.
  • 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಬಳಿಕ ನೆನೆಸಿದ ಸೋಯಾದಿಂದ ನೀರನ್ನು ಹಿಂಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಈರುಳ್ಳಿ, ಪುದೀನಾ ಹಾಗೂ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ.
ಖಾರದ ಪುಡಿ (Getty Images)
  • ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಚಮಚ ಶುಂಠಿ, ಒಂದು ಚಮಚ ತುರಿದ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಸೇರಿಸಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು, ಒಂದು ಚಮಚ ಗರಂ ಮಸಾಲ, ಒಂದು ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ. ಒಂದು ಚಮಚ ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ, ಕಾಲು ಚಮಚ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಿಬೇವು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
  • ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಒಲೆ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಕಡಾಯಿ ಇಟ್ಟು ಕರಿಯಲು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಸೇರಿಸಿ. ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಪಕೋಡ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಸಣ್ಣ ಉಂಡೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಕರಿಯಿರಿ. ಈಗ ಉರಿಯನ್ನು ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಮೂರು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಕರಿಯಬೇಕು.
ಈರುಳ್ಳಿ (Getty Images)
  • ಮೂರು ನಿಮಿಷಗಳ ಬಳಿಕ ಪಕೋಡಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ತಿರುಗಿಸಿ ಕರಿಯಿರಿ. ಬಳಿಕ ಇವುಗಳನ್ನು ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಿ.
  • ಈಗ ಗರಿಗರಿಯಾದ ಸೋಯಾ ಚಂಕ್ಸ್ ಪಕೋಡಗಳು ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧ.
  • ಈ ಸೋಯಾ ಚಂಕ್ಸ್ ಪಕೋಡಗಳನ್ನು ಪುದೀನಾ ಚಟ್ನಿ ಅಥವಾ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ತಿಂದರೆ ರುಚಿಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಸೋಯಾ ಚಂಕ್ಸ್ ಪಕೋಡ (Getty Images)

