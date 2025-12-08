ETV Bharat / lifestyle

ಕ್ರಿಸ್ಪಿ & ಟೇಸ್ಟಿ ಟೇಸ್ಟಿ 'ಮೇಥಿ ಪಕೋಡ' ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ? ಮನೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತಿನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗರಿಗರಿಯಾದ ಮೇಥಿ ಪಕೋಡ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಣ..

ಮೇಥಿ ಪಕೋಡ
ಮೇಥಿ ಪಕೋಡ (Getty Images)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : December 8, 2025 at 10:10 PM IST

2 Min Read
ಮೆಂತ್ಯೆವನ್ನು ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರದ ಖಾದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೆಂತ್ಯೆ ದಾಲ್ ಅಥವಾ ಫ್ರೈ ಮಾಡಲು ಕೂಡ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬಾರಿ ನಾವು ನಿಮಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ಅದುವೇ ಸಖತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಗರಿಗರಿಯಾದ ಮೇಥಿ ಪಕೋಡ ರೆಸಿಪಿ. ಹೌದು, ಗುಜರಾತಿನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೇಥಿ ಪಕೋಡವನ್ನು ಈ ಚಳಿಗಾಲದ ಸಂಜೆಯ ಟೀ ಟೈಮ್​ನಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುವ ಫರ್ಪೆಕ್ಟ್ ರೆಸಿಪಿ ಇದಾಗಿದೆ.

ನಾವು ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ಮೇಥಿ ಪಕೋಡವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದರೆ ಕಿರಿಯರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹಿರಿಯರವರೆಗೂ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸೇವನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಸಹ ಇವುಗಳನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಈ ಪಕೋಡಗಳು ಕಡಿಮೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದೀಗ ಗರಿಗರಿಯಾದ ಮೇಥಿ ಪಕೋಡ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

ಮೆಂತ್ಯೆ ಸೊಪ್ಪು (Getty Images)

ಮೇಥಿ ಪಕೋಡ ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು:

ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ (Getty Images)
  • ಮೆಂತ್ಯೆ ಸೊಪ್ಪು - 200 ಗ್ರಾಂ
  • ಶುಂಠಿ ಚೂರುಗಳು - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಸಳುಗಳು - 15
  • ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ - 5
  • ಉಪ್ಪು - ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು
  • ಧನಿಯಾ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು - 3/4 ಕಪ್
  • ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು - 1 ಕಪ್
  • ಬಾಂಬೆ ರವೆ - 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಅರಿಶಿನ - ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಬಿಳಿ ಎಳ್ಳು - 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಜೀರಿಗೆ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಸಕ್ಕರೆ - 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು - ಸ್ವಲ್ಪ
  • ಇಂಗು - 1/4 ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ - 2 ಚಿಟಿಕೆ
  • ನಿಂಬೆ ರಸ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಎಣ್ಣೆ - ಕರಿಯಲು ಬೇಕಾದಷ್ಟು
ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಹಿಟ್ಟು (Getty Images)

ಮೇಥಿ ಪಕೋಡ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ:

ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು (Getty Images)
  • ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರವಾದ ಮೇಥಿ ಪಕೋಡ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಮೊದಲಿಗೆ, 200 ಗ್ರಾಂ ಮೆಂತ್ಯೆವನ್ನು ನುಣ್ಣಗೆ ಕತ್ತರಿಸಿ ಇಡಿ.
  • ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಶುಂಠಿ ಚೂರುಗಳು, 15 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಸಳುಗಳು ಹಾಗೂ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಇದಕ್ಕೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು, ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಧನಿಯಾ ಸೇರಿಸಿ ಹಾಗೂ ಇವುಗಳನ್ನು ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ.
  • ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಬೌಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಮೆಂತ್ಯ ಎಲೆಗಳು, 3/4 ಕಪ್ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು, ಒಂದು ಕಪ್ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಚಮಚ ಬಾಂಬೆ ರವೆ, ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಅರಿಶಿನ, ಎರಡು ಚಮಚ ಬಿಳಿ ಎಳ್ಳು ಹಾಗೂ ಒಂದು ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ.
ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥಗಳು (Getty Images)
  • ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಚಮಚ ಸಕ್ಕರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಕಾಲು ಚಮಚ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
  • ಅದಕ್ಕೆ ರುಬ್ಬಿದ ಶುಂಠಿ, ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಸೇರಿಸಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಚಿಟಿಕೆ ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ, 1 ಚಮಚ ನಿಂಬೆ ರಸವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
  • ಬಳಿಕ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಸವರಿಕೊಂಡು ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಸಣ್ಣ ಉಂಡೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ (Getty Images)
ಮೇಥಿ ಪಕೋಡ (Getty Images)
  • ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಒಲೆ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಪಾತ್ರೆ ಇಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಆಳವಾಗಿ ಕರಿಯಲು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಸಣ್ಣ ಪಕೋಡಗಳ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಸಣ್ಣ ಉಂಡೆಗಳ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಕಡಾಯಿಗೆ ಹಾಕಿ ಹಾಗೂ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಹಾಗೆ ಬಿಡಿ.
  • ಅದರ ಬಳಿಕ ಪಕೋಡಗಳನ್ನು ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿಸಿ ಹಾಗೂ ಹೊಂಬಣ್ಣ ಬರುವವರೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕರಿಯಿರಿ. ಬಳಿಕ ಇವುಗಳನ್ನು ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ.
  • ಇದೀಗ ಗರಿಗರಿಯಾದ ಮೇಥಿ ಪಕೋಡಗಳು ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತವೆ.
  • ಈ ಮೆಥಿ ಪಕೋಡಗಳನ್ನು ಪುದೀನ, ಟೊಮೆಟೊ ಚಟ್ನಿ ಅಥವಾ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ತಿಂದರೆ ತುಂಬಾ ರುಚಿ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

