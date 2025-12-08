ಕ್ರಿಸ್ಪಿ & ಟೇಸ್ಟಿ ಟೇಸ್ಟಿ 'ಮೇಥಿ ಪಕೋಡ' ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ? ಮನೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತಿನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗರಿಗರಿಯಾದ ಮೇಥಿ ಪಕೋಡ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಣ..
Published : December 8, 2025 at 10:10 PM IST
ಮೆಂತ್ಯೆವನ್ನು ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರದ ಖಾದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೆಂತ್ಯೆ ದಾಲ್ ಅಥವಾ ಫ್ರೈ ಮಾಡಲು ಕೂಡ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬಾರಿ ನಾವು ನಿಮಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ಅದುವೇ ಸಖತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಗರಿಗರಿಯಾದ ಮೇಥಿ ಪಕೋಡ ರೆಸಿಪಿ. ಹೌದು, ಗುಜರಾತಿನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೇಥಿ ಪಕೋಡವನ್ನು ಈ ಚಳಿಗಾಲದ ಸಂಜೆಯ ಟೀ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುವ ಫರ್ಪೆಕ್ಟ್ ರೆಸಿಪಿ ಇದಾಗಿದೆ.
ನಾವು ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ಮೇಥಿ ಪಕೋಡವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದರೆ ಕಿರಿಯರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹಿರಿಯರವರೆಗೂ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸೇವನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಸಹ ಇವುಗಳನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಈ ಪಕೋಡಗಳು ಕಡಿಮೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದೀಗ ಗರಿಗರಿಯಾದ ಮೇಥಿ ಪಕೋಡ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಮೇಥಿ ಪಕೋಡ ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು:
- ಮೆಂತ್ಯೆ ಸೊಪ್ಪು - 200 ಗ್ರಾಂ
- ಶುಂಠಿ ಚೂರುಗಳು - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಸಳುಗಳು - 15
- ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ - 5
- ಉಪ್ಪು - ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು
- ಧನಿಯಾ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು - 3/4 ಕಪ್
- ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು - 1 ಕಪ್
- ಬಾಂಬೆ ರವೆ - 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಅರಿಶಿನ - ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಬಿಳಿ ಎಳ್ಳು - 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಜೀರಿಗೆ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಸಕ್ಕರೆ - 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು - ಸ್ವಲ್ಪ
- ಇಂಗು - 1/4 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ - 2 ಚಿಟಿಕೆ
- ನಿಂಬೆ ರಸ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಎಣ್ಣೆ - ಕರಿಯಲು ಬೇಕಾದಷ್ಟು
ಮೇಥಿ ಪಕೋಡ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ:
- ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರವಾದ ಮೇಥಿ ಪಕೋಡ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಮೊದಲಿಗೆ, 200 ಗ್ರಾಂ ಮೆಂತ್ಯೆವನ್ನು ನುಣ್ಣಗೆ ಕತ್ತರಿಸಿ ಇಡಿ.
- ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಶುಂಠಿ ಚೂರುಗಳು, 15 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಸಳುಗಳು ಹಾಗೂ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಇದಕ್ಕೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು, ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಧನಿಯಾ ಸೇರಿಸಿ ಹಾಗೂ ಇವುಗಳನ್ನು ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಬೌಲ್ನಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಮೆಂತ್ಯ ಎಲೆಗಳು, 3/4 ಕಪ್ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು, ಒಂದು ಕಪ್ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಚಮಚ ಬಾಂಬೆ ರವೆ, ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಅರಿಶಿನ, ಎರಡು ಚಮಚ ಬಿಳಿ ಎಳ್ಳು ಹಾಗೂ ಒಂದು ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ.
- ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಚಮಚ ಸಕ್ಕರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಕಾಲು ಚಮಚ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
- ಅದಕ್ಕೆ ರುಬ್ಬಿದ ಶುಂಠಿ, ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಸೇರಿಸಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಚಿಟಿಕೆ ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ, 1 ಚಮಚ ನಿಂಬೆ ರಸವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ಬಳಿಕ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಸವರಿಕೊಂಡು ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಸಣ್ಣ ಉಂಡೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಒಲೆ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಪಾತ್ರೆ ಇಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಆಳವಾಗಿ ಕರಿಯಲು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಸಣ್ಣ ಪಕೋಡಗಳ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಸಣ್ಣ ಉಂಡೆಗಳ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಕಡಾಯಿಗೆ ಹಾಕಿ ಹಾಗೂ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಹಾಗೆ ಬಿಡಿ.
- ಅದರ ಬಳಿಕ ಪಕೋಡಗಳನ್ನು ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿಸಿ ಹಾಗೂ ಹೊಂಬಣ್ಣ ಬರುವವರೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕರಿಯಿರಿ. ಬಳಿಕ ಇವುಗಳನ್ನು ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ.
- ಇದೀಗ ಗರಿಗರಿಯಾದ ಮೇಥಿ ಪಕೋಡಗಳು ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತವೆ.
- ಈ ಮೆಥಿ ಪಕೋಡಗಳನ್ನು ಪುದೀನ, ಟೊಮೆಟೊ ಚಟ್ನಿ ಅಥವಾ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಸ್ನೊಂದಿಗೆ ತಿಂದರೆ ತುಂಬಾ ರುಚಿ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.
