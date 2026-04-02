ಸಖತ್ ಟೇಸ್ಟಿಯಾದ ಹೀರೆಕಾಯಿ ಸಿಪ್ಪೆಯ ಚಟ್ನಿ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ?

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ರುಚಿಕವಾದ ಹೀರೆಕಾಯಿ ಸಿಪ್ಪೆಯ ಚಟ್ನಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

RIDGE GOURD PEEL CHUTNEY testy RIDGE GOURD PEEL CHUTNEY RIDGE GOURD PEEL CHUTNEY MAKING ಹೀರೆಕಾಯಿ ಸಿಪ್ಪೆಯ ಚಟ್ನಿ
ಹೀರೆಕಾಯಿ ಸಿಪ್ಪೆಯ ಚಟ್ನಿ (ETV Abhiruchi)
Published : April 2, 2026 at 8:08 PM IST

ಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೀರೆಕಾಯಿ ಉಪಯೋಗಿ ಬಳಸಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೀರೆಕಾಯಿ ಕರಿ, ಫ್ರೈಸ್, ಬೇಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಪಲ್ಯ, ಬಜ್ಜಿಗಳು ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಚಟ್ನಿಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಗಿನ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತೆಗೆದು ಎಸೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಜವಾಗಿಯು ಹೀರೆಕಾಯಿ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಸೂಪರ್​ ಟೇಸ್ಟಿಯಾದ ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬಹುದು.

ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಹೀರೆಕಾಯಿ ಸಿಪ್ಪೆಯಿಂದ ಚಟ್ನಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ಸಖತ್ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ನಾವು ತಿಳಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಗೆ ರುಚಿಕರವಾದ ಹೊಸ ರುಚಿ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. ಬಿಸಿಯಾದ ಅನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ವಿವಿಧ ಉಪಾಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಚಟ್ನಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರಿಸುವ ಹೀರೆಕಾಯಿ ಸಿಪ್ಪೆಯ ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

RIDGE GOURD PEEL CHUTNEY testy RIDGE GOURD PEEL CHUTNEY RIDGE GOURD PEEL CHUTNEY MAKING ಹೀರೆಕಾಯಿ ಸಿಪ್ಪೆಯ ಚಟ್ನಿ
ಹೀರೆಕಾಯಿ (Getty Images)

ಹೀರೆಕಾಯಿ ಸಿಪ್ಪೆಯ ಚಟ್ನಿಗಾಗಿ ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳೇನು?:

ಹೀರೆಕಾಯಿ ಸಿಪ್ಪೆಯ : 1 ಕಪ್

ಕಡಲೆಕಾಯಿ - 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್

ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್

ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು (ಸಾಸಿವೆ ಬೀಜಗಳು, ಜೀರಿಗೆ ಬೀಜಗಳು, ಇತ್ಯಾದಿ) - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್

ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳು - 6

ಕರಿಬೇವು ಎಲೆಗಳು - ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಚಿಗುರು

ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು - 20 ಗ್ರಾಂ

ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಸಳುಗಳು - 10

ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳು - 3

ಎಣ್ಣೆ - 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್

ಉಪ್ಪು - ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು

RIDGE GOURD PEEL CHUTNEY testy RIDGE GOURD PEEL CHUTNEY RIDGE GOURD PEEL CHUTNEY MAKING ಹೀರೆಕಾಯಿ ಸಿಪ್ಪೆಯ ಚಟ್ನಿ
ಶೇಂಗಾ (Getty Images)

ಹೀರೆಕಾಯಿ ಸಿಪ್ಪೆಯ ಚಟ್ನಿ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ ಹೇಗೆ?:

  • ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಾಗುವಂತಹ ಹೀರೆಕಾಯಿ ಸಿಪ್ಪೆಯ ಚಟ್ನಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಮೊದಲಿಗೆ, ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪ್ರಮಾಣದ ಹೀರೆಕಾಯಿ ಸಿಪ್ಪೆಗಳನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮೂರು ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿಡಿ.
  • ಬಳಿಕ, ಒಲೆ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಜ್ವಾಲೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ ಇಡಿ. ಕಪ್ ಹೀರೆಕಾಯಿ ಸಿಪ್ಪೆಗಳು ಮತ್ತು ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿಯನ್ನು ಪ್ಯಾನ್‌ಗೆ ಸೇರಿಸಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳು, ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ, ಬಳಿಕ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಬೇಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಒಲೆ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ ಇಡಿ. ಎರಡು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಶೇಂಗಾ ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಹುರಿಯಿರಿ. ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಹುರಿದ ನಂತರ, ಒಲೆ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಿ.
RIDGE GOURD PEEL CHUTNEY testy RIDGE GOURD PEEL CHUTNEY RIDGE GOURD PEEL CHUTNEY MAKING ಹೀರೆಕಾಯಿ ಸಿಪ್ಪೆಯ ಚಟ್ನಿ
ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ (Getty Images)
  • ಬಳಿಕ, ಶೇಂಗಾದಿಂದ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದು ಬ್ಲೆಂಡರ್ ಜಾರ್‌ಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಯಿಸಿದ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಸಿಪ್ಪೆಗಳ ಮಿಶ್ರಣ 20 ಗ್ರಾಂ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ಹಾಗೂ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಸೇರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಯವಾದ ಪೇಸ್ಟ್‌ಗೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
  • ಬಳಿಕ, ಮತ್ತೆ ಒಲೆ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಯಾನ್‌ ಇಡಬೇಕು, ಅದೊಳಗೆ ಎರಡು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸುರಿಯಿರಿ. ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿಯಾದ ಬಳಿಕ, ಒಂದು ಚಮಚ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು (ಸಾಸಿವೆ, ಜೀರಿಗೆ, ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಇತ್ಯಾದಿ), ಆರು ಒಣಗಿದ ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳು, ಹತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಸಳುಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಕರಿಬೇವು ಎಲೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು.
  • ಇವುಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಹುರಿಯಿರಿ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿದ ಚಟ್ನಿ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರೆಸಿದ ನಂತರ ಒಲೆ ಆಫ್ ಮಾಡಿ.
RIDGE GOURD PEEL CHUTNEY testy RIDGE GOURD PEEL CHUTNEY RIDGE GOURD PEEL CHUTNEY MAKING ಹೀರೆಕಾಯಿ ಸಿಪ್ಪೆಯ ಚಟ್ನಿ
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ (Getty Images)
  • ಇದೀಗ ಪರಿಮಳಯುಕ್ತ ಮತ್ತು ರುಚಿಕರವಾದ ಹೀರೆಕಾಯಿ ಸಿಪ್ಪೆಯ ಚಟ್ನಿ ಬಡಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ತಯಾರಿಸಿದರೆ ಅದು ಇಡೀ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನೆಚ್ಚಿನ ಚಟ್ನಿ ಸವಿಯಬಹುದು.
  • ನೀವು ಹೀರೆಕಾಯಿ ಸಿಪ್ಪೆಯ ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ ಇತರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಹಾಗೂ ಹೀರೆಕಾಯಿ ಸಿಪ್ಪೆಗಳ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.
RIDGE GOURD PEEL CHUTNEY testy RIDGE GOURD PEEL CHUTNEY RIDGE GOURD PEEL CHUTNEY MAKING ಹೀರೆಕಾಯಿ ಸಿಪ್ಪೆಯ ಚಟ್ನಿ
ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ (Getty Images)

