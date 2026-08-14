ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ವಿಶೇಷ: ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಕಾರಗಳಿವೆ ಗೊತ್ತೇ? ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು?
ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಹಾಗೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಶಿವನಿಂದ ಬಂದ ದೈವಿಕ ಕೊಡುಗೆ, ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರ ಹಾಗೂ ಅದ್ಭುತ ಮಣಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವೀಗ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.
Published : August 14, 2026 at 9:36 PM IST
ಶಿವ ಮಹಾ ಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರ, ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಯು ಶಿವನ ದೈಹಿಕ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಹೋಗಲಾಡಿಸುತ್ತದೆ. ಪಾಪಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಮೋಕ್ಷ (ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಮೋಚನೆ)ಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಡಾ.ಉಮಾಶಂಕರ್ ಮಿಶ್ರಾ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಶಿವ ಮಹಾಪುರಾಣ ಹದಿನಾರು ವಿಧದ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದೇವತೆಗಳು, ಗ್ರಹಗಳು ಹಾಗೂ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಇವುಗಳ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಯ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಹಾಗೂ ಇವುಗಳ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಯ ವಿಧಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು?:
ಏಕಮುಖಿ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ: ಏಕಮುಖಿ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಧರಿಸುವುದು ಖ್ಯಾತಿ, ಸಂಪತ್ತು ಹಾಗೂ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಹಾಗೂ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪ್ರಧಾನ ದೇವರು ಶಿವ.
ದ್ವಿಮುಖದ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ: ದ್ವಿಮುಖದ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಆತ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಹಾಗೂ ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪ್ರಧಾನ ದೇವರು ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರ.
ಮೂರು ಮುಖದ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ: ಮೂರು ಮುಖದ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಧಾನ ದೇವರು ಅಗ್ನಿ.
ನಾಲ್ಕು ಮುಖದ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ: ನಾಲ್ಕು ಮುಖದ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಮಾನಸಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಏಕಾಗ್ರತೆ ಹಾಗೂ ಸೃಜನಶೀಲತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಧಾನ ದೇವರು ಬ್ರಹ್ಮ.
ಪಂಚ ಮುಖದ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ: ಪಂಚ ಮುಖದ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಧ್ಯಾನ ಹಾಗೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿಗಾಗಿ ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪ್ರಧಾನ ದೇವರು ಕಾಲಾಗ್ನಿ ರುದ್ರ.
ಆರು ಮುಖದ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ: ಆರು ಮುಖದ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಜ್ಞಾನ, ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ, ಸಂವಹನ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪ್ರಧಾನ ದೇವರು ಕಾರ್ತಿಕೇಯ.
ಏಳು ಮುಖದ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ: ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ವೃತ್ತಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಆರು ಮುಖದ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪ್ರಧಾನ ದೇವತೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ.
ಎಂಟು ಮುಖದ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ: ಒಬ್ಬರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿನ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಮತ್ತು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಎಂಟು ಮುಖದ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪ್ರಧಾನ ದೇವರು ಗಣೇಶ.
ಒಂಬತ್ತು ಮುಖದ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ: ಶಕ್ತಿ, ಶಕ್ತಿ, ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ನಿರ್ಭಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಒಂಬತ್ತು ಮುಖದ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪ್ರಧಾನ ದೇವತೆ ದುರ್ಗಾದೇವಿ.
ದಶ ಮುಖದ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ: ಋಣಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳು, ದುಷ್ಟ ಕಣ್ಣು, ವಾಸ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಕಾನೂನು ವಿಷಯಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ದಶಮುಖದ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪ್ರಧಾನ ದೇವರು ವಿಷ್ಣು.
ಹನ್ನೊಂದು ಮುಖದ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ: ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು, ಕೋಪವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು, ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹನ್ನೊಂದು ಮುಖದ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪ್ರಧಾನ ದೇವರು ಹನುಮಾನ್.
ಹನ್ನೆರಡು ಮುಖದ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ: ಹೆಸರು, ಖ್ಯಾತಿ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಹನ್ನೆರಡು ಮುಖದ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಅಧಿದೇವತೆ ಸೂರ್ಯ ದೇವರು (ಸೂರ್ಯ ದೇವ).
ಹದಿಮೂರು ಮುಖದ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ: ಒಬ್ಬರ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ವರ್ಚಸ್ಸು ಮತ್ತು ಕಾಂತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಹದಿಮೂರು ಮುಖದ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಅಧಿದೇವತೆ ಇಂದ್ರ.
ಹದಿನಾಲ್ಕು ಮುಖದ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ: ಆರನೇ ಇಂದ್ರಿಯವನ್ನು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸಲು ಹಾಗೂ ನಿಖರವಾದ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು ಇದನ್ನು ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಅಧಿದೇವತೆ ಶಿವ.
ಗಣೇಶ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ: ಜ್ಞಾನ, ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು, ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು, ಕೇತು ಗ್ರಹದ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲು ಗಣೇಶ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಅಧಿದೇವತೆ ಗಣೇಶ.
ಗೌರಿ ಶಂಕರ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ: ಕುಟುಂಬದ ಸಂತೋಷ, ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಹಾಗೂ ವಿಳಂಬಿತ ಮದುವೆ, ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದಿರುವಿಕೆ, ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿಯ ಕೊರತೆಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಗೌರಿ ಶಂಕರ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಅಧಿದೇವತೆಗಳು ಶಿವ ಮತ್ತು ಪಾರ್ವತಿ.
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