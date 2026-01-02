ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಇಡಬಹುದು? ಹಾಳಾಗಿದ್ರೆ ತಿಳಿಯುವುದು ಹೇಗೆ?
ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಇಡಬಹುದು?, ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ಹೇಗೆಂಬುದನ್ನು ಈ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
Published : January 2, 2026 at 7:59 PM IST
ಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿವೆ. ಪ್ರೋಟೀನ್, ವಿಟಮಿನ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಖನಿಜಗಳು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ದೇಹವನ್ನು ಬೆಚ್ಚಗಿಡಲು ಹಾಗೂ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಲು ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸೇವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸದಿದ್ದರೆ, ಅವುಗಳಿಂದ ಲಭಿಸುವ ಲಾಭಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಬಹುದು.
ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಹಾಳಾಗುವುದು ಹೇಗೆೆ?: ಸಾಲ್ಮೊನೆಲ್ಲಾ ಎಂಬ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮೊಟ್ಟೆ ಹಾಳಾಗಲು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ. ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆದಂತೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಬೇಗ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಆಹಾರ ವಿಷ, ವಾಂತಿ, ಅತಿಸಾರ ಹಾಗೂ ಜ್ವರದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
ಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಇಡಬಹುದು?: ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತಾಜಾವಾಗಿಡಲು ಖರೀದಿಸಿದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ, ಹಸಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ನಲ್ಲಿ 3ರಿಂದ 5 ವಾರಗಳವರೆಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚೆಂದ್ರೆ 5ರಿಂದ 7 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು. ಇವುಗಳನ್ನು ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಇಡಬಹುದು. ಬೇಯಿಸಿದ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಶೆಲ್ ಇಲ್ಲದೆ 2ರಿಂದ 3 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು.
ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವಾಗಲೂ ಅವುಗಳನ್ನು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ಅನೇಕ ಜನರು ಅವುಗಳನ್ನು ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಇಡುತ್ತಾರೆ, ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಬಾರದು. ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ನ ಒಳಗೆಯೇ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ತೆರೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಮುಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಒಳಗೆ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಳಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಒಳಗೆ ಸ್ಥಿರ ತಾಪಮಾನವಿರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. 4ಸಿ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಮೊಟ್ಟೆ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿರುವುದನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದು ಹೇಗೆ?
ಫ್ಲೋಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ: ಮೊಟ್ಟೆ ಕೊಳೆತಿದೆಯೇ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀರಿನಿಂದಲೂ ಪರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಫ್ಲೋಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲು ಒಂದು ನೀರಿನ ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಇರಿಸಿ. ಅದು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಮುಳುಗಿದರೆ, ತಾಜಾವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದು ತೇಲುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಹಾಳಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಎಸೆಯಬೇಕು. ಮೊಟ್ಟೆ ಒಡೆದಾಗ ವಿಚಿತ್ರವಾದ, ಕೊಳೆತ ವಾಸನೆ ಹೊರಸೂಸಿದರೆ ಅದು ಬಳಕೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ.
ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ಲೈಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆ: ಮೊಟ್ಟೆ ತಾಜಾವಾಗಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ಲೈಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ವಿಧಾನವು ಮೊಟ್ಟೆಯ ಒಳಭಾಗವನ್ನು ನೋಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ನ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊಟ್ಟೆಯು ಚಿಪ್ಪಿನ ಮೂಲಕ ಸ್ಪಷ್ಟ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣ ಕಾಣಿಸಿದರೆ, ಇದು ತಾಜಾವಾಗಿದೆ ಎಂದರ್ಥ. ಅದೇ ಮೊಟ್ಟೆ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸಿದರೆ ಕೊಳೆತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:
- ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕೇ, ಬೇಡವೇ? ನಿತ್ಯ ಸ್ನಾನ ಆರೋಗ್ಯಕರವೇ? ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಕಾರ..
- ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮವೇ? ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುವುದೇನು?
- 50ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಪ್ರೀತಿ ಜಿಂಟಾ ಫಿಟ್: ಈ ನಟಿಯ ಸೌಂದರ್ಯದ ಗುಟ್ಟೇನು ಗೊತ್ತೇ?
- ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಹಸಿವಾಗಲು ಕಾರಣವೇನು? ಈ ಹಸಿವು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ತಜ್ಞರು ಟಿಪ್ಸ್ ಹೀಗಿವೆ