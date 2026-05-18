'ಡಿಜಿಟಲ್ ಡಿಟಾಕ್ಸ್' ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಗೊತ್ತೇ? ಈ ವಿಧಾನ ಅನುಸರಿಸಲು ಇಲ್ಲಿವೆ ಸಿಂಪಲ್ ಟಿಪ್ಸ್
ಯುವಜನರು ದಿನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 9 ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪರದೆಗಳ ಎದುರು ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹಲವು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಈ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಡಿಟಾಕ್ಸ್ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
Published : May 18, 2026 at 3:55 PM IST
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಲಾರಾಂ ಆಫ್ ಮಾಡಲು ಚಾಚುವ ಕೈಗಳು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ವಾಟ್ಸ್ ಆ್ಯಪ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ರೀಲ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವತ್ತ ಸಾಗುತ್ತವೆ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನೋಡಿದರಾಯಿತು ಎಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಗಂಟೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ವಿಳಂಬಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅನೇಕ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಾಸ್ತವವಾಗಿದೆ.
ಕಚೇರಿ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಚಾಟ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ದಿನಸಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು, ಆಹಾರವನ್ನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡುವವರೆಗೆ, ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಾವು ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅವಲಂಬಿಸಲು ಒಗ್ಗಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸುಗಳು, ದೇಹವನ್ನು ವಿಶಿಷ್ಟ ರೀತಿಯ ಆಯಾಸಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಆಗಾಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆಯೇ ಈ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತೇವೆ. ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿರಾಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನೈಜ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಲು ಈ ನಿರಂತರ ಚಕ್ರವನ್ನು ಮುರಿಯುವುದು 'ಡಿಜಿಟಲ್ ಡಿಟಾಕ್ಸ್' ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ವಿಧಾನ.
ಏನಿದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಡಿಟಾಕ್ಸ್?: ವೈದ್ಯಕೀಯವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, 'ಡಿಟಾಕ್ಸ್' ಎಂದರೆ ವ್ಯಸನಕಾರಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಅಥವಾ ವಸ್ತುವಿನ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕ್ರಮೇಣ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಡಿಟಾಕ್ಸ್ ಎಂದರೆ ಫೋನ್ಗಳು, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನ ಮೇಲಿನ ನಮ್ಮ ಅತಿಯಾದ ಗೀಳನ್ನು ತಡೆಯುವುದು, ಆ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ವಯಂ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು. ಇದಕ್ಕೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತ್ಯಜಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ಬದಲು ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಿತವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಇದರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉದ್ದೇಶ. ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಇದು ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳ ಹಿಡಿತದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗುವುದು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ನಮಗಾಗಿ ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವುದು.
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಗುಪ್ತ ಹಾನಿಗಳಿವು: ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಕೆಲವು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಯುವಕರು ದಿನಕ್ಕೆ ಸರಿಸುಮಾರು ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಮಧ್ಯವಯಸ್ಕರೂ ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗೆ ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಮಾಹಿತಿ ಓವರ್ಲೋಡ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಸಾವಿರಾರು ಅನಗತ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯ ತುಣುಕುಗಳು ನಮ್ಮ ಮೆದುಳನ್ನು ತುಂಬುತ್ತವೆ. ಆತಂಕದ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಯಾವುದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಆಳವಾಗಿ ಅಥವಾ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿ ಯೋಚಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಆಯಾಸ: ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇತರರು ಪ್ರಕ್ಷೇಪಿಸುವ ಸಂತೋಷದ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಒಬ್ಬರ ಸ್ವಂತ ಜೀವನವು ಹೇಗಾದರೂ ಕೊರತೆಯಿದೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆ - ಅನೇಕ ಜನರಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡದ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅನೇಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಈಗ ಹಳೆಯ ಶೈಲಿಯ ಕಾಲಕ್ಷೇಪಗಳಿಗೆ ಮರಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ನೆಲೆಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಶಾಂತತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹರಟೆ ಹೊಡೆಯುವುದು, ಚೆಸ್ ಆಟ ಆಡುವುದು ಇಲ್ಲವೇ ದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಕೇಳುವ ಬದಲು ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ನೋಡುವುದು.
ಡಿಜಿಟಲ್ ಡಿಟಾಕ್ಸ್ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆಯೇ?: 2025ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿವಿಧ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಡಿಟಾಕ್ಸ್ ಕೈಗೊಳ್ಳುವವರು ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಒಂದು ವಾರದ ಅವಧಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ದೂರವಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಆತಂಕ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಆಕರ್ಷಕ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವವರ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳು - ತುರ್ತು ಕರೆಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಂಡವು.
ಕೇವಲ ಎರಡು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯು ಒತ್ತಡ ಹಾಗೂ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ. ಈ ರೂಪಾಂತರದ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು ಅವರು ಆ ಹೊಸ ಸಮಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸಿಕೊಂಡರು. ದೈಹಿಕ ವ್ಯಾಯಾಮದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೂಲಕ ಬದಲಾಗಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಸಂವಾದಿಸುವುದು.
ಡಿಜಿಟಲ್ ಡಿಟಾಕ್ಸ್ ಯಾರಿಗೆ ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯವಿದೆಯೇ?: ಈ 'ಡಿಜಿಟಲ್ ಡಿಟಾಕ್ಸ್' ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಇತರರಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲು ಮಹಿಳೆಯರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, Instagram ನಂತಹ ವೇದಿಕೆಗಳಿಂದ ಒಂದು ವಾರದ ವಿರಾಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರ ಮಾನಸಿಕ ಯೋಗಕ್ಷೇಮದಲ್ಲಿ ಆಳವಾದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೋಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ಆಂತರಿಕ ಶಾಂತಿಯ ಭಾವನೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ.
ಡಿಜಿಟಲ್ ಡಿಟಾಕ್ಸ್ಗೆ ಸರಳ ಮಾರ್ಗಗಳು:
- ಡಿಜಿಟಲ್ ಡಿಟಾಕ್ಸ್ ಎಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಎಸೆಯುವುದು ಎಂದರ್ಥವಲ್ಲ. ಅದು ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯವೂ ಅಲ್ಲ. ನೀವು ಕೆಲವು ಸರಳ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರಬಹುದು.
- ನೀವು ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಅನ್ಲಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.
- ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಲು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು.
- ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸುವ ಬದಲು, ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ.
- ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ, 'ನಾನು ಒಂದು ವಾರ WhatsAppನಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.' ಅವರು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸದಿದ್ದಾಗ ಅವರು ಅಸಮಾಧಾನಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
- ಮಲಗುವ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲವೆ ಕೈಗೆಟುಕದಂತೆ ಇಡಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ನಿದ್ರೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು (ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿ):
- https://www.mdpi.com/2076-328X/15/3/290
- https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0316365
- https://psychiatryinvestigation.org/journal/view.php?doi=10.30773/pi.2023.0178
- https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1089/cyber.2019.0400
ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
