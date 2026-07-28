ನಿಮ್ಮ ಬಂದಿರುವ ಕೋಪ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಡೆಯುತ್ತೀರಾ? ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತಿದ್ದುವ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಟಿಪ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿ
ಹಠಮಾಡುವ ಹಾಗೂ ಮೊಂಡುತನ ತೋರಿಸುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರಲು ತಜ್ಞರು ಪೋಷಕರಿಗೆ ಕೆಲವು ಮಹತ್ವದ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : July 28, 2026 at 4:34 PM IST
ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಮಕ್ಕಳು ತಪ್ಪಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದಾಗ, ಏನನ್ನಾದರೂ ಮುರಿದಾಗ ಇಲ್ಲವೇ ಹಾನಿ ಉಂಟುಮಾಡಿದಾಗ ಕೋಪಗೊಳ್ಳುವುದು ಸಹಜ. ತಪ್ಪು ಗಂಭೀರವಾಗಿದ್ದರೆ ನಾವು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಗದರಿಸುವುದನ್ನು ಮೀರಿ ಅವರನ್ನು ಹೊಡೆಯುತ್ತೇವೆ. ಮಕ್ಕಳ ನಡವಳಿಕೆಯು ಈ ರೀತಿ ಪುನರಾವರ್ತಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಪೋಷಕರ ಈ ವರ್ತನೆಯು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗ ಹೊಡೆಯುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬದಲಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ವಿಧಾನ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿಲ್ಲವೇ? ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತೀವ್ರ ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ಬೆಳೆಸುತ್ತೇವೆ. ಬಹುತೇಕರು ದುರ್ಬಲವಾದ ಗಾಜಿನ ಗೊಂಬೆಗಳಂತೆ ಬೆಳೆಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಮೊಂಡುತನದಿಂದ ನಿರಾಕರಿಸಿದಾಗಲೂ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಜಾಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಧರಿಸಲು ಅಥವಾ ಚಳಿಯಾದಾಗ ಸ್ವೆಟರ್ಗಳನ್ನು ಧರಿಸಲು ನಾವು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅವರಿಗೆ ಶೀತ ಅಥವಾ ಜ್ವರ ಬರಬಹುದು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ಮಕ್ಕಳು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೇಳದಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮಗು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಒದ್ದೆಯಾಗುವವರೆಗೆ ಇಲ್ಲವೇ ತಣ್ಣಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರುವವರೆಗೆ ಕಾಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಸರಿಯಾದ ಕ್ಷಣ. ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ, ಅವರು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಕೇಳಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಿದ್ಧರಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಕಲಿಯುತ್ತಾರೆ.
ಏನಿದು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಅವರ್ ಸೂತ್ರ? ನೀವು ಕೋಪಗೊಂಡಾಗ ಅವರನ್ನು ಕತ್ತಲೆಯ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಮಾತನಾಡದೆ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತವಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ತಿಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಸಮಯ ಮುಗಿಯುವ ಮೊದಲು ಮಾತನಾಡುವುದು ಅವಧಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿ. ಮಕ್ಕಳು ನೋವು ಮತ್ತು ಕೋಪದಂತಹ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವಂತೆ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ, ಈ ಭಾವನೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಬಳಿಕ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಶಾಂತವಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಇದನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವಿವರಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಚಿತ್ರಿಸುವುದೇ? ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟೇ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಯಾವುದೇ ಬಣ್ಣಗಳಿಂದ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಚಿತ್ರಿಸಲು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಕೋಪದಿಂದ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕಿರುಚಿದರೂ, ಅದನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೀವು ಇನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ. ಅಲ್ಲವೇ, ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ಅವರು ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಗೊಳಿಸಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ವರ್ತಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಆಹಾರ ತಿನ್ನಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಬಾರದು: ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಊಟ ಮಾಡದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಕೋಪಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ತಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ನೆಲ ಅಥವಾ ಮೇಜನ್ನು ತಾವೇ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಊಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸುವುದು ಇಲ್ಲವೇ ತಿನ್ನಲು ಗದರಿಸುವುದನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು.
ಮಗು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಹಸಿವಾದಾಗ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಟಿಕೆ ಒಡೆದರೆ ತಕ್ಷಣ ಬದಲಿ ಖರೀದಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಬದಲಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿ, ಅದನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರವೇ ಬದಲಿ ಖರೀದಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಯೋಜಿಸಲಾದ ಕಾರ್ಯಗಳು ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಹೊಡೆಯದೆ ಅಥವಾ ಕೂಗದೆ ನಿಭಾಯಿಸಿ: ಟಿವಿ ಸಮಯವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವುದು ಅಥವಾ ನೆಚ್ಚಿನ ಆಟಿಕೆಯನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಡವಳಿಕೆ ಸುಧಾರಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಮರಳಿ ಪಡೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಕ್ರಮಗಳು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ಮಗು ಮಾಡಿದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ತಪ್ಪಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಈ ಶಿಸ್ತಿನ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಬಯಸುವುದು ಅವರಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಬಯಸುವುದು, ಸಲಹೆ ಏನೆಂದರೆ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಬೈಯುವುದು ಇಲ್ಲವೇ ಹೊಡೆಯುವಂತಹ ಕ್ರಮಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು.
ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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