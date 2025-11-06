ETV Bharat / lifestyle

ಈ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ನಿಮಗಿದೆಯೇ? ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿ ಎಷ್ಟೇ ಜಗಳವಾಡಿದರೂ ಸಂಬಂಧ ತುಂಬಾ ಗಟ್ಟಿ

ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂಗಾತಿಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸ, ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವುದರಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂಬಂಧವು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿ ಮಧ್ಯೆ ಎಷ್ಟೇ ಜಗಳವಾದರೂ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯಿಂದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

husband wife relationship tips husband wife Good relationship Good relationship tips ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧ
ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಸಂಬಂಧ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : November 6, 2025 at 12:44 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಜಗಳಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಇವು ಹಾಗೆ ಬಂದು ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಅರ್ಥಹೀನ ಅನುಮಾನಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ದ್ವೇಷವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬಾರದು. ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ಬರೂ ಒಂದೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟು ಏನೂ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿದರೆ ಬಿರುಗಾಳಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ.

ಇಂದು ಅನೇಕರು ಸಂಬಂದವು ಇಂತಹ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಬೇರ್ಪಡುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಸಂಬಂಧವು ಬಲವಾಗಿರಲು, ನಾವು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಮಾಡುವುದೇ ಸರಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸಬಾರದು. ನಾವು ಹೇಳುವುದು ಆಗಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಬಾರದು. ನಮಗೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ಇಷ್ಟವಾಗದಿದ್ದರೂ ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿರ ಕಾಣಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಗತ್ಯವಿರಲಿ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದಿರಲಿ, ನಾವು ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ಕೆಲವು ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

husband wife relationship tips husband wife Good relationship Good relationship tips ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧ
ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಸಂಬಂಧ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Canva)

ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ: ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಸ್ಪರವಾಗಿ ಆಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ. ನೀವು ಅವರತ್ತ ಏಕೆ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಹಾಗೂ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಗುಣಗಳು ಇಷ್ಟ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ವಿಷಯಗಳು ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತವೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿ. ಇದರಿಂದ ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ನೀವು ಗುರುತಿಸುತ್ತೀರಿ, ಅವರ ಕುರಿತು ನಿಮಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಕಾಳಜಿಯಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

husband wife relationship tips husband wife Good relationship Good relationship tips ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧ
ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಸಂಬಂಧ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಜಗಳದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಾಂತವಾಗಿರಿ: ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಘರ್ಷಣೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಂತೆ ಮಾತನಾಡಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಗೆ ನೋವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಬದಲಾಗಿ ಶಾಂತವಾಗಿರಿ. ಕಠಿಣವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಬೇಡಿ. ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಆಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ದೊಡ್ಡದಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವಿಬ್ಬರೂ ಕುಳಿತು ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಏನನ್ನಾದರೂ ಹೇಳುವ ಮೊದಲು ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಮೌನವಾಗಿದ್ದು ನಂತರ ಮಾತನಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

husband wife relationship tips husband wife Good relationship Good relationship tips ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧ
ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಸಂಬಂಧ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ: ಯಾರಾದರೂ ಕೂಡ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಪ್ಪುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಂಬಂಧವು ಬಲವಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರಲ್ಲಿರುವ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳುವುದು ಮತ್ತು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳಿಂದ ಸಂಬಂಧವು ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಸ್ಪರ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವ ಸಂಬಂಧದ ಮೌಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಯು ಕೂಡ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸಂತೋಷದಾಯಕವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.

husband wife relationship tips husband wife Good relationship Good relationship tips ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧ
ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಸಂಬಂಧ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ನಿಮ್ಮ ಗಡಿಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಿ : ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಿತಿಗಳಿರುತ್ತವೆ. ನೀವಿಬ್ಬರೂ ಅವೆಲ್ಲಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಮೀರಬಾರದು. ನೀವಿಬ್ಬರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು. ತಪ್ಪುಗ್ರಹಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವ ನೀಡಿತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದು ಭಾವನೆ ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತದೆ.

husband wife relationship tips husband wife Good relationship Good relationship tips ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧ
ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಸಂಬಂಧ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಸಂತೋಷದಿಂದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರಿ: ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಒಂದೇ ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯುವಾಗ ಬೇಸರ ತರಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವಿಬ್ಬರೂ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇರುವುದು ಹಾಗೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳಡಯುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸಂಗಾತಿಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವುದು, ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುವುದು ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಸಂತೋಷ ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಆಗಾಗ್ಗೆ ಹಾಸ್ಯಮಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡುವುದರಿಂದ ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಂತೋಷದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕಳೆಯುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದರಿಂದ ಸಂಗಾತಿಗಳ ಸಂಬಂಧವು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಧುಮೇಹ ಕಾಯಿಲೆಗೂ ಮುನ್ನ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವು, ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸದಿದ್ದರೆ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಶುಗರ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ

ನೀವು ಈ ಹಣ್ಣು, ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ನೀರು ಕುಡಿದರೆ ಈ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಡುತ್ತೆ: ಇದಕ್ಕೆ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವುದೇನು?

TAGGED:

HUSBAND WIFE RELATIONSHIP TIPS
HUSBAND WIFE GOOD RELATIONSHIP
GOOD RELATIONSHIP TIPS
ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧ
STRONG RELATIONSHIP TIPS

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ರಕ್ಷಣಾ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಭಾರತ-ಇಸ್ರೇಲ್​ ಸಹಿ: ಸುಧಾರಿತ ಮಿಲಿಟರಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಒತ್ತು

ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಚಾಟ್​ಜಿಪಿಟಿ ಗೋ ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಚಿತ! ಇದನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್​ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಅರಿಶಿನ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿದರೆ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ ಗೊತ್ತೇ? ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವುದೇನು?

ಇಂದು ಕಾರ್ತಿಕ ಹುಣ್ಣಿಮೆ, ಈ ವರ್ಷದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸೂಪರ್ ಮೂನ್ ಗೋಚರ; ತಜ್ಞರು- ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳುವುದೇನು?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.