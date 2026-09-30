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ನೀವು ನಿತ್ಯ ಜಿಮ್‌ ಹೋಗುತ್ತೀರಾ? ಬೆವರು ಹರಿಸುವ ಮುನ್ನ ಈ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ಮರೆಯದಿರಿ

ಪ್ರತಿದಿನ ಜಿಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಕರಸತ್ತು ಮಾಡುವವರು ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.

GYM GOAL WEIGHT LOSS GAIN GYM INJURIES REASONS GYM MISTAKES INJURIES ಜಿಮ್‌ ಮಾಡುವವರು ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳು
ಜಿಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಕರಸತ್ತು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : September 30, 2026 at 8:28 PM IST

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ಜನರು ಉತ್ತಮ ದೇಹರಚನೆಗಾಗಿ, ಫಿಟ್‌ನೆಸ್‌ ಮತ್ತು ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಜಿಮ್‌ಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಸರಿಯಾದ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸದೆ ಗಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಸರಿಯಾಗಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಜಿಮ್‌ಗೆ ಸೇರುವ ಮೊದಲು ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆ, ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆ ಇಲ್ಲವೇ ಫಿಟ್ ಆಗಿರಬೇಕೆ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತರಬೇತುದಾರರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ 7ರಿಂದ 8 ಗಂಟೆಗಳ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಉತ್ತಮ ಆಹಾರ ಕ್ರಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

45 ನಿಮಿಷಗಳ ಮೊದಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?: ಜಿಮ್‌ಗೆ ಹೋಗುವ 45 ನಿಮಿಷಗಳ ಮೊದಲು ನೀವು ಒಂದು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಇಲ್ಲವೇ ಐದು ಬಾದಾಮಿಗಳನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರು ಇಲ್ಲವೇ ಕಪ್ಪು ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯಬಹುದು. ಜಿಮ್ ಬಳಿಕ, ಬೇಯಿಸಿದ ಮೊಟ್ಟೆ, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಶೇಕ್, ಕೋಳಿ, ಮೊಳಕೆಯೊಡೆದ ಧಾನ್ಯಗಳು, ಓಟ್ಸ್ ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದು.

ವಾರ್ಮ್ ಅಪ್ & ಕೂಲ್​​ ಡೌನ್​​ನಿಂದ ಹೃದಯದ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ: ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ವಾರ್ಮ್ ಅಪ್ ಹಾಗೂ ಕೂಲ್ ಡೌನ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ವಾರ್ಮ್ ಅಪ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಸ್ನಾಯುಗಳು ವ್ಯಾಯಾಮಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತವೆ. ವ್ಯಾಯಾಮದ ಬಳಿಕ ಕೂಲ್​​ ಡೌನ್ ಕ್ರಮೇಣ ಹೃದಯ ಬಡಿತ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ದೇಹ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತರುತ್ತದೆ. ಈ ಎರಡೂ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಹೃದಯದ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

GYM GOAL WEIGHT LOSS GAIN GYM INJURIES REASONS GYM MISTAKES INJURIES ಜಿಮ್‌ ಮಾಡುವವರು ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳು
ಜಿಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಕರಸತ್ತು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಕಡಿಮೆ ತೂಕ ಎತ್ತುವ ಮೊದಲು, ನಿಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬೇಕು. ನೀವು 80 ಕೆಜಿ ಎತ್ತಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಮೊದಲು 20, 40, 60 ಕೆಜಿ ತೂಕ ಎತ್ತುವ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ಕೆಲವರು ತೂಕವನ್ನು ಎತ್ತುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಮೀರಿದ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ದೇಹದ ತೂಕವನ್ನು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಅಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕ್ರಮೇಣ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಜಿಮ್‌ನಲ್ಲಿ ತರಬೇತುದಾರರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ದೊರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಉಪಕರಣಗಳ ಪ್ರಕಾರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ ಎಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಬೈಸೆಪ್ಸ್, ಭುಜಗಳು ಹಾಗೂ ಟ್ರೈಸೆಪ್ಸ್ ಏನೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ, ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಮಾಡಿ. ದಿನಕ್ಕೆ 60 ನಿಮಿಷಗಳ ವ್ಯಾಯಾಮ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ. ದೇಹಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನೀಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿ, ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯದಿದ್ದರೆ ಹಾಗೂ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಸ್ನಾಯು ನೋವು, ಮೂಳೆಗಳ ದುರ್ಬಲತೆಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

-ದಾಸರಿ ಚಂದು, ಜಿಮ್ ತರಬೇತುದಾರ

ತರಬೇತುದಾರರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ: ಕೆಲವರು ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಬ್ಲಾಗ್‌ಗಳನ್ನು ಓದುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಇತರರನ್ನು ನೋಡುವ ಮೂಲಕ ತಾವಾಗಿಯೇ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಯಾಮವಾಗಿದ್ದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಕೋರ್‌ಗಾಗಿ ಡೆಡ್‌ಲಿಫ್ಟ್‌ಗಳು, ಹೆಚ್ಚಿನ ತೀವ್ರತೆ, ಸಿಕ್ಸ್-ಪ್ಯಾಕ್‌ಗಳು, ಇತ್ಯಾದಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ನೀವು ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಬಾರದು. ಕಠಿಣ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನು ತರಬೇತುದಾರರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು.

ಸಲಕರಣೆಗಳ ಅರಿವು: ಜಿಮ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಸಲಕರಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಸ್ಕ್ವಾಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಗಾಯಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸುರಕ್ಷತಾ ಬಾರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿ. ಬೆಂಚುಗಳು ಮತ್ತು ರ‍್ಯಾಕ್‌ಗಳು ಲಾಕ್ ಆಗಿವೆ, ಸ್ಥಿರವಾಗಿವೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.

ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಸೇವಿಸಿ, ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಿರಿ: ಅನೇಕ ಜನರು ದೀರ್ಘ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ತೀವ್ರವಾಗಿ ದಣಿದ ದೇಹವು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಬೇಕಾದರೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಹಾಗೂ ನೀರು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವ್ಯಾಯಾಮ, ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯಾಯಾಮದ ನಡುವೆ ಕನಿಷ್ಠ 5 ನಿಮಿಷಗಳ ಅಂತರವಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಯಾಮದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆವರಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರು ಕಳೆದುಹೋಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಒಬ್ಬರು ನೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕು. ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತರುತ್ತದೆ.

ಉಸಿರನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ: ಬ್ಯಾಂಡ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಎಳೆಯುವಂತಹ ಪ್ರತಿರೋಧ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ಉಸಿರನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು, ನಿಮ್ಮ ಉಸಿರನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರವನ್ನು ಎತ್ತುವಾಗ ನೀವು ಉಸಿರಾಡಬೇಕು. ಕೆಳಗೆ ಭಾರ ಇಡುವಾಗ ಉಸಿರಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಸರಿಯಾದ ಭಂಗಿ: ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವಾಗ ಸರಿಯಾದ ಭಂಗಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಬಿದ್ದು ಗಾಯಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಟ್ರೆಡ್‌ಮಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ವಾಕಿಂಗ್​ ಮಾಡುವಾಗ, ನಿಮ್ಮ ದೇಹವು ನೇರವಾಗಿರಲಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಒರಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ತೂಕವನ್ನು ಎತ್ತುವಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಇರಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಭುಜಗಳನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ರಾಂತಿಗೆ ಇರಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಮೊಣಕಾಲುಗಳನ್ನು ತುಂಬಾ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಭಾರ ಎತ್ತಬೇಕು: ಜಿಮ್‌ನಲ್ಲಿ ತೂಕ ಎತ್ತುವುದು, ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಎಲ್ಲಾ ವಯಸ್ಸಿನವರಿಗೆ ಒಂದೇ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಮೂಳೆಯ ಬಲ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ತರಬೇತುದಾರರ ಸಲಹೆಯೊಂದಿಗೆ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಬೇಕು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಹವು ನಮಗೆ ನೀಡುವ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

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TAGGED:

GYM GOAL WEIGHT LOSS GAIN
GYM INJURIES REASONS
GYM MISTAKES INJURIES
ಜಿಮ್‌ ಮಾಡುವವರು ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳು
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