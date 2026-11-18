ನೀವು ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಸೇವಿಸುವಾಗ ತುಂಬಾ ಕಹಿ ಅನಿಸುತ್ತದೆಯೇ? ಈ ಕಹಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿವೆ ಸರಳ ಸೂತ್ರಗಳು
ಹಾಗಲಕಾಯಿಯ ಕಹಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚು ರುಚಿಕರವಾಗಿಸಲು ಕೆಲವು ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬಹುದು. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಹಾಗಲಕಾಯಿ (Getty Images)
Published : November 18, 2026 at 8:14 PM IST
ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ತರಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಎಂಬ ಇದರ ಹೆಸರನ್ನು ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಕಹಿ ರುಚಿಯಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕರು ತಿನ್ನಲು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಾರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವವರು ಈ ಕಹಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ವಿವಿಧ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕೆಲವರು ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಕತ್ತರಿಸಿದ ತುಂಡುಗಳಿಗೆ ಉಪ್ಪನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತಾರೆ. ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಈ ವಿಧಾನವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಲಕಾಯಿಯ ಕಹಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು, ಇದರ ರುಚಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಕೆಲವು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಹಾಗಲಕಾಯಿಯ ಕಹಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಸರಳ ಸೂತ್ರಗಳು:
- ಮೊದಲಿಗೆ ಚಾಕುವಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಹಾಗಲಕಾಯಿಯ ದಪ್ಪನೆಯ ಹೊರ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆಯಿರಿ. ಬಳಿಕ ಇದನ್ನು ತೆಳುವಾದ ಹೋಳುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಲು ಬಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಹಾಗಲಕಾಯಿಯಲ್ಲಿರುವ ತೇವಾಂಶ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಅದರ ಕಹಿಯನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಒಣಗಿಸಿದ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಇದು ಅತಿಯಾದ ಕಹಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ, ಹೀಗೆ ಒಣಗಿಸುವುದರಿಂದ ಹಾಗಲಕಾಯಿಯನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಸಂರಕ್ಷಿಸಿಡಬಹುದು. ಇವುಗಳನ್ನು ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ನಂತರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಅಥವಾ ತಿಂಡಿ ತಯಾರಿಸಲು ಬಳಸಬಹುದು.
- ಅನೇಕರು ಹಾಗಲಕಾಯಿಯ ಕಹಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಉಪ್ಪನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಉಪ್ಪಿನ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ ಸೇರಿಸುವುದು ಕೂಡ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಹಾಗಲಕಾಯಿಯ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದ ನಂತರ ಇಲ್ಲವೇ ಅದನ್ನು ಹೋಳುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿದ ನಂತರ, ಆ ತುಂಡುಗಳಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಚ್ಚಿ. ಇವುಗಳನ್ನು ಒಂದು ಜಾಲರಿ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ 20 ರಿಂದ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಿ.
- 'ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್' (osmosis) ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ಹಾಗಲಕಾಯಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಹಿ ದ್ರವವು ಹೊರಬರುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆದು, ಕೈಯಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಿಂಡಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹಾಗಲಕಾಯಿಯ ಕಹಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತಯಾರಾದ ಖಾದ್ಯವು ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
- ಕೆಲವರು ಹಾಗಲಕಾಯಿಯನ್ನು ಬೀಜಗಳ ಸಮೇತವೇ ಬೇಯಿಸುತ್ತಾರೆ, ಇದರಿಂದ ಖಾದ್ಯವು ಕಹಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಬೀಜಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದರಿಂದ ಈ ಕಹಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
- ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಪ್ ನೀರು, ಒಂದು ಕಪ್ ವಿನೆಗರ್, ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ಚಮಚ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಹಾಗಲಕಾಯಿ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಈ ಮಿಶ್ರಣದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನೆನೆಯಲು ಬಿಡಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕಹಿ ಅಂಶ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಾರೆ.
- ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಕುದಿಯಲು ಇಡಿ. ನೀರು ಕುದಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಮಚ ಉಪ್ಪು ಹಾಗೂ ಹಾಗಲಕಾಯಿ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ, ಎರಡು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬೇಯಿಸಿ. ಬಳಿಕ ಇವುಗಳನ್ನು ಬಿಸಿ ನೀರಿನಿಂದ ತೆಗೆದು ತಣ್ಣನೆಯ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ಈ ವಿಧಾನವು ಕಹಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಮೃದುಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಖಾದ್ಯದ ರುಚಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗಲಕಾಯಿಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಖಾದ್ಯವನ್ನು ತಯಾರಿಸುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
- ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಹಾಗಲಕಾಯಿ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಒಂದು ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಮೊಸರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಡುವುದರಿಂದ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ತಯಾರಾದ ಖಾದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಹಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
- ಪಕೋಡಾ ಅಥವಾ ಭಜ್ಜಿಯಂತಹ ತಿನಿಸುಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತೆಳುವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಹಾಗಲಕಾಯಿಯನ್ನು ತೆಳುವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿ, ಕರಿದು, ನಂತರ ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಅದರ ಕಹಿ ಅಂಶ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಕರಿದು, ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಲೇಪಿಸುವುದರಿಂದ ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಗರಿಗರಿಯಾಗಿಯೂ ರುಚಿಕರವಾಗಿಯೂ ಇರುತ್ತದೆ.
- ಈ ಸರಳ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹಾಗಲಕಾಯಿಯ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದೆಯೇ ಅದರ ಕಹಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನೀವು ಉತ್ತಮ ರುಚಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನೂ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಹಾಗಲಕಾಯಿಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು:
- ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗಲಕಾಯಿಯನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ.
- ಹಾಗಲಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ನಾರಿನಂಶ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇದು ಅತಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನುವ ಬಯಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು, ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಇರುವ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
- ಹಾಗಲಕಾಯಿಯಲ್ಲಿರುವ ನಾರಿನಂಶವು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಮಲಬದ್ಧತೆ ಹಾಗೂ ಮೂಲವ್ಯಾಧಿಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
- ಹಾಗಲಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ 'ಕ್ವೆರ್ಸೆಟಿನ್' ಎಂಬ ಅಂಶವಿದೆ, ಇದು ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮಧುಮೇಹ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
- ಹಾಗಲಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಸತು, ಫೋಲೇಟ್, ಕಬ್ಬಿಣ, ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಹಾಗೂ ಭ್ರೂಣದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಇತರೆ ಖನಿಜಾಂಶಗಳು ಹೇರಳವಾಗಿವೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
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