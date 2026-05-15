ನೀವು ಮೊಟ್ಟೆಯ ಬಿಳಿ ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ಸೇವಿಸಿ, ಹಳದಿ ಭಾಗ ಬಿಡುತ್ತೀರಾ?: ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ?
ಮೊಟ್ಟೆಯ ಹಳದಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೋಲೀನ್ ಎಂಬ ಮಹತ್ವದ ಪೋಷಕಾಂಶವಿದೆ. ಮೆದುಳಿನ ಕಾರ್ಯ, ನರಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ಮರಣಶಕ್ತಿ ವೃದ್ಧಿಗೆ ಈ ಪೋಷಕಾಂಶ ತುಂಬಾ ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
Published : May 15, 2026 at 9:05 AM IST
ಹಲವರಿಗೆ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದ ಉಪಹಾರದೊಂದಿಗೆ ದಿನ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮಕ್ಕಳವರೆಗೆ, ಇದು ಎಲ್ಲರೂ ಆನಂದಿಸುವ ಆಹಾರವಾಗಿದೆ. ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವಾಗ ಅನೇಕ ಜನರು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಹಿಂಜರಿಕೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಹಿಂಜರಿಕೆಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಮೊಟ್ಟೆಯ ಹಳದಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬು ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಮೊಟ್ಟೆಯ ಬಿಳಿ ಭಾಗವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಭರಿತ ಹಳದಿ ಭಾಗವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಿಗಿಡುತ್ತಾರೆ.
ಹಳದಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಇದು ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬಂತಹ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮದೇ ಆದ ತೀರ್ಮಾನಗಳಿಗೆ ಬರುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಮೊಟ್ಟೆಯ ಹಳದಿ ಭಾಗವು ಮೊಟ್ಟೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ತಿಳಿದಿದೆ? ಮೊಟ್ಟೆಯ ನಿಜವಾದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಹಾರವೆಂದು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಹಳದಿ ಲೋಳೆಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ವಿವಿಧ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ದೃಢಪಡಿಸುತ್ತವೆ.
ಮೊಟ್ಟೆಯ ಹಳದಿ ಲೋಳೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಯಾವುವು?: ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಮೊಟ್ಟೆಯು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಹಾಗೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದಾದ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಮೊಟ್ಟೆಯ ಬಿಳಿಭಾಗವು ಪ್ರೋಟೀನ್ನಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದೆ. ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅಗತ್ಯ ಜೀವಸತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಖನಿಜಗಳು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಮೊಟ್ಟೆಯ ಹಳದಿ ಲೋಳೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ತಿನ್ನುವ ಮೊದಲು ಹಳದಿ ಲೋಳೆಯನ್ನು ತೆಗೆದಾಗ, ಮೊಟ್ಟೆಯ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಮೌಲ್ಯವು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ 'ಸೂಪರ್ಫುಡ್' ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರಿಸುವುದು ಹಳದಿ ಲೋಳೆಯಾಗಿದೆ.
ಹಳದಿ ಲೋಳೆಯಲ್ಲಿನ ಜೀವಸತ್ವಗಳು, ಖನಿಜಗಳೇನು?: ಮೊಟ್ಟೆಯ ಹಳದಿ ಲೋಳೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬು ಕರಗುವ ಜೀವಸತ್ವಗಳು, ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ವಿಟಮಿನ್ಗಳು ಎ, ಡಿ, ಇ ಮತ್ತು ಕೆ ಇರುತ್ತವೆ. ಈ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಲ್ಲದೇ, ಮೂಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಬಲಕ್ಕೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಅವು ದೇಹದಿಂದ ವಿಷವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳಾಗಿಯೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೇ, ಇವು ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ 12, ಫೋಲಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಹಾಗೂ ಕಬ್ಬಿಣದಲ್ಲಿ ಹೇರಳವಾಗಿವೆ. ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ, ಮೆದುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಹಳದಿ ಲೋಳೆಯಲ್ಲಿದೆ.
ಹೃದಯ ಆರೋಗ್ಯ ಉತ್ತಮ: ದಿನನಿತ್ಯ ಮೊಟ್ಟೆ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಯವಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಯ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅವು ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅಗತ್ಯ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಸೇವನೆಯನ್ನು 200 ಮಿಲಿಗ್ರಾಂಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಪಬ್ಲಿಷಿಂಗ್ ನಡೆಸಿದ ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ನಾವು ಸೇವಿಸುವ ಆಹಾರದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ದೇಹದ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮಟ್ಟಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.
ಮೆದುಳು ಹಾಗೂ ನರಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು: ಮೊಟ್ಟೆಯ ಹಳದಿ ಲೋಳೆಯಲ್ಲಿ 'ಕೋಲೀನ್' ಎಂಬ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪೋಷಕಾಂಶವಿದೆ. ಈ ಪೋಷಕಾಂಶವು ಮೆದುಳಿನ ಕಾರ್ಯ, ನರಮಂಡಲದ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಸ್ಮರಣಶಕ್ತಿ ವರ್ಧನೆಗೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಗರ್ಭಿಣಿಯರಿಗೆ ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಭ್ರೂಣದ ಮೆದುಳಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವಲ್ಲಿ ಕೋಲೀನ್ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಮೆದುಳು ಹಾಗೂ ನರಮಂಡಲ ಎರಡನ್ನೂ ರಕ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆಯ ಹಳದಿ ಲೋಳೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ದೃಢಪಡಿಸುತ್ತವೆ.
ಕಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ: ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ, ದೃಷ್ಟಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು ಹಾಗೂ ಕಣ್ಣಿನ ಪೊರೆಗಳಂತಹ ದೃಷ್ಟಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದು ಸಹಜ. ಮೊಟ್ಟೆಯ ಹಳದಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು, ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಲ್ಯೂಟೀನ್ ಹಾಗೂ ಜಿಯಾಕ್ಸಾಂಥಿನ್ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವ ಹಾನಿಕಾರಕ ನೀಲಿ ಬೆಳಕಿನ ವಿರುದ್ಧ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಗುರಾಣಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಈ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ದೃಷ್ಟಿ ತೀಕ್ಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಬೆಸ್ಟ್: ನಾವು ಸೇವಿಸುವ ಆಹಾರದಲ್ಲಿರುವ ಜೀವಸತ್ವಗಳನ್ನು ದೇಹವು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲು, ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಆಹಾರದ ಕೊಬ್ಬಿನ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಮೊಟ್ಟೆಯ ಹಳದಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೊಬ್ಬುಗಳು ದೇಹವು ಈ ಜೀವಸತ್ವಗಳನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ, ಇಡೀ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಅತ್ಯಾಧಿಕ ಭಾವನೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅನಗತ್ಯ ತಿಂಡಿಗಳ ಸೇವನೆಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ತೂಕ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಸ್ನಾಯು ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಶಕ್ತಿ ವೃದ್ಧಿ: ತಮ್ಮ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಬಯಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ, ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೊಟ್ಟೆಯ ಬಿಳಿಭಾಗವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಡೀ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸೇವಿಸಿದಾಗ ದೇಹವು ಮೊಟ್ಟೆಯ ಬಿಳಿಭಾಗಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸ್ನಾಯುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಅಂಗಾಂಶ ದುರಸ್ತಿಗೆ ಬಂದಾಗ, ಇಡೀ ಮೊಟ್ಟೆಗೆ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ವೈದ್ಯರು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಸಲಹೆ ನೀಡದ ಹೊರತು, ಆರೋಗ್ಯವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹಳದಿ ಲೋಳೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇಡೀ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಹಳದಿ ಲೋಳೆಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಕೆಲವು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮಿತವಾಗಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
