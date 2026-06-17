ನೀವು ನ್ಯೂಸ್ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿದ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತೀರಾ?: ಇದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲಾಗುವ ಅಪಾಯಗಳೇನು ಗೊತ್ತೇ?
ಆಹಾರ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ಗಾಗಿ ನ್ಯೂಸ್ಪೇಪರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಾರದು. ಈ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು FSSAI ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
Published : June 17, 2026 at 4:44 PM IST
ಬೆಳಗಿನ ಉಪಾಹಾರದಿಂದ ಸಂಜೆ ತಿಂಡಿಗಳವರೆಗೆ ನಾವು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ನ್ಯೂಸ್ಪೇಪರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಹಾಗೂ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಹುರಿದ ಆಹಾರಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲು ನಾವು ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಒಣ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿ ಸಾಗಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಮಾನದಂಡಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (FSSAI) ಈ ಅಭ್ಯಾಸದ ವಿರುದ್ಧ ಗಂಭೀರವಾದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವುದು ಆರೋಗ್ಯದ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಸುತ್ತುವುದರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಈಗ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಹಾಗೂ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಪರ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಗಗಳೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
FSSAI ಆರೋಗ್ಯದ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುವ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ತನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. 'ವೃತ್ತಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹುರಿದ ಅಥವಾ ಎಣ್ಣೆಯುಕ್ತ ಆಹಾರವನ್ನು ಸುತ್ತುವುದು ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಅಪಾಯವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಮುದ್ರಣ ಶಾಯಿಯು ವಿಷಕಾರಿ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಮತ್ತು ಸೀಸ, ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಡ್ಮಿಯಂನಂತಹ ಭಾರ ಲೋಹಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಎಣ್ಣೆಯುಕ್ತ ಅಥವಾ ಬಿಸಿ ಆಹಾರಗಳು ಈ ಶಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಈ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಆಹಾರದೊಳಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಕಲುಷಿತ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ವಿವಿಧ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ದಿನಪತ್ರಿಕೆ ಶಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಹಾನಿಕಾರಕ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಮತ್ತು ಬಣ್ಣಗಳು ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಬಹುದು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಇದು ಅನಿಯಮಿತ ಮುಟ್ಟಿನ ಚಕ್ರಗಳು, PMS, ಬಂಜೆತನ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆಯ ಆರಂಭಿಕ ಆರಂಭದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಈ ರೀತಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಿದರೆ, ಹುಟ್ಟಲಿರುವ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕ ದೋಷಗಳು, ಅಕಾಲಿಕ ಹೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ತೂಕದ ಮಗು ಜನನ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ತೊಡಕುಗಳ ಅಪಾಯವಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಆಹಾರವನ್ನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಸ್ತನ ಮತ್ತು ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುವ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಅಪಾಯವಿದೆ. ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಲು ಬಳಸುವ ಶಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಸೀಸ, ನಾಫ್ಥೈಲಮೈನ್ಗಳು (ಆರೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಗಳು) ಮತ್ತು AhR (ಆರಿಲ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ರಿಸೆಪ್ಟರ್) ಅಗೊನಿಸ್ಟ್ಗಳಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳಿವೆ ಎಂದು ರಿಸರ್ಚ್ಗೇಟ್ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇವು ನರವಿಷತ್ವ, ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳು, ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು, ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಯಕೃತ್ತು ವೈಫಲ್ಯ, ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಹಾನಿ ಹಾಗೂ ಮೂಳೆ ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
Serving or wrapping fried food in newspapers might seem harmless, but it carries serious health risks.— FSSAI (@fssaiindia) June 6, 2026
Newspaper printing ink contains toxic chemicals & heavy metals like lead. When hot or greasy food comes into contact with the print, these toxins leach directly into the meal. pic.twitter.com/XAsqdxGW9Y
ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಅನೇಕ ಕೈಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುತ್ತವೆ, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೈರ್ಮಲ್ಯವಿಲ್ಲದ ಮೇಲ್ಮೈಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಹಾರ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ಗೆ ಅಂತಹ ಕಾಗದಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ, ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಆಹಾರವನ್ನು ಕಲುಷಿತಗೊಳಿಸಬಹುದು, ಇದು ಆಹಾರ ವಿಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಪತ್ರಿಕೆ ಶಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಹಾನಿಕಾರಕ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು, ಕೃತಕ ಬಣ್ಣಗಳು ರೋಗನಿರೋಧಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಬಹುದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ವಿವಿಧ ಸೋಂಕುಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಅಭ್ಯಾಸವು ನರಮಂಡಲ ಮತ್ತು ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಾರ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಪೇಪರ್ ಬದಲಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಪರ್ಯಾಯಗಳೇನು?: ಆಹಾರ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸುತ್ತುವಿಕೆಗಾಗಿ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುವ ಬದಲು, ಸುರಕ್ಷಿತ ಪರ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಡಕೆ ಪಾಮ್ ಅಥವಾ ಬಾಳೆ ಎಲೆಗಳಂತಹ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಅವರು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಬಿಸಿ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲು ಸಹ ಸುರಕ್ಷಿತ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ತೇವಾಂಶ ಅಥವಾ ಎಣ್ಣೆಯುಕ್ತ ಆಹಾರಗಳಿಗಾಗಿ ಬೆಣ್ಣೆ ಕಾಗದ ಮತ್ತು ಆಹಾರ - ದರ್ಜೆಯ ಸುತ್ತುವ ಕಾಗದದಂತಹ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಮತ್ತು ಬಳಕೆಗೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಒಣ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಕಂದು ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಜೋಳದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ಆಹಾರ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಬಾಕ್ಸ್, ಕಬ್ಬಿನ ಚೀಲದಿಂದ ಮಾಡಿದ ತಟ್ಟೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಪ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ತ್ಯಾಜ್ಯದಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಬ್ಯಾಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಆಹಾರ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಪರ್ಯಾಯಗಳು ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವಿವಿಧ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ತಜ್ಞರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಆಹಾರವನ್ನು ಬಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲು ಸ್ವಂತ ಬಾಕ್ಸ್ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಅಂಗಡಿಗಳು ಈ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸದಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಒಬ್ಬರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸರಬರಾಜುಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು, ಈ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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