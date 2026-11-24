ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ?: ದೇಹದ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದರೊಂದಿಗೆ ಹಲವು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು!
ಕಾಲ ಬದಲಾದಂತೆ ಜನರ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ವೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಟಿವಿ ನೋಡುತ್ತಲೇ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಲ್ಲದೆ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದು ಹಲವು ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ.
Published : November 24, 2026 at 9:14 PM IST
ಹಿಂದೆ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂತು ಹರಟೆ ಹೊಡೆದು ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು, ಊಟಕ್ಕೆ ನಿಗದಿತವಾದ ಸಮಯವನ್ನು ಮೀಸಲು ಇಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಆ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಫೋನ್ ಹಾಗೂ ಟಿವಿಗಳು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಊಟ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುತ್ತಾ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಂಗ್ಯಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ವಯಸ್ಕರು ಸಹ ತಿನ್ನವಾಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.
ಆದರೆ, ಈ ಚಟ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದ್ದು, ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ವಿಜಯವಾಡದ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಎಂಟರಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಡಾ.ಕೊಡಲಿ ಜಗನ್ಮೋಹನ್ ರಾವ್. ಈ ಕುರಿತು ವೈದ್ಯರು ನೀಡುವ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
ದೇಹದ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು: ತಿನ್ನುವಾಗ ಆಹಾರದ ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಇಡುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ನಾವು ಏನು ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದೇವೆ? ನಾವು ಎಷ್ಟು ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದೇವೆ? ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ವಿಷಯಗಳಾಗಿವೆ. ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡುತ್ತಾ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಆಹಾರದ ಮೇಲಿನ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಮೆದುಳು ಪೂರ್ಣತೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ತಿನ್ನುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಗೊಂದಲವಿಲ್ಲದೆ ತಿನ್ನುವವರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಫೋನ್ ನೋಡುತ್ತಾ ತಿನ್ನುವ ಜನರು ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅನೇಕ ಅಧ್ಯಯನಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಅಭ್ಯಾಸವು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ದೇಹದ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಹಲವು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಡುತ್ತವೆ: ಆಹಾರವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಜಗಿಯುವುದು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವರು ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದಾಗ ಅಗಿಯದೆ ಬೇಗನೆ ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಅಜೀರ್ಣ ಹಾಗೂ ವಾಯು ಮುಂತಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಆಹಾರದ ರುಚಿ, ವಾಸನೆ, ಬಣ್ಣ ಹಾಗೂ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಆನಂದಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಊಟದ ತೃಪ್ತಿ ಇಲ್ಲದಿರಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನ್ನ ತಿನ್ನಿಸುವಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಇದು ತುಂಬಾ ತಪ್ಪು. ವ್ಯಂಗ್ಯಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಮತ್ತು ತಿನ್ನುವಾಗ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದೆ ಎಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚು ತಿನ್ನುವ ಸಂಭವವಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಬೊಜ್ಜು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಡಾ.ಕೊಡಲಿ ಜಗನ್ಮೋಹನ್ ರಾವ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಆಹಾರವನ್ನು ಮುಟ್ಟುವುದು, ಅದರ ಬಣ್ಣ, ರುಚಿ, ವಾಸನೆ, ರಚನೆಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಊಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪರದೆಗೆ ಒಗ್ಗಿಕೊಂಡರೆ ಆಹಾರದ ಮೇಲಿನ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಆಸಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸ್ವತಃ ತಿನ್ನಲು ಕಲಿಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಹುದು. ಈ ಅಭ್ಯಾಸ ಕ್ರಮೇಣ ಫೋನ್ ಬಿಡಲೂ ಆಗದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
2025ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಸಂಶೋಧನೆ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ನೋಡುತ್ತಾ ತಿಂಡಿ ಸೇವಿಸಿದ ವಯಸ್ಕರು ಸರಾಸರಿ 591 ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿದರೆ, ಯಾವುದೇ ವಿಚಲಿತರಾಗದೆ ತಿಂದವರು 535 ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ, ಸುಮಾರು 10 ಪ್ರತಿಶತ ಹೆಚ್ಚು. ಆದರೆ ಇದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಫಲಿತಾಂಶ ಮಾತ್ರ ಎಂದು ಡಾ.ಕೊಡಲಿ ಜಗನ್ಮೋಹನ್ ರಾವ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
2026ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ 50 ಅಧ್ಯಯನಗಳ ಅವಲೋಕನವು ಊಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ. ಕೆಲವು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಟಿವಿ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ, ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರದ ಆಯ್ಕೆಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ತೋರಿಸಿವೆ. ಊಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಮಧುಮೇಹಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುವ ಪುರಾವೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ.
'ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ಫೋನ್ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡುವುದು ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ನಡುವಿನ ಬಾಂಧವ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ದಿನದ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಮಗುವಿನ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ. ಆದರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ'.
-ಡಾ.ಕೊಡಲಿ ಜಗನ್ಮೋಹನ್ ರಾವ್, ಸಮಾಲೋಚಕ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಎಂಟರಾಲಜಿಸ್ಟ್, ನಾಗಾರ್ಜುನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು, ವಿಜಯವಾಡ
ಪೋಷಕರಿಂದ ಆಗಬೇಕಿರುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳೇನು?: ದಿನಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಫೋನ್ಗಳಿಂದ ದೂರ ಕುಳಿತು ಊಟ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ಟಿವಿ ಹಾಗೂ ಫೋನ್ಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಊಟ ಹಾಕುವಾಗ ಕಾರ್ಟೂನ್ ಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಬದಲು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಊಟ ನೀಡಬೇಕು. ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಬದಲು ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ನೀಡಲು ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಕೇಳಲು ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಲು ಅವರು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳು ತಿನ್ನಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರೆ ಬಲವಂತ ಮಾಡದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬಿಡುವು ನೀಡಬೇಕು. ಆಹಾರದ ರುಚಿ, ವಾಸನೆ, ಬಣ್ಣ ಹಾಗೂ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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