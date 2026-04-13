ನಿಮಗೆ ಮಲಗಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಇದ್ದಕ್ಕಿದಂತೆ ಕೆಮ್ಮು ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆಯೇ?: ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಕಾರಣಗಳೇನು?

ಕೆಮ್ಮು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಬಹುದಾದ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ತೀವ್ರವಾದ ಕೆಮ್ಮು ನಿಮ್ಮ ಗಂಟಲಿನಲ್ಲಿ ಕಿರಿಕಿರಿಯುಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಕೆಮ್ಮು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರಗೊಂಡರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೇನು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವುದು ಇಷ್ಟು.

cough immediately after sleeping Is coughing a sign of illness What are the solutions for coughing ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಕಾರಣಗಳೇನು
ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಕಾರಣಗಳೇನು- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
By ETV Bharat Health Team

Published : April 13, 2026 at 6:07 PM IST

3 Min Read
ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ನಿರಂತರ ಕೆಮ್ಮು ತೊಂದರೆಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ, ರಾತ್ರಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಈ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯು ಸಮಸ್ಯೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಮಲಗಲು ಸಹ ಸಾಧ್ಯವಾಗದಷ್ಟು ಕೆಮ್ಮು ಬರುತ್ತದೆಯೇ? ನೀವು ಇದರಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಹವಾಮಾನದ ಪರಿಣಾಮ ಎಂದು ತಳ್ಳಿಹಾಕುವುದು ಕೂಡ ಅವಿವೇಕತನ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಮ್ಮು ಗಂಭೀರ ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೆಮ್ಮು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಕಾಲೋಚಿತ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ಅಲರ್ಜಿಗಳು ಅಥವಾ ಆಸ್ತಮಾದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಚೋದಿಸಬಹುದು. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯು ರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಮ್ಮು ಹಲವಾರು ದಿನಗಳಿಂದ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನೀವು ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು.

cough immediately after sleeping Is coughing a sign of illness What are the solutions for coughing ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಕಾರಣಗಳೇನು
ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಕಾರಣಗಳೇನು- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಮ್ಮು ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಕಾರಣಗಳೇನು?: ಕೆಮ್ಮು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದಾದರೂ ತೀವ್ರವಾದ ಕೆಮ್ಮು ಗಂಟಲಿನ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಮ್ಮು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತೀವ್ರವಾಗಿದ್ದರೆ ಅದರ ಹಿಂದಿನ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ದೇಹದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿನ ಇಳಿಕೆ ಹಾಗೂ ವಾಯುಗಾಮಿ ಅಲರ್ಜಿನ್ಸ್ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಿಂದಾಗಿ ಉಸಿರಾಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಲಗಿದಾಗ ಗಂಟಲು ಹಾಗೂ ವಾಯುಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಲೋಳೆಯು ಸಂಗ್ರಹಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಕೆಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸಬಹುದು ಇಲ್ಲವೇ ಉಲ್ಬಣಗೊಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

cough immediately after sleeping Is coughing a sign of illness What are the solutions for coughing ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಕಾರಣಗಳೇನು
ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಕಾರಣಗಳೇನು- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ನಾವು ಮಲಗಿದಾಗ ಮೂಗು ಅಥವಾ ಸೈನಸ್‌ಗಳಿಂದ ಹೊರಹೋಗುವ ಲೋಳೆಯು ಗಂಟಲಿನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಪ್ರಚೋದನೆಯು ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಕೆಲವು ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ಆರೋಗ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಸಹ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಸೊಫೇಜಿಲ್ ರಿಫ್ಲಕ್ಸ್ ಕಾಯಿಲೆ (GERD) ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕಾಡುತ್ತದೆ. ಹೊಟ್ಟೆಯ ಆಮ್ಲವು ಆಹಾರ ನಾಳ (ಅನ್ನನಾಳ) ಹಾಗೂ ಗಂಟಲಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಹರಿಯುವಾಗ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸಬಹುದು ಹಾಗೂ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹದಗೆಡಿಸಬಹುದು. ಅಸ್ತಮಾದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರೆ ರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಮ್ಮು ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಲರ್ಜಿಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ವಸ್ತುಗಳಿದ್ದರೆ ಕೆಮ್ಮು ಇನ್ನಷ್ಟು ತೊಂದರೆದಾಯಕವಾಗಬಹುದು. ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಣ ಗಾಳಿ, ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳ ಕೂದಲು, ಧೂಳು ಹಾಗೂ ಕೊಳಕು ಇರುವುದು ನಿಮ್ಮ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಉಲ್ಬಣಗೊಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

cough immediately after sleeping Is coughing a sign of illness What are the solutions for coughing ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಕಾರಣಗಳೇನು
ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಕಾರಣಗಳೇನು- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ರಾತ್ರಿ ಕೆಮ್ಮು ಬರುವುದು ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆಯೇ?:

  1. ರಾತ್ರಿಯ ಕೆಮ್ಮು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರೆ, ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ, ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದಾದರೂ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರಬಹುದು.
  2. ಮೂರು ವಾರಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಇರುವ ಕೆಮ್ಮು ಕ್ಷಯರೋಗ(ಟಿಬಿ)ಯ ಸೂಚನೆಯಾಗಿರಬಹುದು. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವುದು ತುಂಬಾ ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
  3. ಇದು ಆಸ್ತಮಾದ ಸಂಕೇತವೂ ಆಗಿರಬಹುದು, ಇದು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಕೆಮ್ಮು ಬರುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಎದೆಯ ಬಿಗಿತ ಮತ್ತು ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
  4. ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಸೊಫೇಜಿಲ್ ರಿಫ್ಲಕ್ಸ್ ಕಾಯಿಲೆ (GERD) ರಾತ್ರಿಯ ಕೆಮ್ಮಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
  5. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಕೈಟಿಸ್, ನ್ಯುಮೋನಿಯಾ ಇಲ್ಲವೇ ಇತರ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಕೂಡ ನಿರಂತರ ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
  6. ನಿಮ್ಮ ಕೆಮ್ಮಿನಿಂದ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ, ಎದೆ ನೋವು, ತೀವ್ರ ಜ್ವರ ಇಲ್ಲವೇ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಉಂಟಾದರೆ, ತಡ ಮಾಡದೆ ತಕ್ಷಣವೇ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು.
cough immediately after sleeping Is coughing a sign of illness What are the solutions for coughing ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಕಾರಣಗಳೇನು
ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಕಾರಣಗಳೇನು- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರಗಳೇನು?:

  • ರಾತ್ರಿ ಕೆಮ್ಮು ಬರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಶೀತ, ಜ್ವರ ಇಲ್ಲವೇ ಅಲರ್ಜಿಯಿಂದ ಉಂಟಾದರೆ, ಕೆಲವು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ ಪರಿಹಾವಾಗಿದೆ.
  • ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಎತ್ತರಿಸಿ ಮಲಗುವುದರಿಂದ ಗಂಟಲಿನಲ್ಲಿ ಲೋಳೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ವಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರು ಇಲ್ಲವೇ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಬೆರೆಸಿದ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದು ಗಂಟಲು ನೋವನ್ನು ಶಮನಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
  • ನಿಮ್ಮ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಶ್​ ಆಗಿರುವ ಗಾಳಿ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಧೂಳು ಹಾಗೂ ಹೊಗೆಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
  • ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರವಾದ, ಮಸಾಲೆಯುಕ್ತ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಬಾರದು. ಊಟ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ತಕ್ಷಣವೇ ಮಲಗಬಾರದು.
  • ಕೆಲವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ರಮಗಳು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡದಿದ್ದರೆ, ತಡಮಾಡದೇ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

