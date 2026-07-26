ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಹಾಗೆ ಇಡುತ್ತೀರಾ? ತೆರೆದು ಓದುವ ಗೋಜಿಗೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲವೇ? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಮೂಲ ಕಾರಣ!
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಾಯಂದಿರು ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸುವಂತೆಯೇ, ನಾವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಪಾಟುಗಳು ಹಾಗೂ ಮೇಜುಗಳ ಮೇಲೆ ಓದದ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿ ಇಡುತ್ತೇವೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೇನಿರಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
Published : July 26, 2026 at 8:00 AM IST
ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಗಮನಿಸುವ ಒಂದು ವಿಷಯವಿದೆ. ತಾಯಂದಿರು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಹಾಗೂ ಅಡುಗೆ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಜೋಡಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಕಪಾಟುಗಳನ್ನು ತೆರೆದರೆ, ಆ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗಾದರೂ ಒಮ್ಮೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಇವುಗಳನ್ನು ಒಮ್ಮೆಯೂ ಕೂಡ ಉಪಯೋಗಿಸದೆ ಹಾಗೆ ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು ಎಂಬುದು ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆಗಳ ಕೊರತೆ ಎಂದಿಗೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ನಾವು ನಮ್ಮ ತಾಯಂದಿರನ್ನು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಹಲವು ಬಾರಿ ಕೀಟಲೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, 'ಅಮ್ಮಾ, ನೀವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಏಕೆ ಖರೀದಿಸುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಜೋಡಿಸಿ ಇಡುತ್ತೀರಿ' ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ನಾವು ಕೂಡ ಅದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಕೇವಲ ವಿಭಿನ್ನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಿಯರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೂ, ಸ್ನೇಹಿತರು ಒಳ್ಳೆಯ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದರೂ ಇಲ್ಲವೇ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜನರು ತಿಳಿಸುವ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಅದನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಖರೀದಿಸುತ್ತೇವೆ.
ನಮ್ಮ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗಲೂ, ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಪುಸ್ತಕ ತಂದುಕೊಡಿ ಎಂದು ಹೇಳಲು ನಾವು ಹಿಂಜರಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ನಾವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಖರೀದಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಿ ಮುಗಿಸುತ್ತೇವೆಯೇ? ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ. ತಾಯಂದಿರು ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿದಂತೆ, ನಾವು ಸಹ ನಮ್ಮ ಕಪಾಟುಗಳು ಮತ್ತು ಮೇಜುಗಳ ಮೇಲೆ ಓದದೆ ಇರುವ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಜೋಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವ ಏಕೈಕ ವಿಷಯವೆಂದರೆ, ಒಂದು ದಿನ ನಾನು ಕುಳಿತು ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಓದುತ್ತೇನೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆ. ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಲು ಏಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತೀರಿ?
ನಿಮಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಓದಲು ಸಮಯವೂ ಇಲ್ಲ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ, ನಮಗೆ ಅಪರಾಧಿ ಭಾವನೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಓದದ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಅಥವಾ ಸೋಮಾರಿತನದ ಸಂಕೇತವಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಮೆದುಳಿನ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಇದೆ. ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣವೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಏನಿದು ಜಪಾನ್ ಭಾಷೆಯ 'ಟ್ಸುಂಡೊಕು'? ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಖರೀದಿಸಿ ಓದದೆ ಪೇರಿಸಿ ಇಡುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಜಪಾನೀಸ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ 'ಟ್ಸುಂಡೊಕು' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. 'ಟ್ಸುಂಡೆ' ಎಂದರೆ ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸುವುದು. 'ಒಕು' ಎಂದರೆ ನಂತರ ಏನನ್ನಾದರೂ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡುವುದು ಮತ್ತು 'ಡೋಕು' ಎಂದರೆ ಓದುವುದು. 'ಟ್ಸುಂಡೊಕು' ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಈ ಮೂರು ಪದಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. 'ಒಂದು ದಿನ ನಾನು ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಕುಳಿತು ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದುವುದನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ' ಎಂಬ ಭಾವನೆ.
ಓದುವುದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಮೆದುಳು ಅನುಭವಿಸುವ ಸಂತೋಷ: ನಾವು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ ಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಏಕೆ ಅಂತಹ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರವೇ ಸಂತೋಷ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಮೆದುಳು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಏನಾದರೂ ನಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಅಥವಾ ಸಂತೋಷ ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವು ಅರಿತುಕೊಂಡ ಕ್ಷಣ, ನಮ್ಮ ಮೆದುಳು 'ಡೋಪಮೈನ್' ಎಂಬ ರಾಸಾಯನಿಕವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ ಬರುವ ಆನಂದಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುವ ಬದಲು, ಸಂಭವಿಸಲಿರುವ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಮೆದುಳು ಸಂತೋಷ ಅನುಭವಿಸಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತದೆ.
ವಿಕಸನೀಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಈ ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಲಕ್ಷಣವೇ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಹಸಿವು ಬರುವ ಮೊದಲು ಆಹಾರವನ್ನು ಹುಡುಕಲು, ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಹಾಗೂ ಮಳೆ ಬರುವ ಮೊದಲು ಸುರಕ್ಷಿತ ಆಶ್ರಯ ಹುಡುಕಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿತು. ನೀವು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ ಕ್ಷಣ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಓದಲು ಮತ್ತು ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಹೊರಟಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಮೆದುಳು ಅದನ್ನು ಅದ್ಭುತ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಪ್ರಶಂಸಿಸಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತದೆ.
ಇನ್ನೂ ಬರಲಿರುವ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು: ನಮ್ಮ ಮೆದುಳು ಹಿಪೊಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಎಂಬ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ನಾವು ಇದನ್ನು ಹಿಂದಿನ ನೆನಪುಗಳ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಸ್ಥಳವೆಂದು ಮಾತ್ರ ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದೇ ಪ್ರದೇಶವು ಭವಿಷ್ಯದ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ದೃಶ್ಯೀಕರಿಸಲು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೀವು ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನೋಡಿದ ಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಮೆದುಳು ಏನು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? 'ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳ ರಜಾದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಬಿಡುವಿನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಓದಬಹುದಿತ್ತು.' 'ಮಳೆಗಾಲದ ದಿನದಂದು ಕಿಟಕಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು, ಈ ಪುಟಗಳನ್ನು ತಿರುಗಿಸುತ್ತಾ ಬಿಸಿ ಚಹಾವನ್ನು ಹೀರುತ್ತಿದ್ದೆ.' ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯದ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ, ಇನ್ನೂ ಸಂಭವಿಸದ ಕ್ಷಣ. ಹಿಂದಿನ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಚಹಾದ ಸುವಾಸನೆ, ಮಳೆಯ ತಂಗಾಳಿಯ ಅನುಭವ, ಪುಟಗಳನ್ನು ತಿರುಗಿಸುವ ಶಬ್ಧ ಹೆಣೆಯುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಮೆದುಳು ಈ ಸುಂದರವಾದ, ಕಲ್ಪಿತ ಅನುಭವ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಸವಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ.
ಇಮೇಲ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಓದದ ಪುಸ್ತಕಗಳು: ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಳ್ಳೆಯದು ಸಂಭವಿಸುವುದನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವ ಕ್ರಿಯೆಯು ಮಾನವ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಇನ್ಬಾಕ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಾವಿರಾರು ಓದದ ಇಮೇಲ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೇವೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಓದದ ಪುಸ್ತಕಗಳ ರಾಶಿಗಳು ರಾಶಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಎರಡೂ ಅಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಇಮೇಲ್ಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದು ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ಆಯಾಸ ಹಾಗೂ ಬೇಸರದ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಓದದ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದು ಶಾಂತ ಹಾಗೂ ಸಂತೋಷದ ಭಾವನೆ ತರುತ್ತದೆ. ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಇಮೇಲ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೇರಲಾದ ಬಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಓದದೆ ಇರುವ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಸಂತೋಷಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತವೆ.
ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಲು ಮತ್ತು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪುಸ್ತಕದಂಗಡಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಮೂಲಕ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೆದುಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಉಲ್ಲಾಸಕರ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ. ತಾಜಾ ಕಾಗದ ಹಾಗೂ ಶಾಯಿಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪರಿಮಳವು ಮೆದುಳಿನ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ಆಹ್ಲಾದಕರವಾದ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಭಾವನೆ ತುಂಬುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಓದದ ಪುಸ್ತಕಗಳು ರಾಶಿಯಾಗಿರುವುದನ್ನು ನೀವು ಕಂಡುಕೊಂಡರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಭಾವಿಸಬೇಡಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸಮಯದ ಕೊರತೆ ಅಥವಾ ಸೋಮಾರಿತನವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ 'ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಲಿಯಲು ಮತ್ತು ಆನಂದಿಸಲು ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಸುಂದರವಾದ ವಿಷಯಗಳು ನನಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿವೆ' ಎಂಬ ನಿಮ್ಮ ಮೆದುಳಿನ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು (ಸಂಶೋಧನೆಗಳು):
- https://www.frontiersin.org/journals/psychology/articles/10.3389/fpsyg.2017.02199/full
- https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17395575/
- https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165017307000756?via%3Dihub
ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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