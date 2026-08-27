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ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ 2026: ಸಹೋದರ - ಸಹೋದರಿಯರ ನಡುವಿನ ಬಾಂಧವ್ಯ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಲು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ

ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಲು ಕೆಲವು ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಇಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ಪರಸ್ಪರ ಸಮಯ ಮೀಸಲಿಡುವುದು, ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುವುದು, ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವುದು ಉಡುಗೊರೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

RAKSHA BANDHAN Spending time with each other communicating openly ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ 2026
ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : August 27, 2026 at 11:44 AM IST

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ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನವು ಕೇವಲ ಸಹೋದರನ ಮಣಿಕಟ್ಟಿನ ಮೇಲೆ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟುವುದು ಹಾಗೂ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಬ್ಬವಲ್ಲ. ಇದು ಸಹೋದರರ ನಡುವೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸ ಹಾಗೂ ಬಲವಾದ ಬಾಂಧವ್ಯದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಜೀವನಶೈಲಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯನಿರತ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರು ಹಿಂದಿನಂತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನವು ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ನಿಕಟತೆಯ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಮರಳಿ ತರಲು ಅದ್ಭುತ ಅವಕಾಶ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

ಈ ರಾಖಿ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರನೊಂದಿಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ, ಕೆಲವು ಚಿಕ್ಕ ವಿಶೇಷ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು, ಪರಸ್ಪರ ಸಮಯ ಮೀಸಲಿಡುವುದು, ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುವುದು. ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವುದು ದುಬಾರಿ ಉಡುಗೊರೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿದೆ. ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಆಚರಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ಹಳೆಯ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸುವ ಹಾಗೂ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಬಾಂಧವ್ಯ ವೃದ್ಧಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ.

RAKSHA BANDHAN Spending time with each other communicating openly ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ 2026
ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಹಳೆಯ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಪರಸ್ಪರರ ನೆಚ್ಚಿನ ಆಹಾರವನ್ನು ಬೇಯಿಸುವುದು, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಸವಿಯುವುದು. ನಿಮ್ಮ ಅಂತರಂಗದ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹಾಗೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದು ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಸಮಯ ನೀಡಿ: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಫೋನ್‌ಗಳು ಹಾಗೂ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರನಿಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಮೀಸಲಿಡಬಹುದು. ಕುಳಿತು ಮಾತನಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಯತ್ನವು ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಆಳವಾದ ನಿಕಟತೆಯ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತದೆ.

ಸ್ಮರಣೀಯ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ: ದುಬಾರಿ ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಬದಲಿಗೆ ಸ್ಮರಣೀಯ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವುದು, ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದು. ವಿಹಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಥವಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೆಚ್ಚಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಸಹೋದರ - ಸಹೋದರಿಯರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಳೆದ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಮಯವು ಶಾಶ್ವತ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.

RAKSHA BANDHAN Spending time with each other communicating openly ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ 2026
ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಹಳೆಯ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕಿ: ಬಾಲ್ಯದ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ, ಹಳೆಯ ಕಥೆಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಬಹಳ ಸಮಯದಿಂದ ಯೋಚಿಸದೇ ಇರುವ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಮೆಲಕು ಹಾಕಿ ನಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಬಾಲ್ಯದ ನೆನಪುಗಳು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರನ್ನು ಹತ್ತಿರ ತರಲು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಹೃದಯ ತೆರೆದು ಮಾತನಾಡಿ: ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪರಸ್ಪರ ಆಳವಾಗಿ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಪದಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ವಿಫಲರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಈ ರಾಖಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಅಥವಾ ಸಹೋದರಿ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ವಿಶೇಷರು ಎಂಬುದನ್ನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಇಲ್ಲವೇ ಸರಳ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ನಿಲ್ಲುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿ: ಜೀವನದ ಏರಿಳಿತಗಳ ಮೂಲಕ ಇಬ್ಬರೂ ಪರಸ್ಪರ ನಿಂತಾಗ ಸಹೋದರ ಬಾಂಧವ್ಯವು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗಲೆಲ್ಲ ಪರಸ್ಪರ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಭರವಸೆ ನೀಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.

RAKSHA BANDHAN Spending time with each other communicating openly ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ 2026
ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಹಿಂದಿನ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ: ಯಾವುದೇ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿದ್ದರೆ, ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ ಹಬ್ಬವು ಅದನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಡಲು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಚಿಕ್ಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಬಲಪಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸುವುದು ಇಲ್ಲವೇ ಕ್ಷಮಿಸುವುದು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಹೊರೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

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