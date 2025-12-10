ಈ ‘1-1-1-1 ರೂಲ್ಸ್’ ನಿಜವಾಗಿಯು ನವದಂಪತಿಗಳ ವೈವಾಹಿಕ ಬಂಧವನ್ನ ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆಯೇ?
ನವ ದಂಪತಿಗಳು ಈ ‘1-1-1-1 ರೂಲ್ಸ್’ ಅನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದರೆ ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಬೇಗನೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹಾಗಾದರೆ, ಈ 1-1-1-1 ರೂಲ್ಸ್ ಏನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
Published : December 10, 2025 at 7:10 AM IST
ಬದಲಾದ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯಿಂದ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ವಿಚ್ಚೇದನಗಳು ಅಧಿಕವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಮನಿಸಿದರೆ ಅನೇಕ ದಂಪತಿಗಳು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯಗಳಿಗೂ ಜಗಳವಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣವೇನೆಂದ್ರೆ, ಅವರು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಭೂತಗನ್ನಡಿಯಿಂದ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಮುರಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆಯಾದ ತಕ್ಷಣ ನವದಂಪತಿಗಳು ‘1-1-1-1 ರೂಲ್ಸ್’ ಅನುಸರಿಸಿದಾಗ ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಿದರೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬಹುದು.
ಏನಿದು 1-1-1-1 ರೂಲ್ಸ್?: ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರದೇ ಅವರು ಪರಸ್ಪರ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿರಬೇಕು. ಪರಸ್ಪರರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದು, ಪರಸ್ಪರರ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಪರಸ್ಪರರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ನೀವು ಸ್ನೇಹಿತರಂತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. '1-1-1-1-1 ನಿಯಮ'ದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವೇ ದಂಪತಿಗಳ ನಡುವಿನ ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗಂಡ - ಹೆಂಡತಿಯರು ಸಾಧ್ಯವಾದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ರಜೆಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಹೊಸದಾಗಿ ಮದುವೆಯಾದಾಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದಂತೆ, ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಅಧಿಕವಾಗುತ್ತವೆ. ಇದು ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಏಕಾಂತತೆಯ ಕೊರತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ತಜ್ಞರು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆಯಾದರೂ ದಂಪತಿಗಳು ಒಂದು ವಾರ ರಜೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಲು ಯೋಜಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಇಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪರಸ್ಪರ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಡೇಟ್ ನೈಟ್: ತಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಿಂದ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಲು, ಪುನರ್ಯೌವನಗೊಳ್ಳಲು ಇದು ಸೂಕ್ತ ಸಮಯ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ದಂಪತಿಗಳ ನಡುವಿನ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ. ನಿತ್ಯದ ಮನೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕಚೇರಿ ಕೆಲಸಗಳಿಂದ ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದಂಪತಿಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಳೆಯಲು ಸಮಯ ಸಿಗುವುದು ಕಷ್ಟ. ಇದು ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಅಂತರವನ್ನು ಅಧಿಕಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ, ಈ ಅಂತರ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಡೇಟ್ ನೈಟ್ ಅನ್ನು ಯೋಜಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಬಾಂಧವ್ಯ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸದೃಢ: ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಆಯ್ಕೆ ಇಲ್ಲವೆಂದರೆ ನೀವು ಪ್ರಣಯ ಭೋಜನಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಹುದು, ನೀವು ಚಲನಚಿತ್ರ ಅಥವಾ ಲಾಂಗ್ ಡ್ರೈವ್ ಅನ್ನು ಹೋಗಬಹುದು. ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಸಿಗುವ ಈ ಏಕಾಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಬಾಂಧವ್ಯವು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ವೈವಾಹಿಕ ಬಂಧದ ಮೇಲೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲು ಸಹಕಾರಿ.
ಪ್ರಣಯದ ಪ್ರಮುಖಪಾತ್ರ: ವೈವಾಹಿಕ ಬಂಧವನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿಸುವ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಣಯವು ಪ್ರಮುಖಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ದಂಪತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಜೀವನಶೈಲಿಯಿಂದಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ವಿನಿಯೋಗಿಸಲು ಅಸಾಧ್ಯ. ಕೆಲವರು ಒತ್ತಡ ಹಾಗೂ ಇತರ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಲೈಂಗಿಕ ಬಯಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಲೈಂಗಿಕತೆಯಿಂದ ದೂರವಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಸಂಬಂಧವು ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕುವ ಅಪಾಯವಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಲೈಂಗಿಕತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಇದರಿಂದ ಪರಸ್ಪರರ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಸೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದು ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕ್ರಮೇಣ ಇಬ್ಬರನ್ನು ದೈಹಿಕ, ಮಾನಸಿಕ ಹಾಗೂ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹತ್ತಿರ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಡಿಜಿಟಲ್ ಡಿಟಾಕ್ಸ್ ವಿಧಾನ: ಜೋಡಿಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳಲು ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಗಳು ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾರಣವೆಂದು ಹಲವು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ. ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಕಳೆಯಬೇಕಾದಾಗಲೂ ಈ ಸಾಧನಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ದಂಪತಿಗಳು ಪ್ರತಿ ರಾತ್ರಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಡಿಟಾಕ್ಸ್ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸುವುದು ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದಂಪತಿಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಗಳನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಪರಸ್ಪರ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ಯೋಜಿಸಬೇಕು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಪ್ರಣಯದಿಂದ ಮಾತನಾಡಬಹುದು. ಪ್ರತಿದಿನ ಈ ರೀತಿ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದರಿಂದ ಪರಸ್ಪರ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಯಾವುದೇ ಸಂವಹನ ಕೊರತೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ನೀವಿಬ್ಬರೂ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯಿಂದ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಸ್ಪರ ಬೆಂಬಲಿಸುವುದು, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದು. ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಅಂಶಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.