ಮೊಡವೆ ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಪಿಂಪಲ್ ಪ್ಯಾಚ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆಯೇ?; ಹಾಗಾದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ಕೆಲವು ಪಿಂಪಲ್ ಪ್ಯಾಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲಿಸಿಲಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಇಲ್ಲವೇ ಟೀ ಟ್ರೀ ಆಯಿಲ್ನಂತಹ ಔಷಧೀಯ ಅಂಶಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಚರ್ಮದ ರಂಧ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಹಾಗೂ ಊತ ಕಡಿಮೆ ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
Published : October 30, 2026 at 4:42 PM IST
ಹಿಂದೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಮೊಡವೆ ಬಂದರೆ, ಅದು ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಮಾಯವಾಗುವವರೆಗೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಅರಿಶಿನ, ಶ್ರೀಗಂಧ ಇಲ್ಲವೇ ಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳ ಪೇಸ್ಟ್ನಂತಹ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ಬದಲಾಗುತ್ತಿವೆ. ಇಂದಿನ ಯುವಜನರು ಮೊಡವೆಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಮರೆಮಾಚಲು ಹಾಗೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಪಿಂಪಲ್ ಪ್ಯಾಚ್ಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ, ಸಣ್ಣ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ.
ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಮೊಡವೆಯ ಮೇಲೆ ಇಂತಹ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಅಂಟಿಸಿದರೆ, ಮರುದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏಳುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಊತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಚರ್ಮವು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಇದನ್ನು ತೋರಿಸುವ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಏನಿದು ಪಿಂಪಲ್ ಪ್ಯಾಚ್? ಮೊಡವೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ? ಇದು ನಿಜವಾಗಿ ಮೊಡವೆಗಳನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಬಲ್ಲದೇ ಇಲ್ಲವೇ ಇದೊಂದು ಕೇವಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಂತ್ರವೇ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಮೊಡವೆಗಳು ಉಂಟಾಗುವುದು ಹೇಗೆ?: ನಮ್ಮ ಚರ್ಮದಲ್ಲಿರುವ ಕೂದಲು ಕಿರುಚೀಲಗಳು ಅತಿಯಾದ ಎಣ್ಣೆ, ಸತ್ತ ಚರ್ಮದ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಿಂದ ಮುಚ್ಚಿಹೋದಾಗ ಮೊಡವೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಅಡಚಣೆಯು ಊತ, ಕೆಂಪಾಗುವಿಕೆ ಹಾಗೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೀವು ತುಂಬಿದ ಗಂಟುಗಳು ಉಂಟಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಸುಮಾರು ಶೇ.20ರಷ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೊಡವೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹದಿಹರೆಯದವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಸುಮಾರು ಶೇ.80ರಿಂದ ಶೇ.85ರಷ್ಟು ಹದಿಹರೆಯದವರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ಬರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೊಡವೆಗೂ ಹಾಗೂ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ 'ಮೊಡವೆ' ಎಂಬ ಚರ್ಮದ ಸ್ಥಿತಿಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ.
ಏನಿದು ಪಿಂಪಲ್ ಪ್ಯಾಚ್?: ಪಿಂಪಲ್ ಪ್ಯಾಚ್ಗಳು ಇತ್ತೀಚಿನ ಟ್ರೆಂಡ್ನಂತೆ ಕಂಡರೂ ಇವುಗಳ ಹಿಂದಿರುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ. ಇವು ಹೈಡ್ರೋಕೊಲಾಯ್ಡ್ ಎಂಬ ವಸ್ತುವನ್ನು ಆಧರಿಸಿವೆ. ಇದು ಗಾಯಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲು ಬಳಸುವ ಒಂದು ರೀತಿಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ವಸ್ತುವಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಇವು, ಈಗ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿವೆ.
ಪಿಂಪಲ್ ಪ್ಯಾಚ್ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ?: ಹೈಡ್ರೋಕೊಲಾಯ್ಡ್ ಇದು ಪ್ಯಾಚ್ನಲ್ಲಿರುವ ಜೆಲ್ನಂತಹ ವಸ್ತುವಾಗಿದೆ. ಮೊಡವೆಯ ಒಳಗಿರುವ ಕೀವು, ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಕಲ್ಮಶಗಳನ್ನು ಹೀರಿಕೊಂಡು ತನ್ನೊಳಗೆ ಬಂಧಿಸುತ್ತದೆ. ಮೊಡವೆಯಿಂದ ದ್ರವ ಹೀರಿಕೊಂಡ ನಂತರ, ಈ ಪಾರದರ್ಶಕ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ, ಮಬ್ಬಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಅನೇಕರಿಗೆ ಮೊಡವೆಗಳನ್ನು ಕೆರೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಥವಾ ಮುಟ್ಟುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತದೆ. ಮೊಡವೆ ಪ್ಯಾಚ್ ಮೊಡವೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಡುವುದರಿಂದ ನೀವು ಅದನ್ನು ಬೆರಳುಗಳಿಂದ ಮುಟ್ಟಲು ಅಥವಾ ಕೆರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಹರಡುವುದು ತಡೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಮೊಡವೆ ಪ್ಯಾಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲಿಸಿಲಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಅಥವಾ ಟೀ ಟ್ರೀ ಆಯಿಲ್ನಂತಹ ಔಷಧದ ಅಂಶಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಇವು ಚರ್ಮದ ರಂಧ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು, ಊತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಪಿಂಪಲ್ ಪ್ಯಾಚ್ ನಿಜವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯೇ?: ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪಿಂಪಲ್ ಪ್ಯಾಚ್ಸ್ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ 'ವೈಟ್ಹೆಡ್' ಮಾದರಿಯ ಮೊಡವೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯುಕ್ತ. ಕೀವು ತುಂಬಿ ಚರ್ಮದ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಬಂದಿರುವ ಮೊಡವೆಗೆ ಇದನ್ನು ಹಚ್ಚಿದಾಗ ಪ್ಯಾಚ್ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ದ್ರವ ಹೀರಿಕೊಂಡು ಮೊಡವೆಯ ಗಾತ್ರ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಊತ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಕೆಲವು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ಯಾಚ್ ಬಳಸಿದ ಮೊಡವೆಗಳು ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಶೇ.35ರಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಾಗುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಇವುಗಳಲ್ಲಿನ ಊತವೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಕಲೆಗಳು ಉಂಟಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಮೊಡವೆಯನ್ನು ಕೆರೆಯದಂತೆ ತಡೆಯುವುದರ ಮೂಲಕ ಮೊಡವೆ ವಾಸಿಯಾದ ನಂತರ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಪ್ಪು ಕಲೆಗಳು, ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಪಿಂಪಲ್ ಪ್ಯಾಚ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಪಿಂಪಲ್ ಪ್ಯಾಚ್ಸ್ ಬಳಸುವುದು ಹೇಗೆ?: ಮುಖವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಒರೆಸಿ ಒಣಗಿಸಿ, ಬಳಿಕ ಮೊಡವೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ಯಾಚ್ ಅಂಟಿಸಿ. ಇದನ್ನು 6ರಿಂದ 8ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಅಥವಾ ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಿ. ಪ್ಯಾಚ್ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದ ಬಳಿಕ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ.
ಯಾರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು?: ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಮೊಡವೆಗಳಿಗೆ ಈ ಪ್ಯಾಚ್ಗಳು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಸಿಸ್ಟಿಕ್ ಮೊಡವೆಗಳು: ಇವು ಚರ್ಮದ ಆಳದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ, ನೋವುಂಟುಮಾಡುವ ಮೊಡವೆಗಳು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಉರಿಯೂತವು ಚರ್ಮದ ಮೇಲ್ಮೈಯಿಂದ ಬಹಳ ಆಳದಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಇಂತಹ ಮೊಡವೆಗಳಿಗೆ ಪ್ಯಾಚ್ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಕಿರಿಕಿರಿ ಹಾಗೂ ಅಲರ್ಜಿಗಳು: ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಚರ್ಮ ಹೊಂದಿರುವವರಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಚ್ನಲ್ಲಿರುವ ಅಂಟುವ ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಅಲರ್ಜಿ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಚರ್ಮ ಕೆಂಪಾಗುವುದು ಇಲ್ಲವೇ ತುರಿಕೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಕಪ್ಪು ಕಲೆಗಳು (ಹೈಪರ್ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಶನ್): ಭಾರತೀಯ ಅಥವಾ ಏಷ್ಯನ್ ಚರ್ಮದ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರಲ್ಲಿ ಅಲರ್ಜಿಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಪ್ಪು ಕಲೆಗಳು ಅಥವಾ ಗುರುತುಗಳು ಉಂಟಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ವೈದ್ಯರನ್ನು ಯಾವಾಗ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು?: ಕೆಲವು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಪಿಂಪಲ್ ಪ್ಯಾಚ್ಗಳು, ಮುಖವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಇತರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದರೂ ನಿಮ್ಮ ಮೊಡವೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗದಿದ್ದರೆ, ಮೊಡವೆಗಳು ಆಳವಾಗಿದ್ದು, ನೋವಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು ಕಲೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ತಡಮಾಡದೆ ಚರ್ಮರೋಗ ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:
- ಸಿಸೇರಿಯನ್ ನಂತರ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲಾಗುವ ಪರಿಣಾಮ ತಗ್ಗಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?; ಇಲ್ಲಿದೆ ವೈದ್ಯರು ನೀಡಿರುವ ಟಿಪ್ಸ್
- ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಮೆದುಳಿನ ರಕ್ತಸ್ರಾವಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳೇನು? ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿದರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಿರಿ
- ಸೈಲೆಂಟ್ ಕಿಲ್ಲರ್ 'ಆಸ್ಟಿಯೋಪೊರೋಸಿಸ್' ಕಾಯಿಲೆ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿವು: ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸದಂತೆ ವೈದ್ಯರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
- ಒಮ್ಮೆ ಕರಿಯಲು ಬಳಸಿದ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯ: ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುವುದೇನು?
- ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ನಾಳೆ ಪಿಂಕ್ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಲಿದೆ ವಿಧಾನಸೌಧ, ಟೌನ್ ಹಾಲ್