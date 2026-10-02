ನೀವು ಕೂದಲಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚುವಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ: ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ
ನಿಮ್ಮ ಸರಿಯಾದ ಕೂದಲಿನ ಆರೈಕೆಗಾಗಿ ಕೆಲವು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡದಿರುವುದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸೌಂದರ್ಯ ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
Published : October 2, 2026 at 5:29 PM IST
ಕೂದಲಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚುವುದು ನಮ್ಮ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕೂದಲಿನ ಆರೈಕೆಯ ದಿನಚರಿಯ ಮುಖ್ಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಒಣ ಕೂದಲನ್ನು ಮೃದು ಹಾಗೂ ರೇಷ್ಮೆಯಂತಹ ಕೂದಲನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ತಲೆ ತೊಳೆಯುವಾಗ ಕೂದಲಿನ ಎಳೆಗಳ ನಡುವಿನ ಘರ್ಷಣೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ ಎಂಬಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದು ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೂದಲಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚುವಾಗ ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವಂತಹ ಕೆಲವು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಸರಿಯಾಗಿ ಬಾಚಿಕೊಂಡು ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚುವುದು: ಗಂಟು ಬಿದ್ದ ಅಥವಾ ಜಡೆ ಕಟ್ಟಿದ ಕೂದಲಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಕೂದಲು ಅತಿಯಾಗಿ ಉದುರಬಹುದು ಇಲ್ಲವೇ ಮುರಿಯಬಹುದು. ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚುವ ಮೊದಲು ಕೂದಲನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬಾಚಿ, ಗಂಟುಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ತಜ್ಞರು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕೂದಲಿನ ತುದಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಕ್ರಮೇಣ ಮೇಲ್ಭಾಗದವರೆಗೆ ಗಂಟುಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಅಲ್ಲದೆ, ಬಿಡಿಸಲು ಕಷ್ಟವಾದ ಗಂಟುಗಳ ಮೂಲಕ ಬಾಚಣಿಗೆಯನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಎಳೆಯಬಾರದು.
ತಲೆಯ ಚರ್ಮ ಅತಿಯಾಗಿ ಉಜ್ಜಬೇಡಿ: ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ತಲೆಯ ಚರ್ಮವನ್ನು ಮಸಾಜ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಎಣ್ಣೆಯು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ. ತಲೆಯ ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಅತಿಯಾದ ಒತ್ತಡ ಹೇರುವುದರಿಂದ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟಾಗಬಹುದು, ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಗೀರುಗಳು ಇಲ್ಲವೇ ಗಾಯಗಳಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸುರಿಯುವ ಬದಲು, ಬೆರಳ ತುದಿಯಿಂದ ತಲೆಯ ಚರ್ಮದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿ, ಬಳಿಕ ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ವೃತ್ತಾಕಾರದಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಅತಿಯಾಗಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಬೇಡಿ: ಇಡೀ ತಲೆಯನ್ನು ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೆನೆಸುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿಲ್ಲ. ಅತಿಯಾದ ಎಣ್ಣೆಯ ಬಳಕೆಯು ತಲೆಯ ಚರ್ಮ, ಕೂದಲನ್ನು ಜಿಡ್ಡಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ, ಭಾರವಾದ, ಅಂಟಂಟಾದಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಉಳಿದ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಪದೇ ಪದೇ ಶಾಂಪೂ ಬಳಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಕೂದಲಿನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ತೇವಾಂಶ ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ, ತಲೆಯ ಚರ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಒಣಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿನ ಉದ್ದ, ದಪ್ಪ, ಒಣಗುವಿಕೆಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಚ್ಚುವುದು ಸೂಕ್ತ.
ಮೊದಲು ತಲೆಯ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಚ್ಚಿ, ನಂತರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುವ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಕೂದಲಿನ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸವರಲು ಅವರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಕೂದಲಿನ ಮೇಲೆ ಅತಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಚ್ಚುವ ಬದಲು, ತುದಿಗಳ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಹರಿಸುವುದು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಗೆ ಬಿಡಬೇಡಿ: ಎಣ್ಣೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅದನ್ನು ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕೂದಲು ತೊಳೆಯುವ ಮೊದಲು ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಹಚ್ಚಿಟ್ಟರೆ ಸಾಕು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಣ್ಣೆಯುಕ್ತ ನೆತ್ತಿ, ತಲೆಹೊಟ್ಟು, ಪದೇ ಪದೇ ನೆತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತುರಿಕೆ ಇರುವವರು ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಚ್ಚಿಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ, ಮತ್ತಷ್ಟು ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಚ್ಚಿದ ಬಳಿಕ ಅದನ್ನು ಸೂಕ್ತ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಟ್ಟು, ನಂತರ ಮೈಲ್ಡ್ ಶಾಂಪೂ ಬಳಸಿ ಕೂದಲನ್ನು ತೊಳೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸೌದರ್ಯ ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಬಹಳ ಬಿಸಿಯಾದ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಬೇಡಿ: ಕೂದಲಿನ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕೆಂದೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಉಗುರುಬೆಚ್ಚಗಿನ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ನೆತ್ತಿಗೆ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಅದು ಕೇವಲ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಬೆಚ್ಚಗಿರುವಂತೆ (ಉಗುರುಬೆಚ್ಚಗಿನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ) ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅತಿಯಾದ ಬಿಸಿಯಿರುವ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ನೆತ್ತಿಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗಬಹುದು.
ಕೂದಲಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚುವ ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನ ಯಾವುದು?: ಮೊದಲಿಗೆ ಕೂದಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಗಂಟುಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಿಡಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಬಳಿಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಎಣ್ಣೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ನೆತ್ತಿಯ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಹಚ್ಚಿ. ಬಳಿಕ ಬೆರಳ ತುದಿಯಿಂದ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ನೆತ್ತಿಯನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುವ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಕೂದಲಿನ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಅಂದರೆ, ತುದಿಯವರೆಗೂ ಹಚ್ಚಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಕೂದಲನ್ನು ಮೈಲ್ಡ್ ಶಾಂಪೂವಿನಿಂದ ತೊಳೆಯುವ ಮೊದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
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