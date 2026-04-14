ಲೈಂಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ಬಳಿಕ, ಮುಟ್ಟಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಸಹಜ ರಕ್ತಸ್ರಾವವು ಗರ್ಭಕಂಠ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಚಿಹ್ನೆಯಾಗಿರಬಹುದು: ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ತಜ್ಞರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಆರಂಭಿಕ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಕಂಠದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗದ ಆರಂಭಿಕ ಪತ್ತೆಗಾಗಿ ಒತ್ತು ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗುಣಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಡಾ.ಸೈಮಾ ವಾನಿ ಅವರು, ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ಪರ್ವೇಜ್ ಉದ್ ದಿನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : April 14, 2026 at 7:47 PM IST
ಶ್ರೀನಗರ (ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ): ಗರ್ಭಕಂಠದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗರ್ಭಾಶಯದ ಕೆಳಭಾಗದ ಕಂಡುಬರುವ ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿದೆ. ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಂತರ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಎರಡನೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಾಯಿಲೆ ಇದಾಗಿದೆ. ಅಧ್ಯಯನವೊಂದರ ಪ್ರಕಾರ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ 7 ನಿಮಿಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಗರ್ಭಕಂಠ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಿಂದ ಮೃತಪಡುತ್ತಾರೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಂಶವೇನೆಂದರೆ, ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಡೆಗಟ್ಟಲು 9 ರಿಂದ 14 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಪ್ಯಾಪಿಲೋಮವೈರಸ್ (HPV) ಲಸಿಕೆ ಅಭಿಯಾನ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸ್ತ್ರೀರೋಗತಜ್ಞ ಡಾ.ಸೈಮಾ ವಾನಿ ಅವರು, ಗರ್ಭಕಂಠ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ವಿವಿಧ ಅಂಶಗಳ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಏನಿದು ಗರ್ಭಕಂಠದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್?: ಗರ್ಭಕಂಠದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಎಂಬುದು ಗರ್ಭಕಂಠದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಯೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಗರ್ಭಾಶಯದ ಕೆಳಗಿನ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಸ್ತ್ರೀ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಈ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವು ಮುಟ್ಟಿನ ರಕ್ತ, ವೀರ್ಯ ಮತ್ತು ಹೆರಿಗೆಗೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಗರ್ಭಕಂಠದಲ್ಲಿನ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೋಶಗಳು ಅಸಹಜ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾದಾಗ ಗರ್ಭಕಂಠದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಬಹುದು.
ಗರ್ಭಕಂಠದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಲೈಂಗಿಕವಾಗಿ ಹರಡುವ ವೈರಸ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯಕಾರಿ ರೀತಿಯ HPV ಯೊಂದಿಗೆ ನಿರಂತರ ಸೋಂಕು ಆಗಿದೆ. ಹಲವಾರು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಂಶಗಳು ಗರ್ಭಕಂಠದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಆರಂಭಿಕ ಪತ್ತೆಗೆ ಈ ಕಾರಣಗಳು ಮತ್ತು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂದು ಡಾ. ಸೈಮಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
HPV ಹಾಗೂ ಗರ್ಭಕಂಠದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್: ಮಾನವ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಚರ್ಮದ ಪದರಗಳಲ್ಲಿ HPV ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. HPV ಸೋಂಕು ಶೇ.70ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಕಂಠದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಂತರ ವಿಶ್ವದ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಡಾ.ಸೈಮಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮೆರಿಕ ಸರ್ಕಾರದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ, HPV 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಬಂಧಿತ ವೈರಸ್ಗಳ ಗುಂಪಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಯೋನಿ, ಗುದ ಅಥವಾ ಮೌಖಿಕ ಲೈಂಗಿಕತೆಯ ಮೂಲಕ ಹರಡುತ್ತವೆ. ಲೈಂಗಿಕವಾಗಿ ಹರಡುವ HPV ಪ್ರಕಾರಗಳು ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ಬರುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಅಪಾಯ ಹಾಗೂ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
NCI ಪ್ರಕಾರ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯದ ಎಚ್ಪಿವಿಗಳು ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು, ಅವುಗಳನ್ನು 12 ವಿಧಗಳಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. HPV 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, ಮತ್ತು 59 ಆಗಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು, HPV 16 ಮತ್ತು HPV 18, ಹೆಚ್ಚಿನ HPV ಸಂಬಂಧಿತ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಕಡಿಮೆ ಅಪಾಯದ HPV ವಿಧಗಳು ವಿರಳವಾಗಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಕಡಿಮೆ ಅಪಾಯದ HPV ವಿಧಗಳು ಜನನಾಂಗಗಳು, ಗುದದ್ವಾರ, ಬಾಯಿ ಇಲ್ಲವೇ ಗಂಟಲಿನ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಸುತ್ತಲೂ ನರಹುಲಿಗಳನ್ನು (Warts) ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು NCI ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಹುಡುಗಿಯರು HPV ವೈರಸ್ಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಿದಾಗ HPV ಲಸಿಕೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಸೋಂಕಿಗೆ ಒಳಗಾದ ಬಳಿಕ, ದೇಹವು ಅದನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹುಡುಗಿಯರು ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆಗೆ ಬರುವ ಮೊದಲು ಈ ವೈರಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಡಾ.ಸೈಮಾ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಸೋಂಕಿತ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ತಾವು ಸೋಂಕಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಸುಧಾರಿತ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಲ್ಲದೇ ವೈರಸ್ನಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, HPVಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯದ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಸಹಜ ಅಂಗಾಂಶಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಡಾ.ಸೈಮಾ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಗರ್ಭಕಂಠದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಡಾ. ಸೈಮಾ ಅವರು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಗರ್ಭಕಂಠದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ.
- ಅಸಹಜ ಯೋನಿ ರಕ್ತಸ್ರಾವ
- ಮುಟ್ಟಿನ ನಡುವೆ ರಕ್ತಸ್ರಾವ
- ಲೈಂಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯ ನಂತರ ರಕ್ತಸ್ರಾವ
- ಋತುಬಂಧದ ನಂತರ ರಕ್ತಸ್ರಾವ
- ಪೆಲ್ವಿಕ್ ಇಲ್ಲವೇ ಕೆಳ ಬೆನ್ನು ನೋವು
ಗರ್ಭಕಂಠದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪರಿಣಾಮಗಳೇನು?: ಗರ್ಭಕಂಠದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 35ರಿಂದ 40 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಕಾಶ್ಮೀರ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ, ಆದರೆ, ಜಮ್ಮು ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಕಂಠದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ದೇಶದ ಉಳಿದ ಭಾಗಗಳಂತೆಯೇ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ಗರ್ಭಕಂಠದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು.
ತಡೆಗಟ್ಟುವ ತಂತ್ರವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದರ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರೆ, ರೋಗದ ಆರಂಭಿಕ ಪತ್ತೆಗಾಗಿ ಒತ್ತು ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇನ್ನೂ ಆಳವಾದ ಅಂಗಾಂಶಗಳಿಗೆ, ಗರ್ಭಕಂಠದ ಇತರ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹರಡಿರುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗುಣಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಡಾ. ಸೈಮಾ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
