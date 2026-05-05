ಕೆಲವು ಆಹಾರಗಳು ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ?; ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು?
ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಉಪ್ಪು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಕೂದಲಿಗೆ ತುಂಬಾ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಉಪ್ಪು ದೇಹದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕೂದಲಿನ ಕಿರುಚೀಲಗಳಿಗೆ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ತಜ್ಞರ ಅಭಿಮತ.
Published : May 5, 2026 at 3:57 PM IST
ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅವರು ಜೀವನಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ದುಬಾರಿ ಕೂದಲಿನ ಎಣ್ಣೆಗಳು, ಉನ್ನತ ದರ್ಜೆಯ ಶಾಂಪೂಗಳು ಅಥವಾ ಸೀರಮ್ಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ ನಿಲ್ಲವುದಿಲ್ಲ. ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿದಾಗಲೆಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ತಕ್ಷಣದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಬಾಹ್ಯ ಕೂದಲು ಆರೈಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳತ್ತ ತಿರುಗುವುದು. ನಮ್ಮ ಕೂದಲಿನ ಆರೋಗ್ಯದ ಶೇ.70ರಷ್ಟು ನಾವು ಸೇವಿಸುವ ಆಹಾರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.
ನಾವು ತಿನ್ನಲು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಕೆಲವು ಆಹಾರಗಳು, ನಮಗೆ ತಿಳಿಯದೇ ಕ್ರಮೇಣ ನಮ್ಮ ಕೂದಲು ಕಿರುಚೀಲಗಳನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಕೂದಲು ಕೇವಲ ಸೌಂದರ್ಯದ ವಿಷಯವಲ್ಲ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಆಂತರಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೌಂದರ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲು ಆರೈಕೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ಯಾವ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್, ಸಕ್ಕರೆಯುಕ್ತ ಆಹಾರಗಳು: ನಾವು ನಿತ್ಯ ಆನಂದಿಸುವ ಬಿಳಿ ಬ್ರೆಡ್, ಬಿಸ್ಕತ್ತುಗಳು, ಕೇಕ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿನ ದೊಡ್ಡ ಶತ್ರುಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ. ಈ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. NIH ನಡೆಸಿದ 2016ರ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ಅಂತಹ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳ ಅತಿಯಾದ ಸೇವನೆಯು ದೇಹದೊಳಗೆ ಉರಿಯೂತ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಉರಿಯೂತವು ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಅಸಮತೋಲನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹದಗೆಡುತ್ತದೆ. ಸಕ್ಕರೆ ಆಹಾರಗಳು, ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ (ಮೈದಾ) ತಯಾರಿಸಿದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಧಾನ್ಯಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಡೀಪ್ ಫ್ರೈಡ್ ಆಹಾರಗಳು: ಆರೋಗ್ಯಕರ ದೇಹವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿನ ದಪ್ಪವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಡೀಪ್-ಫ್ರೈಡ್ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು. ವಡೆ, ಸಮೋಸಾಗಳು ಹಾಗೂ ಫ್ರೆಂಚ್ ಫ್ರೈಗಳಂತಹ ಆಹಾರಗಳು ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕೊಬ್ಬುಗಳು, ಒಮೆಗಾ-6 ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಈ ವಸ್ತುಗಳು ದೇಹದೊಳಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಟಿವ್ ಒತ್ತಡ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇದು ಕೂದಲಿನ ಕಿರುಚೀಲಗಳ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಹೊಸ ಕೂದಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕುಂಠಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಕೂದಲು ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಉದುರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಹುರಿದ ಆಹಾರಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಆವಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿದ ಆಹಾರವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಕೂದಲು ಉದುರುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಕೆಂಪು ಮಾಂಸ: ಕೆಂಪು ಮಾಂಸದ ರುಚಿಕರವಾಗಿರಬಹುದು, ಆದರೆ, ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಲ್ಲ. ಇದು ಕೊಲೊನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಲ್ಲದೇ. ನಿಮ್ಮ ನೆತ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸೆಬಾಸಿಯಸ್ ಗ್ರಂಥಿಗಳು (ತೈಲ ಗ್ರಂಥಿಗಳು) ಅತಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. 2010ರಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಅಧ್ಯಯನವು ಕೆಂಪು ಮಾಂಸ ಮತ್ತು ಹುರಿದ ಆಹಾರವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದರಿಂದ ಕೂದಲಿನ ಆರೋಗ್ಯವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ. ನೆತ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಅತಿಯಾದ ಎಣ್ಣೆ ಸ್ರವಿಸಿದಾಗ ಅದು ಕೂದಲಿನ ಕಿರುಚೀಲಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಕೂದಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕುಂಠಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಾಗಿ ಕೆಂಪು ಮಾಂಸವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸುವ ಬದಲು, ಮೀನು ಅಥವಾ ಸಸ್ಯ ಆಧಾರಿತ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಸಕ್ಕರೆ ಪಾನೀಯಗಳು ಹಾಗೂ ಸೋಡಾಗಳು: ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳು ಹಾಗೂ ಸೋಡಾಗಳು ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಕೂದಲಿನ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೂ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಡಯಟ್ ಸೋಡಾಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತ ಎಂದು ಅನೇಕ ಜನರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಅವುಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸಲಾದ ಕೃತಕ ಸಿಹಿಕಾರಕಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕರುಳಿನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ನಾಶಮಾಡುತ್ತವೆ. ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯವು ಹದಗೆಟ್ಟಾಗ ನಾವು ಸೇವಿಸುವ ಆಹಾರದಿಂದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲು ದೇಹವು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪೌಷ್ಠಿಕಾಂಶದ ಕೊರತೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇಹದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯು ಕೂದಲಿನಿಂದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಬೇರೆಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸುವುದು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕೂದಲು ತೆಳುವಾಗಲು ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಕೂದಲು ಉದುರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ.
ಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಪಾದರಸ, ಉಪ್ಪು ಅಧಿಕ: ಮೀನು ತಿನ್ನುವವರು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಂಶವಿದೆ. ಶಾರ್ಕ್, ಕತ್ತಿಮೀನುಗಳಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಮೀನು ಪ್ರಭೇದಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ಪಾದರಸ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಇದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾದಾಗ ಇದರಿಂದ ಕೂದಲು ಉದುರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅತಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಕೂದಲಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿದೆ. ಉಪ್ಪು ದೇಹದ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೇ, ಕೂದಲು ಕಿರುಚೀಲಗಳಿಗೆ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆಯನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬದಲಾಗಿ ಒಮೆಗಾ-3 ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಎಲೆಗಳ ಸೊಪ್ಪು, ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಮತ್ತು ಬೀಜಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅಗತ್ಯ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:
- ನೀವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಖರೀದಿಸುವ ಎಳೆನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲವೇ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಇರುವುದನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
- ಚಾರ್ ಧಾಮ್ ಯಾತ್ರೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೀರಾ? ಇದರೊಂದಿಗೆ ಈ ಸುಂದರ ತಾಣಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಮರೆಯಬೇಡಿ
- ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಜೀವಿತಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?; ನಿಮಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿವೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಟಿಪ್ಸ್
- ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ಎಸಿ, ಏರ್ ಕೂಲರ್ ಸ್ಫೋಟಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು? ತಜ್ಞರ ಸರಳ ಟಿಪ್ಸ್ಗಳಿವು
- ನಿಮ್ಮ ಮುಖವು ಸುಂದರವಾಗಿ ಪಳಪಳ ಹೊಳೆಯಬೇಕೇ? ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಈ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ: ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ