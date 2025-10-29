ಭರ್ಜರಿ ರುಚಿಯ ಸೋಯಾ ಚಂಕ್ಸ್ ಕರಿ: ಸರಳ ಟಿಪ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ
ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗಾಗಿ ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರವಾದ ಸೋಯಾ ಚಂಕ್ಸ್ ಕರಿ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
Published : October 29, 2025 at 7:21 PM IST
ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಮಾಂಸಾಹಾರ ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹವರಿಗಾಗಿ ಮಾಂಸಹಾರದ ಬದಲಿಗೆ ಸೋಯಾ ಚಂಕ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಕರಿಯು ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದು.
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಕೆಲವು ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಇದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಈ ಕರಿಯನ್ನು ಅನ್ನ, ಚಪಾತಿ ಮತ್ತು ರೋಟಿ ಜೊತೆಗೆ ತಿನ್ನಬಹುದು. ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರವಾದ ಸೋಯಾ ಚಂಕ್ಸ್ ಕರಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಸೋಯಾ ಚಂಕ್ಸ್ ಕರಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು:
- ಸೋಯಾ ಚಂಕ್ಸ್ - 1 ಕಪ್
- ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು - 1 ಸಣ್ಣ ಕಟ್
- ಪುದೀನಾ - 1 ಸಣ್ಣ ಕಟ್
- ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ - 6
- ಹುರಿದ ಶೇಂಗಾ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ - 1 ಇಂಚು ತುಂಡು
- ಏಲಕ್ಕಿ - 3
- ಲವಂಗ - 4
- ಧನಿಯಾ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಟೊಮೆಟೊ - 2
- ಎಣ್ಣೆ - 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಈರುಳ್ಳಿ - 1
- ಶುಂಠಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಅರಿಶಿನ - ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಉಪ್ಪು - ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು
- ಗರಂ ಮಸಾಲ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಕರಿಬೇವು - 1 ಚಿಗುರು
ಸೋಯಾ ಚಂಕ್ಸ್ ಕರಿ ತಯಾರಿಕೆಯ ವಿಧಾನ:
- ಸೋಯಾ ಚಂಕ್ಸ್ ಅನ್ನು 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನೆನೆಸಿಡಬೇಕು. ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರ್ನಲ್ಲಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಪುದೀನಾ, ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಹುರಿದ ಶೇಂಗಾ ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ, ಏಲಕ್ಕಿ, ಲವಂಗ ಹಾಗೂ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ಬಳಿಕ ಟೊಮೆಟೊ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕಡಾಯಿ ಇಟ್ಟು 2 ಚಮಚ ಎಣ್ಣೆ, ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕಿ ಮೃದುವಾಗುವವರೆಗೆ ಹುರಿಯಿರಿ, ಬಳಿಕ ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹಾಕಬೇಕು.
- ಬಳಿಕ ಶುಂಠಿ-ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಹಿಂದೆ ಬೆರೆಸಿದ ಮಸಾಲ ಪೇಸ್ಟ್, ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಅರಿಶಿನ, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಒಂದು ಚಮಚ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ಎಣ್ಣೆ ಬೇರ್ಪಟ್ಟಾಗ, ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
- ಇದೀಗ ಅದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ 5 ನಿಮಿಷ ಬೇಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಬಳಿಕ ಮುಚ್ಚಳ ತೆಗೆದು ನೆನೆಸಿಟ್ಟ ಸೋಯಾ ಚಂಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಕರಿಬೇವು ಸೇರಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಬೇಕು.
- ಈಗ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಗೂ ಇನ್ನೊಂದು ಐದು ನಿಮಿಷ ಬೇಯಿಸಬೇಕು.
- ತೆಳ್ಳಗಿನ ಕರಿ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವವರು ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಸೇರಿಸಬಹುದು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನಿಮಗೆ ಗ್ರೇವಿ ದಪ್ಪವಾಗಿ ಬೇಕಾದರೆ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಹಾಕುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.
- ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕಬೇಕು. ಈಗ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಸೋಯಾ ಚಂಕ್ಸ್ ಕರಿ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ.
