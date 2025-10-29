ETV Bharat / lifestyle

ಭರ್ಜರಿ ರುಚಿಯ ಸೋಯಾ ಚಂಕ್ಸ್ ಕರಿ: ಸರಳ ಟಿಪ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ

ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗಾಗಿ ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರವಾದ ಸೋಯಾ ಚಂಕ್ಸ್ ಕರಿ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

Soya Chunks Curry Recipe Delicious Soya Chunks How to make Soya Chunks Curry ಸೋಯಾ ಚಂಕ್ಸ್ ಕರಿ
ಸೋಯಾ ಚಂಕ್ಸ್ ಕರಿ (Getty Iamges, ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : October 29, 2025 at 7:21 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಮಾಂಸಾಹಾರ ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹವರಿಗಾಗಿ ಮಾಂಸಹಾರದ ಬದಲಿಗೆ ಸೋಯಾ ಚಂಕ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಕರಿಯು ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದು.

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಕೆಲವು ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಇದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಈ ಕರಿಯನ್ನು ಅನ್ನ, ಚಪಾತಿ ಮತ್ತು ರೋಟಿ ಜೊತೆಗೆ ತಿನ್ನಬಹುದು. ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರವಾದ ಸೋಯಾ ಚಂಕ್ಸ್ ಕರಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

Soya Chunks Curry Recipe Delicious Soya Chunks How to make Soya Chunks Curry ಸೋಯಾ ಚಂಕ್ಸ್ ಕರಿ
ಸೋಯಾ ಚಂಕ್ಸ್ (Getty Iamges)

ಸೋಯಾ ಚಂಕ್ಸ್ ಕರಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು:

  • ಸೋಯಾ ಚಂಕ್ಸ್ - 1 ಕಪ್
  • ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು - 1 ಸಣ್ಣ ಕಟ್
  • ಪುದೀನಾ - 1 ಸಣ್ಣ ಕಟ್
  • ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ - 6
  • ಹುರಿದ ಶೇಂಗಾ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ - 1 ಇಂಚು ತುಂಡು
  • ಏಲಕ್ಕಿ - 3
  • ಲವಂಗ - 4
  • ಧನಿಯಾ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಟೊಮೆಟೊ - 2
  • ಎಣ್ಣೆ - 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಈರುಳ್ಳಿ - 1
  • ಶುಂಠಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಅರಿಶಿನ - ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಉಪ್ಪು - ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು
  • ಗರಂ ಮಸಾಲ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಕರಿಬೇವು - 1 ಚಿಗುರು
Soya Chunks Curry Recipe Delicious Soya Chunks How to make Soya Chunks Curry ಸೋಯಾ ಚಂಕ್ಸ್ ಕರಿ
ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥಗಳು (Getty Iamges)

ಸೋಯಾ ಚಂಕ್ಸ್ ಕರಿ ತಯಾರಿಕೆಯ ವಿಧಾನ:

  • ಸೋಯಾ ಚಂಕ್ಸ್ ಅನ್ನು 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನೆನೆಸಿಡಬೇಕು. ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರ್​ನಲ್ಲಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಪುದೀನಾ, ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಹುರಿದ ಶೇಂಗಾ ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ, ಏಲಕ್ಕಿ, ಲವಂಗ ಹಾಗೂ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ.
  • ಬಳಿಕ ಟೊಮೆಟೊ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ.
Soya Chunks Curry Recipe Delicious Soya Chunks How to make Soya Chunks Curry ಸೋಯಾ ಚಂಕ್ಸ್ ಕರಿ
ಈರುಳ್ಳಿ (Getty Iamges)
  • ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕಡಾಯಿ ಇಟ್ಟು 2 ಚಮಚ ಎಣ್ಣೆ, ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕಿ ಮೃದುವಾಗುವವರೆಗೆ ಹುರಿಯಿರಿ, ಬಳಿಕ ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹಾಕಬೇಕು.
  • ಬಳಿಕ ಶುಂಠಿ-ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಹಿಂದೆ ಬೆರೆಸಿದ ಮಸಾಲ ಪೇಸ್ಟ್, ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಅರಿಶಿನ, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಒಂದು ಚಮಚ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
Soya Chunks Curry Recipe Delicious Soya Chunks How to make Soya Chunks Curry ಸೋಯಾ ಚಂಕ್ಸ್ ಕರಿ
ಸೋಯಾ ಚಂಕ್ಸ್ ಕರಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು (Getty Iamges)
  • ಎಣ್ಣೆ ಬೇರ್ಪಟ್ಟಾಗ, ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
  • ಇದೀಗ ಅದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ 5 ನಿಮಿಷ ಬೇಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಬಳಿಕ ಮುಚ್ಚಳ ತೆಗೆದು ನೆನೆಸಿಟ್ಟ ಸೋಯಾ ಚಂಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಕರಿಬೇವು ಸೇರಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಬೇಕು.
  • ಈಗ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಗೂ ಇನ್ನೊಂದು ಐದು ನಿಮಿಷ ಬೇಯಿಸಬೇಕು.
Soya Chunks Curry Recipe Delicious Soya Chunks How to make Soya Chunks Curry ಸೋಯಾ ಚಂಕ್ಸ್ ಕರಿ
ಟೊಮೆಟೊ (Getty Iamges)
  • ತೆಳ್ಳಗಿನ ಕರಿ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವವರು ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಸೇರಿಸಬಹುದು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನಿಮಗೆ ಗ್ರೇವಿ ದಪ್ಪವಾಗಿ ಬೇಕಾದರೆ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಹಾಕುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.
  • ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕಬೇಕು. ಈಗ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಸೋಯಾ ಚಂಕ್ಸ್ ಕರಿ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ.
Soya Chunks Curry Recipe Delicious Soya Chunks How to make Soya Chunks Curry ಸೋಯಾ ಚಂಕ್ಸ್ ಕರಿ
ಸೋಯಾ ಚಂಕ್ಸ್ ಕರಿ (ETV Bharat)

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅದ್ಭುತ ರುಚಿಯ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂ ಫ್ರೈ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸೋದು ಹೇಗೆ? ಮನೆ ಮಂದಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ

ಕ್ರಿಸ್ಪಿ & ಟೇಸ್ಟಿ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ನಿಪ್ಪಟ್ಟು: ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಎಣ್ಣೆ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲ್ಲ

TAGGED:

SOYA CHUNKS CURRY RECIPE
DELICIOUS SOYA CHUNKS
HOW TO MAKE SOYA CHUNKS CURRY
ಸೋಯಾ ಚಂಕ್ಸ್ ಕರಿ
DELICIOUS SOYA CHUNKS CURRY

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಉಪ್ಪು ಸೇವಿಸುವಾಗ ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡದಿರಿ: ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ?

ಡಸ್ಟರ್​ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ, ಅತೀ ಶೀಘ್ರವೇ ಡಸ್ಟರ್​ ಪುನರಾಗಮನ!; ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಟೀಸರ್​?

ಕ್ರಿಸ್ಪಿ & ಟೇಸ್ಟಿ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ನಿಪ್ಪಟ್ಟು: ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಎಣ್ಣೆ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲ್ಲ

ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣಾ ಕಣದಲ್ಲಿ 'ಡಾನ್​​ VS​ ಡಾನ್​' ಸ್ಪರ್ಧೆ: 2000 ಇಸ್ವಿಯಿಂದಲೂ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಪೈಪೋಟಿ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.