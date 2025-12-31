ETV Bharat / lifestyle

ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಭರ್ಜರಿ ರುಚಿಯ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್: ಸೂಪರ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಮತ್ತು ರಸಭರಿತ

ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ರುಚಿಯ ಸೂಪರ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಮತ್ತು ರಸಭರಿತ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

GULAB JAMUN GULAB JAMUN RECIPE NEW YEAR SPECIAL RECIPE ಭರ್ಜರಿ ರುಚಿಯ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್
ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : December 31, 2025 at 7:13 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ಎಂದರೆ ಅನೇಕರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾದ ಸಿಹಿ. ಇವುಗಳು ರಸಭರಿತವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಕರಗುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ತಿನ್ನಲು ಮನಸಾಗುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಈ ಸಿಹಿಯನ್ನು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಈ ಸಿಹಿಯನ್ನು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಗಿಂತ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಈ ಬಾರಿ ಸಿಹಿ ಗೆಣಸಿನಿಂದ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಇವು ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ರುಚಿ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಈ ಅತ್ಯಂತ ರುಚಿಕರವಾದ ಈ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದು.

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಈ ಸಿಹಿ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದರೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು ಹೀಗೆ ಈ ಸ್ವೀಟ್​ ಅನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ಮಾಡಿದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಸಿಹಿ ಗೆಣಸು ತಿನ್ನದವರೂ ಸಹ ಈ ಸ್ವೀಟ್​ ಅನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಇದೀಗ ಈ ಸಿಹಿ ಗೆಣಸಿನ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ ಹೇಗೆ ಹಾಗೂ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಣ.

GULAB JAMUN GULAB JAMUN RECIPE NEW YEAR SPECIAL RECIPE ಭರ್ಜರಿ ರುಚಿಯ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್
ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ (Getty Images)

ಸಿಹಿ ಗೆಣಸಿನ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್​ಗಾಗಿ ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು:

  • ಗೆಣಸು - ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ (500 ಗ್ರಾಂ)
  • ತುರಿದ ಬೆಲ್ಲ - 1 ಕಪ್
  • ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ - 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು - 3 ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಹಾಲಿನ ಪುಡಿ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಉಪ್ಪು - ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ
  • ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ - ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ
  • ಎಣ್ಣೆ - ಆಳವಾಗಿ ಕರಿಯಲು ಬೇಕಾದಷ್ಟು
GULAB JAMUN GULAB JAMUN RECIPE NEW YEAR SPECIAL RECIPE ಭರ್ಜರಿ ರುಚಿಯ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್
ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು (Getty Images)

ಸಿಹಿ ಗೆಣಸಿನ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ:

  • ತುಂಬಾ ರುಚಿರಕವಾದ ಸಿಹಿ ಗೆಣಸಿನ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ತಯಾರಿಸಲು ಮೊದಲಿಗೆ ಸಿಹಿ ಗೆಣಸನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ತೊಳೆದು ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಕುಕ್ಕರ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, ಅದರೊಳಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕಿ. ಈಗ ಕುಕ್ಕರ್ ಅನ್ನು ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಿ, ಜ್ವಾಲೆಯನ್ನು ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ ಮೂರು ಸೀಟಿಗಳು ಆಗುವವರೆಗೆ ಬೇಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
  • ಮೂರು ಸೀಟಿ ಆದ ಬಳಿಕ ಗೆಣಸನ್ನು ತೆಗೆದು ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಿ. ಬಳಿಕ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದು ತುರಿಯುವ ಮಣೆಯಿಂದ ತುರಿದುಕೊಳ್ಳಿ.
GULAB JAMUN GULAB JAMUN RECIPE NEW YEAR SPECIAL RECIPE ಭರ್ಜರಿ ರುಚಿಯ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್
ಏಲಕ್ಕಿ (Getty Images)
  • ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಬೌಲ್‌ನಲ್ಲಿ ತುರಿದ ಗೆಣಸು ಮೂರು ಚಮಚ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಒಂದು ಚಮಚ ಹಾಲಿನ ಪುಡಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಉಪ್ಪು, ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾವನ್ನು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಬಳಿಕ ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಸಣ್ಣ ಉಂಡೆಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡಿ.
  • ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಒಲೆ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕಪ್ ತುರಿದ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ಕರಗಿಸಿ. ಬೆಲ್ಲ ಕರಗಿದ ಬಳಿಕ, ಒಲೆಯನ್ನು ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ, ಐದು ನಿಮಿಷ ಕುದಿಸಿ. ಬಳಿಕ ಎರಡು ಚಮಚ ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಒಲೆ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಮುಚ್ಚಿಡಿ.
GULAB JAMUN GULAB JAMUN RECIPE NEW YEAR SPECIAL RECIPE ಭರ್ಜರಿ ರುಚಿಯ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್
ಬೆಲ್ಲ (Getty Images)
  • ಜೊತೆಗೆ ಒಲೆ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಕಡಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಕರಿಯಲು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿಯಾದ ಬಳಿಕ ತಯಾರಾದ ಉಂಡೆಗಳನ್ನು ಕಡಾಯಿಗೆ ಹಾಕಿ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಡಿ.
  • ಒಂದು ನಿಮಿಷದ ಬಳಿಕ ಉಂಡೆಗಳನ್ನು ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿಸಿ ಅವುಗಳು ಕಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಬರುವವರೆಗೆ ಕರಿಯಿರಿ.
  • ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕರಿದ ಬಳಿಕ ಅವುಗಳು ತಣ್ಣಗಾದ ಮೇಲೆ ಉಂಡೆಗಳನ್ನು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಬೆಲ್ಲದ ಪಾಕದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಈಗ ಇವುಗಳನ್ನು ಒಂದು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಹಾಗೆ ಬಿಡಬೇಕು.
  • ಈಗ ರುಚಿಯಾದ ಹಾಗೂ ರಸಭರಿತ ಸೂಪರ್​ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರುವ ಸಿಹಿ ಗೆಣಸಿನ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್‌ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧ.
GULAB JAMUN GULAB JAMUN RECIPE NEW YEAR SPECIAL RECIPE ಭರ್ಜರಿ ರುಚಿಯ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್
ಗೆಣಸು (Getty Images)

ಇವುಗಳನ್ನು ಓದಿ:

ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಬಾಯಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಕರಗುವ ರಸಭರಿತ 'ಬಾಂಬೆ ಹಲ್ವಾ'

ಸಖತ್​ ಟೇಸ್ಟಿ & ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾದ ಹೋಟೆಲ್ ಶೈಲಿಯ 'ರವಾ ದೋಸೆ': ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧ

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಚರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಬೆಸ್ಟ್‌ ಐಡಿಯಾಗಳು!

TAGGED:

GULAB JAMUN
GULAB JAMUN RECIPE
NEW YEAR SPECIAL RECIPE
ಭರ್ಜರಿ ರುಚಿಯ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್
DELICIOUS GULAB JAMUN RECIPE

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.