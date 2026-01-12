ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಹೊಸ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ರವಾ ಬರ್ಫಿ
ಈ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಹಬ್ಬ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಹೊಸ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ರುಚಿಕರ ರವಾ ಬರ್ಫಿ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಜನವರಿ14ರಂದು ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯನ ಉತ್ತರಾಯಣ ಪಥಾರಂಭದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಕತ್ತಲೆ ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ಬೆಳಕು ತರುವ ಈ ಹಬ್ಬ ಭರವಸೆ ಹಾಗೂ ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಸಂಕೇತ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಳ್ಳು, ಬೆಲ್ಲ ವಿತರಿಸುವುದು, ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪೊಂಗಲ್ ಹಾಗೂ ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಪಟ ಹಾರಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಸಡಗರದಿಂದ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ಆಚರಮೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಹೊಸ ಬಗೆಯ ಸಿಹಿ ತಿನಿಸು ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಬಾಂಬೆ ರವೆ ಇದ್ದರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಉಪ್ಮಾ ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಿಹಿತಿಂಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಸರಿಬಾತ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇವುಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಬರ್ಫಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.
ಮನೆ ಸದಸ್ಯರು ಈ ಬರ್ಫಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ ವಾವ್! ಸೂಪರ್! ಎನ್ನುವ ಭಾವ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾಗಿ ಈ ಬರ್ಫಿಯನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಪದಾರ್ಥಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬಹುದು. ಮಕ್ಕಳು, ವಯಸ್ಕರು ಇಬ್ಬರೂ ಈ ಸ್ವೀಟ್ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸೇವನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ರವಾ ಬರ್ಫಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿ:
- ಬಾಂಬೆ ರವೆ - 1 ಕಪ್
- ಹಾಲು - 1 ಕಪ್
- ನೀರು - ಸಾಕಷ್ಟು
- ಕೇಸರಿ - ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ
- ತುಪ್ಪ - ಸಾಕಷ್ಟು
- ಗೋಡಂಬಿ - 20
- ಸಕ್ಕರೆ - ಕಾಲು ಕಪ್
- ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ - ಕಾಲು ಟೀಸ್ಪೂನ್
ರವಾ ಬರ್ಫಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ವಿಧಾನ:
- ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ರವಾ ಬರ್ಫಿ ತಯಾರಿಸಲು ಮೊದಲಿಗೆ ಒಲೆಯನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ಇಡಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಪ್ ಹಾಲು ಸುರಿಯಿರಿ. ನಂತರ ಕಾಲು ಕಪ್ ನೀರು, ಕೇಸರಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಕುದಿಸಿ.
- ಹಾಲು ಕುದಿ ಬಂದು ಒಂದೆರಡು ಬಾರಿ ಗುಳ್ಳೆಗಳಾದ ನಂತರ, ಬಟ್ಟಲನ್ನು ತೆಗೆದು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡಿ.
- ಇದೇ ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಯಾನ್ ಇಟ್ಟು ಅರ್ಧ ಕಪ್ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಸುರಿದು ಕರಗಿಸಲು ಬಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ತುಪ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿಯಾದ ನಂತರ, ಬಾಂಬೆ ರವೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಕಡಿಮೆ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಹುರಿಯಿರಿ.
- ರವೆಯನ್ನು ಚಿನ್ನದ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಪರಿಮಳ ಬರುವವರೆಗೆ ಹುರಿಯಿರಿ, ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ಬೆರೆಸುತ್ತಾ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಈ ಮಧ್ಯೆ ಗೋಡಂಬಿಯನ್ನು ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಒರಟಾಗಿ ಪುಡಿಮಾಡಿ.
- ರವೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹುರಿದ ಬಳಿಕ, ಬೇಯಿಸಿದ ಹಾಲನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಉಂಡೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
- ರವೆ ಹಾಲು ಹೀರಿಕೊಂಡು ದಪ್ಪಗಾದ ನಂತರ, ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಬಿದ ಗೋಡಂಬಿ ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
- ಸಕ್ಕರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕರಗಿದ ಬಳಿಕ, ರವೆ ಮಿಶ್ರಣವು ದಪ್ಪಗಾದ ನಂತರ ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಒಲೆ ಆಫ್ ಮಾಡಿ.
- ಈ ಮಧ್ಯೆ ಬೇಕಿಂಗ್ ಟ್ರೇ ಇಲ್ಲವೇ ಇನ್ನಾವುದೇ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಸವರಿ.
- ತಯಾರಾದ ಸಿಹಿಯನ್ನು ಟ್ರೇನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಸಮವಾಗಿ ಹರಡಿ. ಇದಾದ ನಂತರ ರವೆ ಮಿಶ್ರಣದ ಮೇಲೆ ಲಘುವಾಗಿ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಸವರಿ ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡಿ.
- ರವೆ ಮಿಶ್ರಣವು ತಣ್ಣಗಾದ ಬಳಿಕ, ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಒತ್ತಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೀಗ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯ ಆಕಾರಕ್ಕೆ ಕತ್ತರಿಸಿ ಸವಿಯಬಹುದು. ಈಗ ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರವಾದ ರವೆ ಬರ್ಫಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಕಿರಿಯರಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹಿರಿಯರವರೆಗೆ ಈ ಬರ್ಫಿಯನ್ನು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸವಿಯುತ್ತಾರೆ.
ರವಾ ಬರ್ಫಿಗಾಗಿ ಟಿಪ್ಸ್:
- ರವೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರಿದಷ್ಟೂ ಬರ್ಫಿಯ ರುಚಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡುವಾಗ ಕಡಿಮೆ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹುರಿಯುವುದು ಉತ್ತಮ.
- ನೀವು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಸಿಹಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಬಹುದು. ಬೇಯಿಸಿದ ಹಾಲನ್ನು ಹುರಿದ ರವೆಗೆ ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಸುರಿಯಬೇಡಿ.
- ನೀವು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಹಾಲು ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ನೀವು ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇರಿಸಬಹುದು.
