ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರಿಸುವಷ್ಟು ರುಚಿ ಈ ಕರಿಬೇವು ರೈಸ್: ಸಿದ್ಧಪಡಿಸೋದು ಅಷ್ಟೇ ಸರಳ

ಮನೆ ಮಂದಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟಪಡುವಂತಹ ಸಖತ್ ಟೇಸ್ಟಿಯಾದ ಕರಿಬೇವು ರೈಸ್ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ..

ಕರಿಬೇವಿನ ರೈಸ್ (ETV Abhiruchi)
Published : November 12, 2025 at 7:28 PM IST

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಊಟದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ರೈಸ್​ನ ಖಾದ್ಯಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಾನ್ನ, ಮೊಸರನ್ನ, ಪುಳಿಯೋಗರೆ, ಪಾಲಕ್ ಹಾಗೂ ಪುದೀನಾ ರೈಸ್ ಹೀಗೆ ವಿವಿಧ ರೈಸ್​ ರೆಸಿಪಿಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಈ ಬಾರಿ ಇವುಗಳ ಬದಲು ಕರಿಬೇವು ಬಳಸಿ ರೈಸ್​ ಮಾಡಿದರೆ ಸೂಪರ್ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಈ ರೈಸ್ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಶೇಂಗಾ ಹಾಗೂ ಗೋಡಂಬಿ ಹಾಕಿದರೆ ಈ ರೈಸ್ ಸೇವಿಸಿದರೆ ರುಚಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೀಗ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರಿಸುವ ಈ ರೈಸ್​ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

ಅಕ್ಕಿ (Getty Images)
  • ಕರಿಬೇವಿನ ರೈಸ್​ಗಾಗಿ ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳೇನು?
  • ಅಕ್ಕಿ - 1 ಕಪ್
  • ಎಣ್ಣೆ - 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಶೇಂಗಾ - 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಗೋಡಂಬಿ - 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಪುಟಾಣಿ - 3/4 ಕಪ್
  • ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುರಿ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ - 6
  • ಕರಿಬೇವು - 1 ಕಪ್
  • ಜೀರಿಗೆ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ - 6 ಎಸಳು
  • ಉಪ್ಪು - ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು
  • ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು - ಸ್ವಲ್ಪ
ಕರಿಬೇವು (Getty Images)

ಕರಿಬೇವಿನ ರೈಸ್ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ ಹೇಗೆ?

ಗೋಡಂಬಿ (Getty Images)
  • ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಇಷ್ಟಪಡುವಂತಹ ಕರಿಬೇವಿನ ರೈಸ್ ಅನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಕಪ್ ಕರಿಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳನ್ನು ತೊಳೆದು ಒಣಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
  • ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಒಲೆ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಕುಕ್ಕರ್​ಗೆ ಒಂದು ಕಪ್ ಅಕ್ಕಿಗೆ ಎರಡು ಕಪ್ ನೀರು ಹಾಕಿ ಅನ್ನವನ್ನು ಬೇಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಒಲೆ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ. ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಎರಡು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಶೇಂಗಾ ಹಾಕಿ ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಹುರಿಯಿರಿ. ಹಾಗೆ ಎರಡು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಗೋಡಂಬಿ ಸೇರಿಸಿ ಹುರಿಯಿರಿ. ಬಳಿಕ ಇವುಗಳನ್ನು ಒಂದು ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಶೇಂಗಾ (Getty Images)
  • ಅದೇ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ 6 ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಒಂದು ಕಪ್ ಕರಿಬೇವು ಹಾಗೂ ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಹುರಿಯಿರಿ. ನಂತರ ಒಲೆ ಆಫ್ ಮಾಡಿ. ಅದೇ ರೀತಿ 6 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಸಳು ಹಾಗೂ 3/4 ಕಪ್ ಬೇಳೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಬೇಕು.
  • ಈ ಮಿಶ್ರಣ ತಣ್ಣಗಾದ ಬಳಿಕ ಅದನ್ನು ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರ್‌ಗೆ ಹಾಕಿ. ಅಲ್ಲದೆ, ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಒಣಗಿದ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುಂಡುಗಳು, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ ಹಾಗೂ ಒರಟಾಗಿ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಪುಟಾಣಿ (Getty Images)
ಕರಿಬೇವಿನ ರೈಸ್ (ETV Abhiruchi)
  • ಬಳಿಕ ಬೇಯಿಸಿದ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ರುಬ್ಬಿದ ಕರಿಬೇವಿನ ಎಲೆ ಪುಡಿ, ಹುರಿದ ಗೋಡಂಬಿ ಹಾಗೂ ಮೆಂತ್ಯ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
  • ಬಳಿಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುರಿದ ಕರಿಬೇವು, ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ತುಪ್ಪ ಸೇರಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕಿ.
  • ಈಗ ಕರಿಬೇವು ರೈಸ್ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಈ ಅನ್ನವನ್ನು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಜೊತೆಗೆ ಸವಿದರೆ ರುಚಿಯೂ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

