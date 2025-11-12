ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರಿಸುವಷ್ಟು ರುಚಿ ಈ ಕರಿಬೇವು ರೈಸ್: ಸಿದ್ಧಪಡಿಸೋದು ಅಷ್ಟೇ ಸರಳ
ಮನೆ ಮಂದಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟಪಡುವಂತಹ ಸಖತ್ ಟೇಸ್ಟಿಯಾದ ಕರಿಬೇವು ರೈಸ್ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ..
Published : November 12, 2025 at 7:28 PM IST
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಊಟದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ರೈಸ್ನ ಖಾದ್ಯಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಾನ್ನ, ಮೊಸರನ್ನ, ಪುಳಿಯೋಗರೆ, ಪಾಲಕ್ ಹಾಗೂ ಪುದೀನಾ ರೈಸ್ ಹೀಗೆ ವಿವಿಧ ರೈಸ್ ರೆಸಿಪಿಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಈ ಬಾರಿ ಇವುಗಳ ಬದಲು ಕರಿಬೇವು ಬಳಸಿ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸೂಪರ್ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಈ ರೈಸ್ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಶೇಂಗಾ ಹಾಗೂ ಗೋಡಂಬಿ ಹಾಕಿದರೆ ಈ ರೈಸ್ ಸೇವಿಸಿದರೆ ರುಚಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೀಗ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರಿಸುವ ಈ ರೈಸ್ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
- ಕರಿಬೇವಿನ ರೈಸ್ಗಾಗಿ ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳೇನು?
- ಅಕ್ಕಿ - 1 ಕಪ್
- ಎಣ್ಣೆ - 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಶೇಂಗಾ - 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಗೋಡಂಬಿ - 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಪುಟಾಣಿ - 3/4 ಕಪ್
- ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುರಿ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ - 6
- ಕರಿಬೇವು - 1 ಕಪ್
- ಜೀರಿಗೆ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ - 6 ಎಸಳು
- ಉಪ್ಪು - ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು
- ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು - ಸ್ವಲ್ಪ
ಕರಿಬೇವಿನ ರೈಸ್ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ ಹೇಗೆ?
- ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಇಷ್ಟಪಡುವಂತಹ ಕರಿಬೇವಿನ ರೈಸ್ ಅನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಕಪ್ ಕರಿಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳನ್ನು ತೊಳೆದು ಒಣಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಒಲೆ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ ಒಂದು ಕಪ್ ಅಕ್ಕಿಗೆ ಎರಡು ಕಪ್ ನೀರು ಹಾಕಿ ಅನ್ನವನ್ನು ಬೇಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
- ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಒಲೆ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ. ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಎರಡು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಶೇಂಗಾ ಹಾಕಿ ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಹುರಿಯಿರಿ. ಹಾಗೆ ಎರಡು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಗೋಡಂಬಿ ಸೇರಿಸಿ ಹುರಿಯಿರಿ. ಬಳಿಕ ಇವುಗಳನ್ನು ಒಂದು ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ಅದೇ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ 6 ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಒಂದು ಕಪ್ ಕರಿಬೇವು ಹಾಗೂ ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಹುರಿಯಿರಿ. ನಂತರ ಒಲೆ ಆಫ್ ಮಾಡಿ. ಅದೇ ರೀತಿ 6 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಸಳು ಹಾಗೂ 3/4 ಕಪ್ ಬೇಳೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಬೇಕು.
- ಈ ಮಿಶ್ರಣ ತಣ್ಣಗಾದ ಬಳಿಕ ಅದನ್ನು ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರ್ಗೆ ಹಾಕಿ. ಅಲ್ಲದೆ, ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಒಣಗಿದ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುಂಡುಗಳು, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ ಹಾಗೂ ಒರಟಾಗಿ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
- ಬಳಿಕ ಬೇಯಿಸಿದ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ರುಬ್ಬಿದ ಕರಿಬೇವಿನ ಎಲೆ ಪುಡಿ, ಹುರಿದ ಗೋಡಂಬಿ ಹಾಗೂ ಮೆಂತ್ಯ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ಬಳಿಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುರಿದ ಕರಿಬೇವು, ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ತುಪ್ಪ ಸೇರಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕಿ.
- ಈಗ ಕರಿಬೇವು ರೈಸ್ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಈ ಅನ್ನವನ್ನು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಜೊತೆಗೆ ಸವಿದರೆ ರುಚಿಯೂ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.
