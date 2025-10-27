ನಿಮಗೆ ಸೋರೆಕಾಯಿ ಸಾಂಬಾರ್, ಚಟ್ನಿ ಗೊತ್ತು: ಬಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತೇ? ಹೀಗೆ ತಯಾರಿಸಿ, ರುಚಿ ಸೂಪರ್
ಹಾಯಾದ ಸಂಜೆಗೆ ರುಚಿಕರ ಮತ್ತು ಗರಿಗರಿಯಾದ ಸೋರೆಕಾಯಿ ಬಜ್ಜಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
Published : October 27, 2025 at 7:21 PM IST
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಸೋರೆಕಾಯಿ ಸಾಂಬಾರ್ ಮತ್ತು ಚಟ್ನಿ ಮಾಡಲು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಸೋರೆಕಾಯಿ ಬಜ್ಜಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಬಜ್ಜಿಯಂತೆ ಸೋರೆಕಾಯಿ ಬಜ್ಜಿ ತುಂಬಾ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಈ ಬಜ್ಜಿ ಮೇಲೆ ಗರಿಗರಿಯಾಗಿ ಹಾಗೂ ಒಳಗೆ ಮೃದುವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಸೋರೆಕಾಯಿ ಬಜ್ಜಿಯನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಮಕ್ಕಳೂ ಕೂಡ ಸಂಜೆ ತಿಂಡಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ.
ಸೋರೆಕಾಯಿ ಬಜ್ಜಿಗಾಗಿ ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು:
- ಸೋರೆಕಾಯಿ - ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರ
- ಕಡಲೆಹಿಟ್ಟು - 1 ಕಪ್
- ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು - ಕಾಲು ಕಪ್
- ಉಪ್ಪು - ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು
- ಅರಿಶಿನ - ಕಾಲು ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಖಾರದ ಪುಡಿ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ - 2
- ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಕರಿಬೇವು ಎಲೆಗಳು - 2 ಚಿಗುರುಗಳು
- ಅಜವಾನ - ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್
ಸೋರೆಕಾಯಿ ಬಜ್ಜಿ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ:
- ಅತ್ಯಂತ ರುಚಿಕರವಾದ ಸೋರೆಕಾಯಿ ಬಜ್ಜಿ ತಯಾರಿಸಲು ಮೊದಲಿಗೆ, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸೋರೆಕಾಯಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಕತ್ತರಿಸಬೇಕು. ಮೇಲಿನ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದು ಚಾಕುವಿನಿಂದ ತೆಳುವಾದ ಹೋಳುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ.
- ತುಂಬಾ ತೆಳ್ಳಗೆ ಮತ್ತು ದಪ್ಪವಾಗಿರಬಾರದು. ಮಧ್ಯಮವಾಗಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಸೋರೆಕಾಯಿ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ನೀರು ಹಾಗೂ ಉಪ್ಪಿನೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ಇದು ಸೋರೆಕಾಯಿ ತುಂಡುಗಳ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
- ಈಗ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಬೌಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಕಪ್ ಕಡಲೆಹಿಟ್ಟು ಹಾಗೂ ಕಾಲು ಕಪ್ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿ. ಇದು ಬಜ್ಜಿಯನ್ನು ಗರಿಗರಿಯಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಉಪ್ಪು, ಅರಿಶಿನ, ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ, ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹಾಗೂ ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ ಸೇರಿಸಿ.
- 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ತಾಜಾ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್, ನುಣ್ಣಗೆ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಕರಿಬೇವು ಹಾಗೂ ಅಜವಾನ ಸೇರಿಸಬೇಕು. ಅಜವಾನ ಪುಡಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಪರಿಮಳ ಬರುತ್ತದೆ.
- ಇದೀಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ನೀರು ಹೆಚ್ಚು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಇರದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹಿಟ್ಟು ಸಿದ್ಧವಾದ ಬಳಿಕ ಕಡಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಬೇಕು.
- ಉರಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಸೋರೆಕಾಯಿ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಹಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿ ಹಾಗೂ ಅವುಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಕರಿಯಿರಿ. ಸೋರೆಕಾಯಿ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ ಬಳಿಕ ಉರಿಯನ್ನು ಮಧ್ಯಮ ಇಲ್ಲವೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಹಾಗೂ ಇವುಗಳನ್ನು ಕರಿಯಿರಿ.
- ಬಜ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಕರಿದ ಬಳಿಕ ಒಂದು ತಟ್ಟೆಗೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದೀಗ ಈ ಬಜ್ಜಿಗಳನ್ನು ಟೊಮೊಟೊ ಸಾಸ್ ಇಲ್ಲವೇ ಯಾವುದೇ ಚಟ್ನಿ ಜೊತೆಗೆ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.
