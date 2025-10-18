ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ವಿಶೇಷ: ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರ, ರಸಭರಿತ ಮಿಲ್ಕ್ ಸ್ವೀಟ್ ತಯಾರಿಸೋದು ಹೇಗೆ?
ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಶೇಷ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ಸಖತ್ ಟೇಸ್ಟಿಯಾದ ರಸಭರಿತವಾದ ಮಿಲ್ಕ್ ಸ್ವೀಟ್ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
Published : October 18, 2025 at 6:01 AM IST
ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಲಡ್ಡು, ಪಾಯಸ ಮತ್ತು ಕರ್ಚಿಕಾಯಿ ಸೇರಿವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ತಿಂದು ಬೇಸರವಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಹೊಸ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.
ಈ ಸಿಹಿಯನ್ನು ಹಾಲು ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲದಿಂದ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಸರಳವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ ಈ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ರುಚಿಕರ ಹಾಗೂ ರಸಭರಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ.
ಯಾರಾದರೂ ಸಂಬಂಧಿಗಳು ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಆಚರಣೆಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಇದೀಗ ರುಚಿಕರವಾದ ಹಾಲಿನ ಸಿಹಿತಿಂಡಿ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಹಾಗೂ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಮಿಲ್ಕ್ ಸ್ವೀಟ್ ರೆಸಿಪಿಗಾಗಿ ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳೇನು?:
- ಹಾಲು - ಅರ್ಧ ಲೀಟರ್ (500 ಮಿಲಿ)
- ನಿಂಬೆ ರಸ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಬೆಲ್ಲ - 1 ಕಪ್
- ಏಲಕ್ಕಿ - 4
ಮಿಲ್ಕ್ ಸ್ವೀಟ್ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ:
- ಸಖತ್ ಟೇಸ್ಟಿಯಾದ ಮಿಲ್ಕ್ ಸ್ವೀಟ್ ಮಾಡಲು ಮೊದಲಿಗೆ ಒಲೆ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಅರ್ಧ ಲೀಟರ್ ಹಾಲನ್ನು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಹಾಕಿ ಕುದಿಸಬೇಕು.
- ಇನ್ನೊಂದು ಬಟ್ಟಲಿಗೆ ಒಂದು ಚಮಚ ನಿಂಬೆ ರಸ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಚಮಚ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡಿ.
- ಇದೀಗ ಕುದಿಯುತ್ತಿರುವ ಹಾಲಿಗೆ ನಿಂಬೆ ರಸವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಉರಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಚಮಚದೊಂದಿಗೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಈ ರೀತಿ ಹಾಲು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆರೆತ ಬಳಿಕ ಒಲೆ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು.
- ಅದರ ಬಳಿಕ ಇನ್ನೊಂದು ಬಟ್ಟಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಜರಡಿ ಹಾಕಿ ಬಳಿಕ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಹಾಲನ್ನು ಸೋಸಿ. ಹಾಲಿನ ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಸೋಸಿ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬಿಡಿ.
- 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಬಳಿಕ ಹಾಲಿನ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಒಂದು ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಾಲ್ಕು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳಿಂದ ಹಿಸುಕಿದರೆ, ಅದು ಹಿಟ್ಟಿನಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ.
- ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಟ್ಟು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕೆಳಗಿನ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ ಉಂಡೆ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡಬೇಕು.
- ಇನ್ನೊಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಪ್ ತುರಿದ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಎರಡು ಕಪ್ ನೀರು ಹಾಕಿ ಕರಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಬೆಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕರಗಿದ ಬಳಿಕ ಒಲೆ ಆಫ್ ಮಾಡಿ.
- ಕರಗಿದ ಬೆಲ್ಲದ ಪಾಕವನ್ನು ಅನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಜರಡಿ ಬಳಸಿ ಸೋಸಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಏಲಕ್ಕಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಿ. ಈಗ ಉರಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ ಮೂರು ನಿಮಿಷ ಕುದಿಯಲು ಬಿಡಿ.
- ಮೂರು ನಿಮಿಷಗಳ ಬಳಿಕ ಉರಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ ತಯಾರಾದ ಹಿಟ್ಟು ಉಂಡೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಬಳಿಕ ಅದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಐದು ನಿಮಿಷ ಕುದಿಯಲು ಬಿಡಿ.
- ಐದು ನಿಮಿಷಗಳ ಬಳಿಕ ಉರಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ ಇನ್ನೊಂದು 20 ನಿಮಿಷ ಬೇಯಿಸಿ. ಬಳಿಕ ಒಲೆ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಬೇಕು.
- ಇದೀಗ ರಸಭರಿತವಾದ ಮಿಲ್ಕ್ ಸ್ವೀಟ್ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ವಿಶೇಷ: ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತಯಾರಿಸಿ ವಿಭಿನ್ನ ರಸಮಲೈ