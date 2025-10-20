ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ವಿಶೇಷ: ಸೂಪರ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ ತಯಾರಿಸೋದು ಹೇಗೆ?
Deepavali 2025: ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ.
Published : October 20, 2025 at 6:00 AM IST
ದೀಪಾವಳಿಯ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುವುದು ವಾಡಿಕೆಯಿದೆ. ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಅಂಗಡಿಗಳಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಬದಲು ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದರೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. ವೆಚ್ಚಗಳು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಮೃದುವಾದ ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ ತಯಾರಿಸಿ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ವಿತರಿಸಬಹುದು. ಈ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ನೀವು ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.
ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ ಬದಲಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಕರಗುವ ಮೃದುವಾದ ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ ರೆಡಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುವಂತಹ ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ಗಾಗಿ ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳೇನು?:
- ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು - 1 ಕಪ್
- ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಎಣ್ಣೆ - 1 ಕಪ್
- ತುಪ್ಪ - ಅರ್ಧ ಕಪ್
- ಸಕ್ಕರೆ - 1.5 ಕಪ್
- ನೀರು - ಕಾಲು ಕಪ್
ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ:
- ಸೂಪರ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರುವ ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಬೌಲ್ನಲ್ಲಿ 1 ಕಪ್ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು, ಅದೇ ಕಪ್ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಗೂ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
- ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಉಂಡೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ತುಪ್ಪ ಬೇಡದವರು ಈ ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ಮಾಡಬಹುದು, ತುಪ್ಪದ ಪರಿಮಳವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವವರು ಈ ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತುಪ್ಪದಿಂದ ಮಾಡಬಹುದು.
- ಹಿಟ್ಟು, ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ತುಪ್ಪವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ, ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡಿ. ಇದೀಗ ಒಂದು ಅಚ್ಚನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪದಿಂದ ಹಚ್ಚಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡಿ. ಈಗ ಒಲೆ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಶೇಂಗಾ ಹಾಕಿ, 1.5 ಕಪ್ ಸಕ್ಕರೆ, ಕಾಲು ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಕರಗುವವರೆಗೆ ಕುದಿಸಿ. ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಕ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವವರೆಗೆ ಕುದಿಸಿ.
- ಒಂದು ಚಾಕು ಜೊತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಪೇಸ್ಟ್ ತಯಾರಿಸಿ. ಐದರಿಂದ ಆರು ನಿಮಿಷಗಳ ಬಳಿಕ ಪೇಸ್ಟ್ ದಪ್ಪವಾದಾಗ, ಇಡೀ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟಿನ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಇದೀಗ ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಕುದಿಯಲು ಬರುವವರೆಗೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡುವಾಗ ಬೇಯಿಸಿ. ಕುದಿಯಲು ಬಂದ ಬಳಿಕ ಉರಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಬೇಯಿಸಿ.
- ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ಗೆ ಹಿಟ್ಟು ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬೇಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ನೀವು ಇದನ್ನು ಮೃದುವಾಗಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ ನೀವು ಹಿಟ್ಟು ಹಾಗೂ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಬೆರೆಸಿ ಕುದಿಯಲು ಬರುವವರೆಗೆ ಬೇಯಿಸಬೇಕು.
- ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೃದುವಾದ ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ ಮಾಡಲು, ನೀವು ಅದನ್ನು ಬೇಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಪ್ಯಾನ್ನಿಂದ ಬೇರ್ಪಡುವವರೆಗೆ ಬೆರೆಸುತ್ತಲೇ ಇರಬೇಕು.
- ಹಿಟ್ಟು ಕುದಿಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾದಾಗ ಮತ್ತು ನೊರೆ ಬಂದಾಗ, ಒಲೆ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬೆರೆಸಿದರೆ, ಅದು ಗುಳ್ಳೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಮೃದುವಾಗುತ್ತದೆ.
- ಬಳಿಕ, ತುಪ್ಪ ಹಚ್ಚಿದ ಬಟ್ಟಲನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡಿ. ಇದು ತಣ್ಣಗಾಗುವವರೆಗೆ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡಿ, ನಂತರ ಕತ್ತರಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಡೈಮಂಡ್ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿಸಿದರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದೀಗ ಸಖತ್ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿ ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.
