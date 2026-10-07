ದಸರಾ ವಿಶೇಷ: ಈ ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರೆ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳು ಈಡೇರುವ ಜೊತೆಗೆ ದೇವಿಯ ಕೃಪೆ ಪಾತ್ರರಾಗುತ್ತೀರಿ
ನವರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗುತ್ತದೆ.
Published : October 7, 2026 at 3:07 PM IST
ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 11 (ಭಾನುವಾರ) ರಿಂದ ಶರನ್ನವರಾತ್ರಿ ಅಥವಾ ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ ಶುರುವಾಗಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20ರ ವಿಜಯದಶಮಿಯವರೆಗೆ ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳು ಜರುಗುತ್ತವೆ. ಈ ಒಂಬತ್ತು ಪವಿತ್ರ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯ ವಿವಿಧ ರೂಪಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೇಶವು ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾದ ಅನೇಕ ದೈವಿಕ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಶಕ್ತಿಯುತವಾದ ದೇವಾಲಯಗಳ ತವರೂರಾಗಿದೆ.
ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ದೇವಿಯ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯುವುದರಿಂದಲೇ ಭಕ್ತರ ಕಷ್ಟಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಅವರ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳು ನೆರವೇರುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಒಂಬತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟ ಮತ್ತು ಪವಾಡಸದೃಶ ದೇವಾಲಯಗಳ ಕುರಿತು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಣ. ನವರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳು ನೆರವೇರುತ್ತವೆ. ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ಕತ್ರಾದ ವೈಷ್ಣೋ ದೇವಿ: ಕತ್ರಾ ಬಳಿಯ ತ್ರಿಕೂಟ ಬೆಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ ವೈಷ್ಣೋ ದೇವಿ ದೇವಾಲಯವು ಮಾತೃ ದೇವತೆಗೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾದ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಯಾತ್ರಾ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಪವಿತ್ರ ದೇವಾಲಯದ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಯಾತ್ರೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನವರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ದೇವಾಲಯವು ಕತ್ರಾದಿಂದ ಸುಮಾರು 12 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ.
ಈ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಂತಕಥೆಯು ಹೀಗಿದೆ: ಮಾತಾ ವೈಷ್ಣವಿಯ ದೈವಿಕ ವೈಭವವನ್ನು ಕಂಡ ತಾಂತ್ರಿಕ ಭೈರವನಾಥನು ಆಕೆಯನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು. ಅವನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ದೇವಿ ತ್ರಿಕೂಟ ಬೆಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ಗುಹೆಯೊಂದರೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಳು. ಭೈರವನಾಥನು ಗುಹೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ, ದೇವಿ ಮಹಾಕಾಳಿಯ ರೂಪವನ್ನು ತಾಳಿ ಅವನ ಶಿರವನ್ನು ದೇಹದಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿದಳು. ತನ್ನ ಅಂತಿಮ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಭೈರವನಾಥನು ತನ್ನ ತಪ್ಪನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ದೇವಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆ ಯಾಚಿಸಿದನು. ಮಾತಾ ವೈಷ್ಣೋ ದೇವಿ ಅವನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಒಂದು ವರವನ್ನು ನೀಡಿದಳು. ಮುಖ್ಯ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ, ಭೈರವನಾಥನ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡದ ಹೊರತು ಯಾವುದೇ ಭಕ್ತನ ಯಾತ್ರೆಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಂತೆ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಕಾಂಗ್ರಾದ ಜ್ವಾಲಾ ದೇವಿ: ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಕಾಂಗ್ರಾ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ 'ಮಾ ಜ್ವಾಲಾ ದೇವಿ' ದೇವಾಲಯವು 51 ಶಕ್ತಿಪೀಠಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಗ್ರಹವಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಬಂಡೆಯ ಮೇಲ್ಮೈಯಿಂದ ಜ್ವಾಲೆಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತವೆ. ನಂಬಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ದೇವತೆ ಸತಿಯ ನಾಲಗೆಯು ಬಿದ್ದ ಸ್ಥಳ ಇದೇ ಆಗಿದೆ. ಈ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಂದು ಕಥೆಯಿದೆ. ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ತುಪ್ಪವಿಲ್ಲದೇ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಉರಿಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಜ್ವಾಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಾಗ, ಮೊಘಲ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅಕ್ಬರ್ ಇದನ್ನು ಪವಾಡ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದನಂತೆ. ಅವನು ಜ್ವಾಲೆಯ ಮೇಲೆ ನೀರನ್ನು ಸುರಿಯಲು ಮತ್ತು ಅದರ ಮೇಲೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ತಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಇರಿಸಲು ಆದೇಶಿಸಿದನು, ಆದರೂ ಬೆಂಕಿ ಆರಿಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ತಪ್ಪನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡ ಅಕ್ಬರ್, ಕ್ಷಮೆ ಕೋರಲು ದೇವಿಯ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಬರಿಗಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಹೋಗಿ ಚಿನ್ನದ ಛತ್ರವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದನು. ಆದರೆ, ದೇವಿ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದು ಅಜ್ಞಾತ ಲೋಹವೊಂದಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಂಡಿತು.
ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಚಾಮುಂಡಾ ದೇವಿ ದೇವಾಲಯ: ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಕಾಂಗ್ರಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಈ ದೇವಾಲಯವು ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯ ಉಗ್ರ ರೂಪವಾದ ಚಾಮುಂಡಾ ದೇವಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾಗಿದೆ. ದೇವಿಯು ಇದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಚಂಡ, ಮುಂಡ ಎಂಬ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದಳು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸುಂದರ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ, ಭಕ್ತಿಪೂರ್ಣ ವಾತಾವರಣವು ಇದನ್ನು ನವರಾತ್ರಿ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತಾಣವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರ ಕಾಳಿ ದೇವಾಲಯ: ಹೂಗ್ಲಿ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರ ಕಾಳಿ ದೇವಾಲಯವು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಕಾಳಿ ದೇವಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾದ ಈ ದೇವಾಲಯವು ನವರಾತ್ರಿ ಹಾಗೂ ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆಯ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು, ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಆಕರ್ಷಕ ತಾಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೈಸೂರಿನ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಿ: ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನವು ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಾಜಧಾನಿ ಮೈಸೂರಿನ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ, ಪವಿತ್ರವಾದ ಹಿಂದೂ ದೇವಾಲಯ. ನಾಡದೇವತೆಯಾಗಿ ಪೂಜಿಸಲ್ಪಡುವ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಿಯ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನವು 18 ಶಕ್ತಿ ಪೀಠಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ (ಕ್ರೌಂಚ ಪೀಠ). 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಹೊಯ್ಸಳ ಅರಸರು ಮೂಲ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ 17ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ವಿಜಯನಗರದ ಅರಸರು, ಮೈಸೂರಿನ ಒಡೆಯರ್ ರಾಜರು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದರು. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರದಲ್ಲಿರುವ ದ್ರಾವಿಡ ಶೈಲಿಯ ಏಳು ಅಂತಸ್ತುಗಳ ಭವ್ಯ ಗೋಪೂರಾವನ್ನು 1827ರಲ್ಲಿ ಮುಮ್ಮಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡಿಸಿದ್ದರು. ಗರ್ಭಗೃಹದಲ್ಲಿ ಮಹಿಷಮರ್ಧಿನಿ ದೇವಿಯ ಮೂರ್ತಿಯಿದೆ. ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ನವರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ದೇವಿಯ ದರ್ಶನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಹರಿದ್ವಾರದ ಮನ್ಸಾ ದೇವಿ ದೇವಾಲಯ: ಹರಿದ್ವಾರದ ಬಿಲ್ವ ಪರ್ವತದ ಮೇಲೆ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ ಮನ್ಸಾ ದೇವಿ ದೇವಾಲಯವು ವರ್ಷವಿಡೀ ಭಕ್ತರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಶಕ್ತಿಪೀಠವಾಗಿದೆ. ನವರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳು ವಿವಿಧ ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಹರಿದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯ ವಾತಾವರಣವು ಮನೆಮಾಡಿರುತ್ತದೆ.
ಗುಜರಾತ್ನ ಅಂಬಾಜಿ ದೇವಾಲಯ: ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿರುವ ಅಂಬಾಜಿ ದೇವಾಲಯವು ಶಕ್ತಿ ಆರಾಧನೆಗೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾದ ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಯಾತ್ರಾ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತನ್ನ ನವರಾತ್ರಿ ಆಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಗುಜರಾತ್ ತನ್ನ ರೋಮಾಂಚಕ ಗರ್ಬಾ, ದಾಂಡಿಯಾ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ನವರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎರಡನ್ನೂ ಅನುಭವಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಅಂಬಾಜಿಯು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತಾಣವಾಗಿದೆ.
ಅಸ್ಸೋಂನ ಕಾಮಾಖ್ಯ ದೇವಾಲಯ: ಗುವಾಹಟಿಯ ನೀಲಾಚಲ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಾಖ್ಯ ದೇವಾಲಯವು ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಶಕ್ತಿ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈ ದೇವಾಲಯವು ಶಕ್ತಿ ಆರಾಧನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು, ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ದೇವಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾದ ಇತರ ಅನೇಕ ದೇವಾಲಯಗಳಿಗಿಂತ ಇದನ್ನು ಭಿನ್ನವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಮಧುರೈನ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೇವಿಯ ದೇವಾಲಯ: ಮಧುರೈನಲ್ಲಿರುವ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಅಮ್ಮನ್ ದೇವಾಲಯವು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೇವಾಲಯ ಸಂಕೀರ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ದೇವತೆ ಮೀನಾಕ್ಷಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾದ ಈ ದೇವಾಲಯವು ತನ್ನ ಭವ್ಯ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ, ವರ್ಣರಂಜಿತ ಶಿಲ್ಪಗಳು, ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ.
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