ಬೇಸಿಗೆ ಬಿಸಿಲಿನ ಮಧ್ಯೆ ತಲೆಹೊಟ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಯೇ? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಎಣ್ಣೆಗಳ ವಿವರ
ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತಲೆಹೊಟ್ಟಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಡುತ್ತದೆ. ಬಿಸಿಲು ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೂದಲಿನ ಆರೈಕೆಗಾಗಿ ಸೌಂದರ್ಯ ತಜ್ಞರು ನೈಸರ್ಗಿಕ ತೈಲಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಂತೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಎಣ್ಣೆಗಳು ಯಾವುವು?
Published : March 20, 2026 at 9:16 PM IST
ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ಚರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆಗಾಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಕೂದಲಿನ ಆರೈಕೆಯ ದಿನಚರಿಯನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಶಾಖವು ಕೂದಲಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬೆವರು ತಲೆಹೊಟ್ಟು ಹಾಗೂ ನೆತ್ತಿಯ ತುರಿಕೆಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಶಾಖ ಹಾಗೂ ಅತಿಯಾದ ಎಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಸಂಯೋಜನೆಯು ನೆತ್ತಿಯ ಕಿರಿಕಿರಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಸೌಂದರ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ತಲೆಹೊಟ್ಟು ವಿರೋಧಿ ಶಾಂಪೂಗಳು ಲಭ್ಯವಿದ್ದರೂ, ಎಣ್ಣೆ ಮಸಾಜ್ನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿಧಾನವನ್ನು ಯಾವುದೂ ಮೀರುವುದಿಲ್ಲ. ಸರಿಯಾದ ಎಣ್ಣೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ತಲೆಹೊಟ್ಟು ಮತ್ತು ತುರಿಕೆಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿವಾರಿಸಬಹುದು. ಈ ಎಣ್ಣೆಗಳು ಕೂದಲು ಕಿರುಚೀಲಗಳನ್ನು ಪೋಷಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಸೋಂಕುಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ: ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೆತ್ತಿಯ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳು ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಶಿಲೀಂಧ್ರ ವಿರೋಧಿ ಹಾಗೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿ ವಿರೋಧಿ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ತಲೆಹೊಟ್ಟು, ನೆತ್ತಿಯ ತುರಿಕೆಯಿಂದ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತವೆ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ನಡೆಸಿದ ಅಧ್ಯಯನವು ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ ಕೂದಲಿನ ಕಿರುಚೀಲಗಳನ್ನು ತೇವಗೊಳಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಕೂದಲಿನ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಇದು ನೆತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಗಾಗಿ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ತಲೆಗೆ ಹಚ್ಚುವ ಮೊದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಟೀ ಟ್ರೀ ಆಯಿಲ್ ಒಳ್ಳೆಯದು: ಟೀ ಟ್ರೀ ಆಯಿಲ್ನಲ್ಲಿರುವ ಆ್ಯಟಿಫಂಗಲ್ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ನೆತ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಯೀಸ್ಟ್ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ತಲೆಹೊಟ್ಟುಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ತಲೆಹೊಟ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಕೂಡ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನೆತ್ತಿಯನ್ನು ತಾಜಾ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ. ಅದರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಂದ್ರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಅದನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನೆತ್ತಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸದಂತೆ ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಬದಲಾಗಿ ಅದನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುವ ಮೊದಲು ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲವೇ ಬಾದಾಮಿ ಎಣ್ಣೆಯಂತಹ ವಾಹಕ ಎಣ್ಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಬಾದಾಮಿ ಎಣ್ಣೆ ಉತ್ತಮ: ಎಣ್ಣೆಯುಕ್ತ ಕೂದಲು ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬಾದಾಮಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸೂಕ್ತ ಆಯ್ಕೆ ಎಂದು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಬಾದಾಮಿ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ವಿಟಮಿನ್ ಇ, ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯವಾದ ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲಗಳು ನೆತ್ತಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪೋಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಹಾಗೂ ಧೂಳಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಕೂದಲು ಒಣಗುತ್ತದೆ. ಸುಲಭವಾಗಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಬಾದಾಮಿ ಎಣ್ಣೆ ಕೂದಲಿನ ಕಿರುಚೀಲಗಳಿಗೆ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಬಲವಾದ ಕೂದಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಔಷಧ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಬಾದಾಮಿ ಎಣ್ಣೆ ಕೂದಲಿಗೆ ಹಚ್ಚಿದಾಗ ಜಿಡ್ಡಿನ ಶೇಷವನ್ನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಬೇವಿನ ಎಣ್ಣೆ: ಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳು, ಬೇವಿನ ಎಣ್ಣೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ತಲೆಹೊಟ್ಟು, ನೆತ್ತಿಯ ತುರಿಕೆ ನಿವಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಔಷಧ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಬೇವಿನಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿರುವ ಆ್ಯಂಟಿಫಂಗಲ್, ಆ್ಯಂಟಿಮೈಕ್ರೊಬಿಯಲ್ ಹಾಗೂ ಉರಿಯೂತದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ನೆತ್ತಿಯ ಮೇಲಿನ ಯಾವುದೇ ಕಿರಿಕಿರಿಯನ್ನು ಶಮನಗೊಳಿಸಲು ಹಾಗೂ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸೌಂದರ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸದೆ ನೇರವಾಗಿ ಬಳಸಬಾರದು, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಮೊದಲು ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲವೇ ಬಾದಾಮಿ ಎಣ್ಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೆಲವು ಹನಿ ಬೇವಿನ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬೆರೆಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಆರೋಗ್ಯಕರ ನೆತ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಜೊಜೊಬಾ ಎಣ್ಣೆ: ನೆತ್ತಿ ಒಣಗಿದ, ಸಿಪ್ಪೆ ಸುಲಿಯುತ್ತಿರುವುದು, ಕಿರಿಕಿರಿಯುಂಟು ಮಾಡಿದರೆ ಜೊಜೊಬಾ ಎಣ್ಣೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚದೆ ಎಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಬೆವರುವಿಕೆಯಿಂದ ನೆತ್ತಿಯು ಅತಿಯಾದ ಎಣ್ಣೆಯುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಿರಿಕಿರಿಯುಂಟು ಮಾಡುವ ನೆತ್ತಿಯನ್ನು ಶಮನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಕೂದಲು ಕಿರುಚೀಲಗಳನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸೌಂದರ್ಯ ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
