ETV Bharat / lifestyle

ಎಣ್ಣೆ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳದ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ & ಟೇಸ್ಟಿ ಬಾಳೆಕಾಯಿ ಬಜ್ಜಿ: ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಫಟಾಫಟ್ ರೆಡಿ

ಗರಿಗರಿಯಾದ ಹಾಗೂ ಅತ್ಯಂತ ರುಚಿಕರವಾದ ಬಾಳೆಕಾಯಿ ಬಜ್ಜಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ.

SNACK RECIPES BAJJI RECIPE BANANA SNACK RECIPE ಬಾಳೆಕಾಯಿ ಬಜ್ಜಿ
ಬಾಳೆಕಾಯಿ ಬಜ್ಜಿ (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : October 31, 2025 at 7:51 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಬಾಳೆ ಎಲ್ಲ ಋತುಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಹಬ್ಬದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರತಪಡಿಸಿದರೆ ಉಳಿದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಬೆಲೆಯೂ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಹಣ್ಣುಗಳು ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅನೇಕ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ.

ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಿರಿಯರು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತಿನ್ನಲು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಇಂದು ನಾವು ಹೇಳಿದಂತೆ ಮಾಡಿದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರಿಸುವ ಗರಿಗರಿಯಾದ ಬಾಳೆಕಾಯಿ ಬಜ್ಜಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಇವುಗಳನ್ನು ಕೇರಳ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಗರಿಗರಿಯಾಗಿಯೂ ತುಂಬಾ ರುಚಿಯಾಗಿಯೂ ಇರುತ್ತವೆ.

ಇದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಪದಾರ್ಥಗಳೊಂದಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಈ ರೆಸಿಪಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಎಣ್ಣೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸರಳ ಹಾಗೂ ರುಚಿಕರವಾದ ಕೇರಳ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಬಜ್ಜಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈಗ ತಿಳಿಯೋಣ.

SNACK RECIPES BAJJI RECIPE BANANA SNACK RECIPE ಬಾಳೆಕಾಯಿ ಬಜ್ಜಿ
ಬಾಳೆಹಣ್ಣು (Getty Images)

ಬಾಳೆಕಾಯಿ ಬಜ್ಜಿ ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು:

  • ಬಾಳೆಕಾಯಿ - 4
  • ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು - ಅರ್ಧ ಕಪ್
  • ಉಪ್ಪು - ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು
  • ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು - ಎರಡು ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಸಕ್ಕರೆ - ಎರಡು ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಅರಿಶಿನ - ¼ ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ - ¼ ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಎಣ್ಣೆ - ಕರಿಯಲು ಬೇಕಾದಷ್ಟು
  • ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುರಿ - ಸ್ವಲ್ಪ (ಅಲಂಕಾರಕ್ಕೆ)
SNACK RECIPES BAJJI RECIPE BANANA SNACK RECIPE ಬಾಳೆಕಾಯಿ ಬಜ್ಜಿ
ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು (Getty Images)

ಬಾಳೆಕಾಯಿ ಬಜ್ಜಿ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ:

  • ಮೊದಲು ಹಿಟ್ಟನ್ನು ತಯಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
  • ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅಗಲವಾದ ಮಿಶ್ರಣ ಬಟ್ಟಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು, ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು, ಸಕ್ಕರೆ, ಅರಿಶಿನ ಹಾಗೂ ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ ಸೇರಿಸಿ.
  • ನಂತರ ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಬೆರೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ಸ್ಥಿರತೆ ಸರಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹದವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಬೇಕು.
SNACK RECIPES BAJJI RECIPE BANANA SNACK RECIPE ಬಾಳೆಕಾಯಿ ಬಜ್ಜಿ
ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು (Getty Images)
  • ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಿರತೆಗೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಬಟ್ಟಲನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡಿ.
  • ಈಗ ತಾಜಾ ಬಾಳೆಕಾಯಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವುಗಳನ್ನು ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆಯಿರಿ. ಬಳಿಕ ಅವುಗಳನ್ನು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಕತ್ತರಿಸಿ ನಂತರ ಲಂಬವಾಗಿ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಕತ್ತರಿಸಿ. ಎಲ್ಲಾ ಬಾಳೆಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡಿ.
  • ಬಳಿಕ ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ.
SNACK RECIPES BAJJI RECIPE BANANA SNACK RECIPE ಬಾಳೆಕಾಯಿ ಬಜ್ಜಿ
ಸಕ್ಕರೆ (Getty Images)
  • ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಉರಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಬಾಳೆಕಾಯಿಯ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಮೊದಲೇ ತಯಾರಿಸಿದ ಹಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿ ಹಾಗೂ ಬಿಸಿ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಹಾಕಬೇಕು.
  • ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ ಕರಿಯಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾಳೆಕಾಯಿ ಬಜ್ಜಿ ಹಾಕಿದ ಬಳಿಕ ತಕ್ಷಣ ತಿರುಗಿಸದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಕರಿಯಬೇಕು, ಅವು ಕಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವವರೆಗೆ ಕರಿಯಿರಿ.
SNACK RECIPES BAJJI RECIPE BANANA SNACK RECIPE ಬಾಳೆಕಾಯಿ ಬಜ್ಜಿ
ಏಲಕ್ಕಿ (Getty Images)
  • ಈ ರೀತಿ ಕರಿದ ಬಳಿಕ ಇವುಗಳನ್ನು ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್‌ನ ಹರಡಿದ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು, ಅವುಗಳು ಬಿಸಿಯಾಗಿರುವಾಗ ತುರಿದ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕು.
  • ಈಗ ಬಾಳೆಕಾಯಿ ಬಜ್ಜಿಗಳು ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ, ರುಚಿಯಂತೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದ್ದು, ನೀವು ಕೂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ.
SNACK RECIPES BAJJI RECIPE BANANA SNACK RECIPE ಬಾಳೆಕಾಯಿ ಬಜ್ಜಿ
ಬಾಳೆಕಾಯಿ ಬಜ್ಜಿ (Eenadu)

ಬಾಳೆಕಾಯಿ ಬಜ್ಜಿಗಾಗಿ ಟಿಪ್ಸ್:

  • ಈ ರೆಸಿಪಿಗಾಗಿ ಉದ್ದವಾದ ತಾಜಾ ಬಾಳೆಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು. ಇವು ಸೂಪರ್‌ಮಾರ್ಕೆಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಮವಾದ ಮಾಗಿದ ಬಾಳೆ ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಆರಿಸಬೇಕು, ಅತಿಯಾಗಿ ಹಣ್ಣಾದವುಗಳು ಬೇಡ.
  • ಬಾಳೆಕಾಯಿಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ಬಜ್ಜಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ರುಚಿಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾಳೆಕಾಯಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಹ ತಯಾರಿಸಬಹುದು.
  • ಬಾಳೆಕಾಯಿ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಹಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅದ್ದುವಾಗ, ಹಿಟ್ಟು ಅವುಗಳಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಂಟಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರಿಸುವ ಮಂಗಳೂರು ಬನ್ಸ್ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ?

ಸೂಪರ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಪಂಜಿನಂತಹ ದೋಸೆ ತಯಾರಿಸಲು ಸರಳ ಟಿಪ್ಸ್

TAGGED:

SNACK RECIPES
BAJJI RECIPE
BANANA SNACK RECIPE
ಬಾಳೆಕಾಯಿ ಬಜ್ಜಿ
EASY AND TASTY SNACK RECIPE

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಕೊಳಲು ನುಡಿಸುತ್ತಾ 700 ಮೀಟರ್​ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ದೂರ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ವಿಮ್: ಮಂಗಳೂರಿನ ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆಯ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ

ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ!; ಲಾಂಚ್​ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾ?

ಇಳಿಕೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ: ಬೆಲೆ ಏರಿಳಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು ಇವು

ಅಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ವಿದ್ಯಾಕೇಂದ್ರ, ಇಂದು ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಂ, ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆಯ ತಾಣ! ಈ ಬಾರಿ ನಳಂದದ ಮತದಾರರ ಚಿತ್ತ ಯಾರತ್ತ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.