ಕ್ರಿಸ್ಪಿ & ಟೇಸ್ಟಿ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ನಿಪ್ಪಟ್ಟು: ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಎಣ್ಣೆ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲ್ಲ
ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿ ಗರಿಗರಿಯಾದ ನಿಪ್ಪಟ್ಟು ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
Published : October 28, 2025 at 6:47 PM IST
ನಿಪ್ಪಟ್ಟನ್ನು ಹಬ್ಬಗಳು, ಶುಭ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಜೆಯ ತಿಂಡಿಯಾಗಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ಹಿಟ್ಟುಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಪ್ಪಟ್ಟುಗಳು ರುಚಿಕರ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಸಣ್ಣ ಗಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು. ನಿಪ್ಪಟ್ಟುಗಳು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಹಾಗೂ ಗರಿಗರಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ವಯಸ್ಕರು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ.
ಇವುಗಳನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು, ಎರಡು ವಾರಗಳವರೆಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು. ಇವು ಕಡಿಮೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಬಹು. ಗರಿಗರಿಯಾದ ನಿಪ್ಪಟ್ಟು ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ನಿಪ್ಪಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿ:
- ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು - 1 ಕಪ್
- ಉಪ್ಪು - ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು
- ತುಪ್ಪ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಖಾರದ ಪುಡಿ - ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಕರಿ ಎಳ್ಳು - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಬಿಳಿ ಎಳ್ಳು - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಎಣ್ಣೆ - ಕರಿಯಲು ಬೇಕಾದಷ್ಟು
ನಿಪ್ಪಟ್ಟು ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?:
- ಗರಿಗರಿಯಾದ ನಿಪ್ಪಟ್ಟು ತಯಾರಿಸಲು ಮೊದಲಿಗೆ, ಒಲೆ ಹಚ್ಚಿ ಕಡಾಯಿ ಇಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಪ್ ನೀರು, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಗೂ ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ಕುದಿಸಿ. ಬಳಿಕ ಅದಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಒಲೆ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು.
- ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ತಣ್ಣಗಾದ ಬಳಿಕ ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ, ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಕಪ್ಪು ಎಳ್ಳು ಮತ್ತು ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಬಿಳಿ ಎಳ್ಳು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
- ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳಿಗೆ ಲಘುವಾಗಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಸಣ್ಣ ಉಂಡೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ಪ್ರತಿ ಉಂಡೆಯನ್ನು ಕೈಗಳಿಂದ ಒತ್ತಿ ಬಿಸ್ಕತ್ತು ಆಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಒಲೆಯನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡಿ ಕಡಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಕರಿಯಲು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸುರಿಯಿರಿ. ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿಯಾದ ಮೇಲೆ ಬಿಸ್ಕತ್ತು ಆಕಾರದ ನಿಪಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಕರಿಯಿರಿ.
- ಬಳಿಕ ಇವುಗಳನ್ನು ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕರಿಯಿರಿ. ಬಳಿಕ ಇವುಗಳನ್ನು ಒಂದು ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ಅದೇ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಕರಿಬೇವು ಎಲೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಕರಿಯಿರಿ. ಅವುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ ನಿಪ್ಪಟ್ಟುಗಳ ಮೇಲೆ ಅಲಂಕರಿಸಿ. ಇದೀಗ ಗರಿಗರಿಯಾದ ನಿಪ್ಪಟ್ಟುಗಳು ಸಿದ್ಧ. ಇವುಗಳನ್ನು ಗಾಳಿಯಾಡದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರೆ ಎರಡು ವಾರಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತವೆ.
