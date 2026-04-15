ಮೈ, ಮನ ತಂಪಾಗಿಸುವ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಲಸ್ಸಿ: ರುಚಿ ನೋಡಿದರೆ ಮತ್ತೆ ಕುಡಿಯಬೇಕೆನಿಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ
ಉರಿ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಮಾವಿನಹಣ್ಣಿನಿಂದ ಸಖತ್ ಟೇಸ್ಟಿಯಾದ ಅದ್ಭುತ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಲಸ್ಸಿ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
Published : April 15, 2026 at 8:29 PM IST
ಬೇಸಿಗೆಯ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ಬೂಜ, ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಾಗೂ ಮಾವಿನಹಣ್ಣು, ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಜ್ಯೂಸ್ಗಳ ಮಾರಾಟವು ಭರದಿಂದ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಲಸ್ಸಿ ಕೂಡ ಜನಪ್ರಿಯ ನೆಚ್ಚಿನ ಪಾನೀಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಬೇಸಿಗೆಯ ಸುಡುವ ತಾಪಮಾನದ ನಡುವೆ ತಂಪಾದ ಮತ್ತು ಉಲ್ಲಾಸಕರವಾದ ಯಾವುದಾದರು ತಂಪು ಪಾನೀಯ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಕುಡಿದರೆ ಅದ್ಭುತ ಅನುಭವ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಕಾರ್ಬೊನೇಟೆಡ್ ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳಿಗಿಂತ ನೈಸರ್ಗಿಕ ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಕುಡಿಯಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ.
ಕೆಲವರು ಈ ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ತಯಾರಿಸಲು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಬದಲು ಬೇಸಿಗೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಹಣ್ಣಾಗಿರುವ ಮಾವಿನೊಂದಿಗೆ ತಯಾರಿಸುವುದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಖುಷಿ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. ಇದೀಗ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಲಸ್ಸಿಯ ರುಚಿಯು ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೊಸ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಂಬಲಾಗದಷ್ಟು ಆಹ್ಲಾದಕರ ರುಚಿ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸರಳವಾಗಿ ಸಖತ್ ರುಚಿಕರವಾದ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಲಸ್ಸಿ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಮ್ಯಾಂಗೋ ಲಸ್ಸಿಗಾಗಿ ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು:
- ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಪೀಸ್ಗಳು - ಎರಡು ಕಪ್
- ಸಕ್ಕರೆ - 4 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಕುದಿಸಿ ತಣ್ಣಗಾದ ಹಾಲು - 1 ಕಪ್
- ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ - ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಉಪ್ಪು - ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ
- ಗೋಡಂಬಿ ಪೀಸ್ಗಳು - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ - ಕೆಲವು
- ಮೊಸರು - 2 ಕಪ್
- ಅಲಂಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ - ಸ್ವಲ್ಪ
ಮ್ಯಾಂಗೋ ಲಸ್ಸಿ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ:
- ಸುಡುವ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರವಾದ ತಂಪು ಪಾನೀಯ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಲಸ್ಸಿ ರೆಸಿಪಿಗಾಗಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಮಾವಿನಹಣ್ಣನ್ನು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಗಾತ್ರದ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡಿ.
- ಕತ್ತರಿಸಿದ ಮಾವಿನ ತುಂಡುಗಳು, ನಾಲ್ಕು ಚಮಚ ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಕಪ್ ಕಾಯಿಸಿ ಆರಿಸಿದ ಹಾಲನ್ನು ಬ್ಲೆಂಡರ್ ಜಾರ್ಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಹಾಗೂ ನಯವಾದ ತನಕ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
- ಬಳಿಕ ಎರಡು ಕಪ್ ಮೊಸರು, ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಗೋಡಂಬಿ ತುಂಡುಗಳು, ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
- ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಕೆಲವು ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಹಾಗೂ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ, ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಸರ್ವಿಂಗ್ ಬೌಲ್ಗೆ ಸುರಿಯಿರಿ.
- ಬಡಿಸುವ ಮೊದಲು ಕೆಲವು ಮಾವಿನ ತುಂಡುಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಒಣ ಹಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿ.
- ಇದೀಗ ನಿಮಗಾಗಿ ಸೂಪರ್ ಟೇಸ್ಟಿಯಾದ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಲಸ್ಸಿ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧ.
- ನೀವು ಈ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಲಸ್ಸಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಮಾವಿನಹಣ್ಣು ಹಾಗೂ ಇತರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಪ್ರಮಾಣಾನುಗುಣವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.
ಮ್ಯಾಂಗೋ ಲಸ್ಸಿಗಾಗಿ ಟಿಪ್ಸ್ :
- ಮಾಗಿದ ಸಿಹಿ ಮಾವಿನಹಣ್ಣಿನಿಂದ ಲಸ್ಸಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದಾಗ ಅದರ ರುಚಿ ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
- ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸಕ್ಕರೆಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಸೇರಿಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ನೀವು ಸಕ್ಕರೆಯ ಬದಲಿಗೆ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.
- ನೀವು ಬಳಸುವ ಮಾವಿನಹಣ್ಣಿನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮಾಧುರ್ಯ ಅವಲಂಬಿಸಿ ನೀವು ಸಿಹಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು, ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಬಹುದು.
- ದಪ್ಪ, ಸಿಹಿ ಮೊಸರು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಲಸ್ಸಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಪರಿಮಳ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಮೊಸರು ಹುಳಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಅದು ರುಚಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ರೋಸ್ ವಾಟರ್ ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಲಸ್ಸಿಯ ಪರಿಮಳವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
- ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೆನೆಭರಿತ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲವು ಬಾದಾಮಿ ಅಥವಾ ಗೋಡಂಬಿಯನ್ನು ನೆನೆಸಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ಪೇಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಪುಡಿಮಾಡಿ, ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಲಸ್ಸಿಯ ರುಚಿಯು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
