50 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನವರಲ್ಲಿ ಕರುಳಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್; ಪ್ರಕರಣಗಳು ಏರಿಕೆಯಾಗಲು ಕಾರಣವೇನು ಗೊತ್ತೇ?
ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೊಲೊರೆಕ್ಟಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ (ಕರುಳಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್) ಪತ್ತೆಯಾದರೆ ಬದುಕುಳಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
Published : June 15, 2026 at 7:50 PM IST
ಹಿಂದೆ ಕೊಲೊರೆಕ್ಟಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾಯಿಲೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಪ್ರಸ್ತುತ 50 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ನಂತರವೇ ನಿಯಮಿತ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಸಲು ವೈದ್ಯರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕರುಳಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ.
ದೇಶದಲ್ಲಿ 20, 30 ಮತ್ತು 40ರ ಹರೆಯದವರಲ್ಲಿ ಕೊಲೊರೆಕ್ಟಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಈ ಉಲ್ಬಣಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಆನುವಂಶಿಕ ಕಾರಣವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ವಿವಿಧ ಜೀವನಶೈಲಿ ಹಾಗೂ ಪರಿಸರ ಅಂಶಗಳು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಚಾಲಕಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಜ್ಞರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ನವದೆಹಲಿಯ ಎಂಒಸಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೇರ್ನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆಂಕೊಲಾಜಿಸ್ಟ್ ಡಾ.ರಾಮನ್ ನಾರಂಗ್ ಅವರು, ಜೀವನಶೈಲಿ ಹಾಗೂ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುವುದರಿಂದ ಬಹು ಅಂಶಗಳು ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
- ಬೊಜ್ಜು ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಯಾಮದ ಕೊರತೆ: ದೇಹದ ಅಧಿಕ ತೂಕ, ಜಡ ಜೀವನಶೈಲಿಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಉರಿಯೂತವು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
- ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಶೈಲಿಯ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ: ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಪ್ರಕಾರ, ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಮಾಂಸ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೇವನೆ, ಅಲ್ಟ್ರಾಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರಗಳು, ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳು, ಸಕ್ಕರೆ ಪಾನೀಯಗಳು ಕಡಿಮೆ ಫೈಬರ್ ಆಹಾರದೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟರೆ, ಕೊಲೊನ್ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
- ಕರುಳಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆ: ಕರುಳಿನ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಸಮತೋಲನವು ಉರಿಯೂತ, ಪ್ರತಿರಕ್ಷಣಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೂರ್ವದ ಸ್ಥಿತಿಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ.
- ಮದ್ಯ ಮತ್ತು ತಂಬಾಕು ಸೇವನೆ: ಎರಡೂ ಅಂಶಗಳು ಕೊಲೊನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಇತರ ರೀತಿಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ.
- ಇತರ ಜೈವಿಕ ಅಂಶಗಳು: ಮಧುಮೇಹ, ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರತಿರೋಧ ಸೇರಿದಂತೆ ಚಯಾಪಚಯ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳು. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಕೊಲೊರೆಕ್ಟಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಲವಾರು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಹಲವಾರು ಜೈವಿಕ ಅಂಶಗಳಿವೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ.
ಯಾವುದೇ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ: ಡಾ. ರಾಮನ್ ನಾರಂಗ್ ಅವರು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಕರುಳಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಯುವ ರೋಗಿಗಳು (ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವೈದ್ಯರು ಕೂಡ) ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಮೂಲವ್ಯಾಧಿ, ಕೆರಳಿಸುವ ಕರುಳಿನ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ (IBS) ಅಥವಾ ಒತ್ತಡದಂತಹ ಸಣ್ಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವೆಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದ ಕೆಲವು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ.
- ಮಲದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಇಲ್ಲವೇ ಗುದನಾಳದ ರಕ್ತಸ್ರಾವ
- ಹಲವಾರು ವಾರಗಳವರೆಗೆ ಕರುಳಿನ ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು
- ವಿವರಿಸಲಾಗದ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು
- ವಿವರಿಸಲಾಗದ ತೂಕ ನಷ್ಟ
- ಕಬ್ಬಿಣದ ಕೊರತೆಯ ರಕ್ತಹೀನತೆ
- ವಿವರಿಸಲಾಗದ ಆಯಾಸ
- ಕರುಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಖಾಲಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಸಂವೇದನೆ
- ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಇವುಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವು ಮುಂದುವರಿದರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಯಾರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯವಿದೆ ಗೊತ್ತೇ? ಕರುಳಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗದ ಕುಟುಂಬದ ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಥವಾ ಲಿಂಚ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ ಅಡೆನೊಮ್ಯಾಟಸ್ ಪಾಲಿಪೊಸಿಸ್ (FAP) ನಂತಹ ಆನುವಂಶಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ಗೆ ಒಳಗಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಡಾ. ರಾಮನ್ ನಾರಂಗ್ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಮಾಂಸ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಮಾಂಸವನ್ನು ಸೇವಿಸುವವರಿಗೆ, ಅವರ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಫೈಬರ್, ಹಣ್ಣುಗಳು, ತರಕಾರಿಗಳು ಇಲ್ಲದಿರುವವರಿಗೆ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಬೊಜ್ಜು, ದೈಹಿಕ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯತೆ, ಧೂಮಪಾನವು ಈ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಕೊಲೊರೆಕ್ಟಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ? ಕೊಲೊರೆಕ್ಟಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೂ, ಕೆಲವು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ರೋಗದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಡಾ. ರಾಮನ್ ನಾರಂಗ್ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
- ಆರೋಗ್ಯಕರ ದೇಹದ ತೂಕವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು
- ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದು
- ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣ್ಣುಗಳು, ತರಕಾರಿಗಳು, ಬೀನ್ಸ್, ಧಾನ್ಯಗಳು, ಆಹಾರದ ನಾರಿನಂಶ ಸೇವಿಸುವುದು
- ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ, ಕೆಂಪು ಮಾಂಸದ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸುವುದು
- ಧೂಮಪಾನವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು, ಮದ್ಯಪಾನವನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸುವುದು
- ಯಾವುದೇ ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು
- ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವುದು
- ಕೊಲೊನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೂರ್ವದ ಪಾಲಿಪ್ಸ್ಗಳಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಪತ್ತೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆಯ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ.
ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಪತ್ತೆ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ? ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾದರೆ ಕೊಲೊರೆಕ್ಟಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗುಣಪಡಿಸಬಹುದು. ಕಿರಿಯ ಜನರಲ್ಲಿ ರೋಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಡವಾಗಿ ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕಡೆಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಯಸ್ಸು ಕಾರಣ ಎಂಬ ಊಹೆಯಿಂದಾಗಿ ರೋಗನಿರ್ಣಯ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತದೆ.
ಅಂದರೆ, ಕಿರಿಯ ಜನರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆಯೂ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಿಂದ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಜೀರ್ಣ, ಅನಿಲ ಅಥವಾ ಉಬ್ಬುವಿಕೆಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಳಪೆ ಆಹಾರ ಅಥವಾ ಜೀವನಶೈಲಿಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಲಕ್ಷಣಗಳು (ನಿರಂತರ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು, ವಿವರಿಸಲಾಗದ ತೂಕ ನಷ್ಟ ಇಲ್ಲವೇ ಕರುಳಿನ ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು) ಸ್ಪಷ್ಟ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಈ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು. ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು, ಅರಿವು, ಆರಂಭಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿ ಹಾಗೂ ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಕಿರಿಯ ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ರೋಗದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಡಾ.ರಾಮನ್ ನಾರಂಗ್ ಗಮನಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಡಬ್ಲ್ಯೂಹೆಚ್ಒ ತಿಳಿಸುವುದೇನು? ಕೊಲೊರೆಕ್ಟಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೊಲೊನ್ ಇಲ್ಲವೇ ಗುದನಾಳದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ, ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದು ಗಂಭೀರ ಅನಾರೋಗ್ಯ, ಅಕಾಲಿಕ ಮರಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿದಾಗ. ಕೊಲೊರೆಕ್ಟಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯವು ವಯಸ್ಸಿನೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳು 50 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಜನರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಿರಿಯ ವಯಸ್ಕರಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಭವ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. 2022ರಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಅಂದಾಜು 1.9 ಮಿಲಿಯನ್ ಹೊಸ ಕೊಲೊರೆಕ್ಟಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ 900,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಾವುಗಳು ಸಂಭವಿಸಿವೆ. ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಾವುಗಳಿಗೆ ಎರಡನೇ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಡಬ್ಲ್ಯೂಎಹೆಚ್ಒ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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