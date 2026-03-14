ನೀವು ಹೊಸ AC ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಖರೀದಿಗೂ ಮುನ್ನ ಈ ವಿಷ್ಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ

ಬೇಸಿಗೆಗೆ ಹೊಸ AC ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ?. ಅಥವಾ ಹಳೆಯ AC ಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತೀರಾ? ಏನೇ ಆದ್ರೂ AC ಗಳ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರು ಕೆಲವು ವಿಷ್ಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ತಜ್ಞರು.

Check Full Details Before Buying AC: Technical Details In Kannada
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 14, 2026 at 8:34 PM IST

3 Min Read
ಬೇಸಿಗೆ ಬಂತೆಂದರೆ ಸಾಕು ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಲು ಅನೇಕರು ಫ್ಯಾನ್, ಕೂಲರ್, ಎಸಿ ಖರೀದಿಗೆ ಮುಂದಾಗುವುದು ಸಹಜ. ಇಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮೂಲೆಗೆ ತಳ್ಳಿದ್ದ ಎಸಿ ಮತ್ತು ಕೂಲರ್‌ಗಳನ್ನು ಕೆಲವರು ಧೂಳು ಹೊಡೆದು ರೆಡಿ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಹೊಸ ಫ್ಯಾನ್, ಕೂಲರ್, ಎಸಿ ಖರೀದಿಗೆ ಮುಂದಾಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಬೇಕು. ಖರೀದಿಗೂ ಮುನ್ನ ಈ ವಿಷ್ಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ ಉತ್ತಮ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ತಜ್ಞರು.

ಹೊಸದನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು:

  • ಹೊಸ ಎಸಿ ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು, ನೀವು ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಂಶಗಳತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು.
  • ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು ಮತ್ತು ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವವರು 'ವಿಂಡೋ ಎಸಿ' ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಉತ್ತಮ ತಂಪಾಗಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ದೊಡ್ಡ ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ 'ಸ್ಲೀಪ್ ಎಸಿ' ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ.
  • ವಿಂಡೋ ಎಸಿ, ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಎಸಿಗಿಂತ ಅಗ್ಗವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿಂಡೋ ಎಸಿ ಸಿಂಗಲ್ ಯುನಿಟ್​ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಅನುಕೂಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಿ ಎಸಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ.

ಅವು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ:

  • AC ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಂಪ್ರೆಸರ್ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ನೀವೂ ಎಸಿ ಖರೀದಿ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಖರೀದಿಗೂ ಮುನ್ನ ಈ ವಿಷ್ಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿದಿರಿ.
  • AC ಯಲ್ಲಿ ಟ್ವಿನ್ ರೋಟರಿ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಮತ್ತು ನಾನ್-ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಎಂಬ ಎರಡು ವಿಧಗಳಿವೆ. ಟ್ವಿನ್ ರೋಟರಿ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಇನ್ವರ್ಟರ್‌ಗಿಂತ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ವೇಗ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಉಳಿಸುತ್ತದೆ.
  • ಆದರೆ, ನಾನ್-ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಹಾಗಲ್ಲ. ಕೊಠಡಿ ತಣ್ಣಗಾದಾಗ ಘಟಕಗಳು ತಾನಾಗಿಯೇ ನಿಲ್ಲುತ್ತವೆ. ಬಿಸಿಯಾದಾಗ ಅದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಎಸಿಯನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡುವುದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದು ನಿರಂತರ ವೇಗವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಕಡಿಮೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಬೆಲೆಗಿಂತ ಬಾಳಿಕೆ ಹೆಚ್ಚು:

  • ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಕಾಯಿಲ್ ಎಸಿಗಳು ಅಗ್ಗವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅನೇಕ ಜನರು ಅವುಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಅವು ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಅಲ್ಲದೇ, ಅವು ಸೋರಿಕೆಯಾದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ. ಬಾಳಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಬರಬಹುದು.
  • ತಾಮ್ರದ (ಕಾಪರ್) ಸುರುಳಿಯು ಶಾಖವನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಕಾಯಿಲ್ ಎಸಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇವು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಕೂಲಿಂಗ್. ಅಲ್ಲದೇ, ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಬಾಳಿಕೆ ಕೂಡ ಬರುತ್ತದೆ. ಸೋರಿಕೆಯೂ ಕಡಿಮೆ, ಸಮಸ್ಯೆ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ. ಯಾವುದೇ ದುರಸ್ತಿ ಸಂಭವಿಸಿದಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸರಿಪಡಿಸಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚು ಬಾಳಿಕೆ ಕೂಡ ಬರಬಹುದು.
  • 4K ಸ್ವಿಂಗ್‌ನೊಂದಿಗೆ, ಗಾಳಿಯು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕೋಣೆಯಾದ್ಯಂತ ಸಮವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತದೆ.

ನೀವು ISEER ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ?:

  • ಎನರ್ಜಿ ಸೇವಿಂಗ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಎಸಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಗೃಹ ಬಳಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳು ರೇಟಿಂಗ್​ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತವೆ. ಫೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಇರುವ ಎಸಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಬಾರಿಯೂ ಹೌದು.
  • ಹಾಗಾಗಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಸ್ಟಾರ್ ರೇಟಿಂಗ್‌ ನೋಡಿಯೇ ಬಳಿಕ ಖರೀದಿಸುವುದುಂಟು. ರೇಟಿಂಗ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ನೀವು ಭಾರತೀಯ ಋತುಮಾನದ ಇಂಧನ ದಕ್ಷತೆ ಅನುಪಾತ (ISEER) ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಸಹ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು.
  • ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ರೇಟಿಂಗ್‌ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದಷ್ಟೂ ಅದು ಕಡಿಮೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಸುತ್ತದೆ. 5 ಸ್ಟಾರ್ AC 4.50 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ISEER ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಅದು ಉತ್ತಮ. ಇಂದು ಅನೇಕ ಎಸಿಗಳು ಸ್ಟೆಬಿಲೈಜರ್ ಇಲ್ಲದೇ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಏರಿಳಿತವಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವವರು ಒಂದನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.

ಹಳೆಯದನ್ನು ನೀವೇ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬಹುದು! ಹೇಗೆ?:

  • ಎಸಿಗಳನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಳಸದಿದ್ದರೆ, ಫಿಲ್ಟರ್‌ಗಳು ಧೂಳಿನಿಂದ ಕೂಡುತ್ತವೆ.
  • ಇವುಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸದೇ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡುವುದರಿಂದ ಗಾಳಿಯ ಪ್ರಸರಣದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.
  • AC ಒಳಾಂಗಣ ಘಟಕದ ಮುಂಭಾಗದ ಫಲಕದಿಂದ ಫಿಲ್ಟರ್‌ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಒಣಗಿದ ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹಾಕಿ.
  • ಎಸಿ ಆನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಸುಡುವ ವಾಸನೆ ಬಂದರೆ, ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ - ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ನೀಡಿ.
  • AC ಒಳಗೆ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿದಿದೆಯೇ, ತಂತಿಗಳು ಸಡಿಲವಾಗಿವೆಯೇ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಪ್ಲಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.

ವೃತ್ತಿಪರರ ಸೇವೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ:

  • ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ, ತಂತ್ರಜ್ಞರನ್ನು ಕರೆಯಿರಿ.
  • ಎಸಿ ಆನ್ ಮಾಡಿದ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರವೂ ತಣ್ಣನೆಯ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸದಿದ್ದರೆ, ಅನಿಲ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದರ್ಥ. ಕಂಪ್ರೆಸರ್‌ನಿಂದ ಯಾವುದೇ ಶಬ್ದಗಳು ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದರೆ, ತಕ್ಷಣ ತಂತ್ರಜ್ಞರ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯಿರಿ.
  • ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಅನಿಲ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮತ್ತು ಮತ್ತೆ ತುಂಬಿಸಿ.

ಎಸಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯು ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಕೋಣೆಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಒಂದೇ ಕೋಣೆಯ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಬಿದ್ದರೆ, 1.5 ಟನ್ ಎಸಿಯನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು. ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಕಿಟಕಿಗಳಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಒಳಗೆ ಬಂದರೆ, ತಂಪಾಗಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಟಿವಿಗಳು ಮತ್ತು ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್‌ಗಳಂತಹ ಶಾಖ-ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ವಸ್ತುಗಳು ಇದ್ದರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹಳೆಯ ಎಸಿಗಳನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅವುಗಳನ್ನು ತಂತ್ರಜ್ಞರಿಗೆ ತೋರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ, ಜೆಟ್ ಪಂಪ್‌ನಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ, ಇದರಿಂದ ಒಳಗಿನ ಧೂಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ. - ಕೆ. ರಾಜೇಂದ್ರ, ಎಸಿ, ತಜ್ಞ, ಉಪ್ಪಳ

