ತ್ವಚೆ & ಕೂದಲಿನ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹರಳೆಣ್ಣೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ: ಈ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ?
Published : March 6, 2026 at 3:52 PM IST
ಹುಡುಗಿಯರು ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸಲು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಹಲವು ಪ್ರಕಾರದ ಸೌಂದರ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಕ್ಯಾಸ್ಟರ್ ಆಯಿಲ್ ಸೌಂದರ್ಯ ಆರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹರಳೆಣ್ಣೆ (ಕ್ಯಾಸ್ಟರ್ ಆಯಿಲ್) ರಿಸಿನಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ ಬೀಜಗಳಿಂದ ತೆಗೆಯಲಾದ ಸಸ್ಯಜನ್ಯ ಎಣ್ಣೆ. ಇದನ್ನು ಚರ್ಮ, ಕೂದಲು ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಔಷಧಿಯಾಗಿದೆ. ದಟ್ಟವಾದ ಕೂದಲು, ತ್ವಚೆಯ ತೇವಾಂಶ ಕಾಪಾಡಲು, ಮಲಬದ್ಧತೆ ನಿವಾರಿಸಲು ಹಾಗೂ ಕೀಲು ನೋವಿಗೆ ಹರಳೆಣ್ಣೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಕೋಲ್ಡ್ ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಹರಳೆಣ್ಣೆ ಎಣ್ಣೆ ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಈ ಹರಳೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ನೈಸರ್ಗಿಕ ಲಿಪ್ ಬಾಮ್: ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ನಂತರ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ತುಟಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಹನಿ ಕ್ಯಾಸ್ಟರ್ ಆಯಿಲ್ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ತುಟಿಗಳು ಸುಂದರವಾಗುತ್ತವೆ. ಕ್ಯಾಸ್ಟರ್ ಆಯಿಲ್ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಲಿಪ್ ಬಾಮ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಉಗುರುಗಳು ಮುರಿಯುವುದಿಲ್ಲ: ಕೆಲವರ ಉಗುರುಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳೆದ ತಕ್ಷಣ ಮುರಿಯುತ್ತವೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರು ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಪ್ರತಿದಿನ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಕ್ಯಾಸ್ಟರ್ ಆಯಿಲ್ನಿಂದ ಉಗುರುಗಳನ್ನು ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೆಲವು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಉಗುರುಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇವು ಮುರಿಯುವುದನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೇ, ಪ್ರತಿದಿನ ಕ್ಯಾಸ್ಟರ್ ಆಯಿಲ್ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಒರಟಾದ ಚರ್ಮವೂ ಮೃದುವಾಗುತ್ತದೆ.
ಚರ್ಮ ತಾಜಾ ಆಗಿರುತ್ತದೆ: ಕ್ಯಾಸ್ಟರ್ ಆಯಿಲ್ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ತೇವಾಂಶ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಚರ್ಮವು ತಾಜಾವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಕ್ಯಾಸ್ಟರ್ ಆಯಿಲ್ ಚರ್ಮವು ಸುಕ್ಕುಗಟ್ಟುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವ ಅನೇಕ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿನ ರಿಸಿನೋಲಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಚರ್ಮವನ್ನು ಮೃದುಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಚರ್ಮದ ಸೋಂಕುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ತಜ್ಞರು ಇದನ್ನು 'ವಯಸ್ಸಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವ' ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ದಪ್ಪ ಹುಬ್ಬುಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು: ಕೆಲವು ಹುಡುಗಿಯರು ತುಂಬಾ ತೆಳುವಾದ ಹುಬ್ಬುಗಳು, ರೆಪ್ಪೆಗೂದಲುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಕ್ಯಾಸ್ಟರ್ ಆಯಿಲ್ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಕ್ಯಾಸ್ಟರ್ ಆಯಿಲ್ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸಿದರೂ, ಅದನ್ನು ಮಿತವಾಗಿ ಬಳಸುವುದು ಹಾಗೂ ಅದನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೊದಲು ಪ್ಯಾಚ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಮತ್ತು ಹಾಲುಣಿಸುವ ತಾಯಂದಿರು ಇದರಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನಗಳು:
- ಕೂದಲಿನ ಆರೈಕೆ: ವಾರಕ್ಕೆರಡು ಬಾರಿ ತಲೆಗೆ ಹರಳೆಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಕೂದಲು ದಪ್ಪ, ಮೃದು ಹಾಗೂ ಹೊಳೆಯುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕೂದಲು ಉದುರುವ ಸಮಸ್ಯೆಯು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
- ಮಲಬದ್ಧತೆ ನಿವಾರಣೆ: ಮಲಬದ್ಧತೆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ 10mlನಷ್ಟು ಹರಳೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ.
- ದೇಹದ ತಂಪಾಗುವಿಕೆ: ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತಲೆಗೆ ಹರಳೆಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೇಹದ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಹರಳೆಣ್ಣೆ ಹೇಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು?:
- ಕೂದಲಿಗೆ: ಹರಳೆಣ್ಣೆ ದಪ್ಪಗಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲವೇ ಬಾದಾಮಿ ಎಣ್ಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ನೆತ್ತಿಗೆ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ಮುಖ/ತ್ವಚೆಗೆ: ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಮುಖಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ ಹಾಗೂ ಮರುದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತೊಳೆಯಬಹುದು.
- ಸೇವನೆ: ಮಲಬದ್ಧತೆಗೆ ಹರಳೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಳಸುವ ಮುನ್ನ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ.
- ಹರಳೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಮುನ್ನ 'ಸ್ಕಿನ್ ಟೆಸ್ಟ್' (ಅಲರ್ಜಿ ಇದೆಯೇ ಎಂದು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದು) ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
