ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರಿಸುವ ಸಖತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಸಾಬೂದಾನಿ ಪಾಯಸ

Carrot Sabudana Payasa Recipe: ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರವಾದ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಸಾಬೂದಾನಿ ಪಾಯಸ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ.

ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಸಾಬೂದಾನಿ ಪಾಯಸ (Getty Images)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : October 22, 2025 at 8:57 PM IST

2 Min Read
Carrot Sabudana Payasa Recipe: ಪಾಯಸ ಸಿಹಿ ತಿನಿಸುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ. ಪಾಯಸವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸವಿಯುತ್ತಾರೆ. ಪಾಯಸ ರಸಭರಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಬಾಯಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಕರಗಿ ಉತ್ತಮ ರುಚಿ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಬನ್ನಿ, ಇಂದು ರುಚಿಕರವಾದ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಸಾಬೂದಾನಿ ಪಾಯಸವನ್ನು ಮಾಡುವುದ ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಸಾಬೂದಾನಿ ಪಾಯಸಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು:

ಸಾಬೂದಾನಿ (Getty Images)
  • ಸಾಬೂದಾನಿ - ಅರ್ಧ ಕಪ್
  • ಕ್ಯಾರೆಟ್ - ಕಾಲು ಕಿಲೋ (250 ಗ್ರಾಂ)
  • ಹಾಲು - 1 ಲೀಟರ್
  • ಬೆಲ್ಲ - 1 ಕಪ್
  • ತುಪ್ಪ - 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಒಣ ಹಣ್ಣುಗಳು - 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ - ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್
ಕ್ಯಾರೆಟ್ (Getty Images)

ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಸಾಬೂದಾನಿ ಪಾಯಸ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ:

  • ಸಖತ್ ರುಚಿಕರವಾದ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಸಾಬೂದಾನಿ ಪಾಯಸ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಸಾಬೂದಾನಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಬಳಿಕ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕಿ ಒಂದು ಗಂಟೆ ನೆನೆಸಿಡಬೇಕು.
  • ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಕಾಲು ಕಿಲೋ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ತೊಳೆದು ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆಯಿರಿ. ಬಳಿಕ ಅವುಗಳನ್ನು ತುರಿಯುವ ಮಣೆಯಿಂದ ನುಣ್ಣಗೆ ತುರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಬೆಲ್ಲ (Getty Images)
  • ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಒಲೆ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ಇಟ್ಟು ಒಂದು ಕಪ್ ಬೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅರ್ಧ ಕಪ್ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ಕರಗಿಸಿ. ಬೆಲ್ಲ ಕರಗಿದ ಬಳಿಕ ಒಲೆ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು.
  • ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಲೆ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ಇಟ್ಟು ಎರಡು ಚಮಚ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಬೇಕು. ತುಪ್ಪ ಬಿಸಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಎರಡು ಚಮಚ ಒಣ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಹುರಿಯಿರಿ. ಬಳಿಕ ಅವುಗಳನ್ನು ಒಂದು ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.
ಡ್ರೈಫ್ರೂಟ್ಸ್ (Getty Images)
  • ಅದೇ ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ತುರಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಜ್ವಾಲೆಯನ್ನು ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ ಮೂರು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹುರಿಯಲು ಬಿಡಿ. ಬಳಿಕ ಅದನ್ನು ಒಂದು ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡಿ.
  • ಅದೇ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಒಂದು ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ಹಾಕಿ ಹಾಗೂ ಕುದಿಸಿ. ಹಾಲು ಕುದಿಯುತ್ತಿರುವಾಗ, ನೆನೆಸಿದ ಸಾಬೂದಾನಿ ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಬೇಕು.
  • ಬಳಿಕ ಹುರಿದ ಹಾಗೂ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಿರುವ ತುರಿದ ಕ್ಯಾರೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಈಗ ಪಾಯಸ ದಪ್ಪವಾಗುವವರೆಗೆ ಬೆರೆಸಿ 10 ನಿಮಿಷ ಬೇಯಿಸಿ.
ತುಪ್ಪ (Getty Images)
  • ಬಳಿಕ ಹುರಿದ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಒಲೆ ಆಫ್ ಮಾಡಿ. ಪಾಯಸ ತಣ್ಣಗಾಗುವವರೆಗೆ ಮುಚ್ಚಿಡಿ.
  • ಪಾಯಸ ತಣ್ಣಗಾದ ಬಳಿಕ ತಯಾರಿಸಿದ ಬೆಲ್ಲದ ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದೀಗ ರುಚಿಕರವಾದ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಸಾಬೂದಾನಿ ಪಾಯಸ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.
ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಸಾಬೂದಾನಿ ಪಾಯಸ (Getty Images)

