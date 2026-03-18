ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಇಂಬು ನೀಡುವ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಸಾಬುದಾನಿ ಪಾಯಸ: ರುಚಿಯು ಕೂಡ ಅದ್ಭುತ ನೋಡಿ
ಈ ಬಾರಿಯ ಯುಗಾದಿ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಮಾಡಲು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಸಾಬುದಾನಿ ಪಾಯಸ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.
Published : March 18, 2026 at 6:26 PM IST
ವಸಂತ ಋತುವಿನ ಆಗಮನವಾಗುವುದರಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯ ಗೋಚರವಾಗುತ್ತದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ, ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವರ್ಷವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಾಳೆ (ಮಾ.19ರಂದು) ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕಾಗಿ ಜನರು ಈಗಾಗಲೇ ಭರದ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀವೂ ಕೂಡ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಸಿಹಿ ಸುವಾಸನೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ನಿಮಗಾಗಿ ಹೊಸ ರುಚಿಯ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಸಾಬುದಾನಿ ಪಾಯಸ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ತಂದಿದ್ದೇವೆ.
ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಸಾಬುದಾನಿ ಪಾಯಸ ರೆಸಿಪಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವವರು ಕೂಡ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬರಬೇಕಾದರೆ ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪಾಯಸವನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಈ ರುಚಿಕರವಾದ ಪಾಯಸ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ ಹಾಗೂ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು, ಸ್ನೇಹಿತರು ಹಾಗೂ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರು ಈ ಪಾಯಸವನ್ನು ಸವಿದರೆ ಹಬ್ಬದ ಖುಷಿಯು ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗುತ್ತದೆ.
ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಸಾಬುದಾನಿ ಪಾಯಸ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳೇನು?
- ಕ್ಯಾರೆಟ್ - 250 ಗ್ರಾಂ (ಪಾವ್ ಕೆಜಿ)
- ಸಬ್ಬಕ್ಕಿ (ಸಾಬುದಾನಿ) - ಅರ್ಧ ಕಪ್
- ತುಪ್ಪ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಗೋಡಂಬಿ - 10
- ಬಾದಾಮಿ - 6
- ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ - 20
- ಪಿಸ್ತಾ - 6
- ಬೆಲ್ಲ - ಕಾಲು ಕಪ್
- ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ - ಟೀಸ್ಪೂನ್
ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಸಾಬುದಾನಿ ಪಾಯಸ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
- ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಸಾಬುದಾನಿ ಪಾಯಸ ತಯಾರಿಸಲು ಮೊದಲಿಗೆ, 250 ಗ್ರಾಂ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸಿಪ್ಪೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಡಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಬಳಿಕ, ಇವುಗಳನ್ನು ನುಣ್ಣಗೆ ತುರಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
- ಬಳಿಕ, ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಸಾಬುದಾನಿಯನ್ನು ಒಂದು ಬಟ್ಟಲು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿ. ನೀವು ಚಿಕ್ಕ ಸಾಬುದಾನಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.
- ಇವುಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ತೊಳೆದರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಸಾಬುದಾನಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನೆಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
- ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ. ಸಣ್ಣಗೆ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಡ್ರೈಫ್ರೂಟ್ಸ್ (ಒಟ್ಟು ಸುಮಾರು ಕಾಲು ಕಪ್) ಸೇರಿಸಿ.
- ಅವು ತಿಳಿ ಚಿನ್ನದ ಕಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವವರೆಗೆ ಹುರಿಯಿರಿ. ಹುರಿದ ಬಳಿಕ ಡ್ರೈಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
- ಬಳಿಕ ತುರಿದ ಕ್ಯಾರೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಸಹ ಹುರಿಯಿರಿ. ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲವೇ ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಹುರಿಯಿರಿ. ತುರಿದ ಕ್ಯಾರೆಟ್ಗಳನ್ನು ಹುರಿದು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡಿ.
- ಅದೇ ಪ್ಯಾನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಪ್ ತುರಿದ ಬೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಕಾಲು ಕಪ್ ನೀರು ಸೇರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆಲ್ಲ ಕರಗುವವರೆಗೆ ಒಂದು ಲ್ಯಾಡಲ್ನಿಂದ ಬೆರೆಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆಲ್ಲ ಕರಗುವವರೆಗೆ ಬೇಯಿಸಿದರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪಾಕಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬೇಯಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.
- ನಂತರ ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ಯಾನ್ ಇರಿಸಿ ಹಾಗೂ ಹಾಲು ನೊರೆ ಬರುವವರೆಗೆ ಕುದಿಸಿ. ಬಳಿಕ ಸಾಬುದಾನಿ ಸೇರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
- ಸಾಬುದಾನಿ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ತೇಲಿದಾಗ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇರಿಸಿದ ಹುರಿದ ತುರಿದ ಕ್ಯಾರೆಟ್ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ, ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಐದು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪಾಯಸ ದಪ್ಪವಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
- ಬಳಿಕ ಉರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾದ ನಂತರ, ಸೋಸಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಬೆಲ್ಲದ ನೀರನ್ನು ಸುರಿಯಿರಿ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟ ಹುರಿದ ಡ್ರೈಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಸೇರಿಸಿ.
- ಈ ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಸಾಬುದಾನಿ ಪಾಯಸವನ್ನು ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟು ತಣ್ಣಗೆ ಬಡಿಸಿದಾಗ ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
- ಈ ಯುಗಾದಿ ದಿನದಂದು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಸಾಬುದಾನಿ ಪಾಯಸ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಸವಿಯಬಹುದು.
