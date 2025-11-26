ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ 'ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್' ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ತ್ವಚೆ ಫಳಫಳ
ಕ್ಯಾರೆಟ್ ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೂ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಇದು ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಕಾಣುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಚರ್ಮವನ್ನು ಕಾಂತಿಯುತವಾಗಿಸುವ ವಿವಿಧ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಮಾಸ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಇದರಿಂದ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತಾರೆ ತಜ್ಞರು.
Published : November 26, 2025 at 3:16 PM IST
ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚರ್ಮದ ಸೌಂದರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತಾರೆ ಸೌಂದರ್ಯ ತಜ್ಞರು. ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಕಾಣುವುದನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು. ಮುಖವನ್ನು ಕಾಂತಿಯುತವಾಗಿಸುವ ವಿವಿಧ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಸ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಇದರಿಂದ ತಯಾರಿಸಬಹುದು.
ಮೇಕಪ್ಗೂ ಮುನ್ನ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ: ನಾವು ಧರಿಸುವ ಮೇಕಪ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯಲು ಚರ್ಮದ ತೇವಾಂಶ ಉತ್ತಮವಾಗಿರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಮೇಕಪ್ ಹಚ್ಚುವ ಮೊದಲು ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ರಸ ಮತ್ತು ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಕಮಲದ ಬೇರಿನ ರಸ ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಈ ಮಿಶ್ರಣದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮುಖವನ್ನು 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿ. ನಂತರ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ, ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ.
ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಶನ್ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಈ ಪ್ಯಾಕ್ ಬೆಸ್ಟ್: ನೀವು ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಶನ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರೆ, ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುವಂತಹ ಈ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು. ಪ್ಯಾಕ್ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈಗ ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ.
ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ಗಾಗಿ ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿ:
- ಕ್ಯಾರೆಟ್ ರಸ- 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಓಟ್ಸ್ ಪುಡಿ- 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಅರಿಶಿನ- ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಸಕ್ಕರೆ- 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?:
- ಮೊದಲಿಗೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಅನ್ನು ಸಣ್ಣಗೆ ಕತ್ತರಿಸಿ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅದರಿಂದ ರಸ ತಯಾರಿಸಿ. ರಸಕ್ಕೆ ಓಟ್ಸ್ ಪುಡಿ ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
- ಈ ಮಿಶ್ರಣವು ನಯವಾದ ಪೇಸ್ಟ್ ಆದ ಬಳಿಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ ಹಾಗೂ ಸಕ್ಕರೆ ಸೇರಿಸಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಮುಖಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿ.
- 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಬಳಿಕ ಮುಖವನ್ನು ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಅರಿಶಿನವು ಮೈಬಣ್ಣವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಕ್ಯಾರೆಟ್ ರಸವು ಚರ್ಮವನ್ನು ಹೊಳಪಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
- ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಓಟ್ಸ್ ಪುಡಿ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಕ್ಯಾರೆಟ್ನ ವಿವಿಧ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು:
- ಕ್ಯಾರೆಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಬೀಟಾ-ಕ್ಯಾರೋಟಿನ್ ದೇಹದಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಚರ್ಮದ ಕೋಶಗಳ ದುರಸ್ತಿಗೆ, ಚರ್ಮದ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವಕ್ಕೆ ಇದು ಪೂರಕ.
- ಕ್ಯಾರೆಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು ಸೂರ್ಯನ ಹಾನಿಯಿಂದ ಚರ್ಮವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.
- ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಸೇವನೆ ಚರ್ಮದ ಸುಕ್ಕುಗಳು ಹಾಗೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಗೆರೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
- ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಮೊಡವೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ, ಮೊಡವೆಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಕಲೆಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ.
- ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಅನ್ನು ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲವೇ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹೊಳಪು ಹಾಗೂ ಕಾಂತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
- ಕ್ಯಾರೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೈಲುರಾನಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ ಇ ನಂತಹ ಇತರ ಪದಾರ್ಥಗಳಿರುವುದರಿಂದ ಚರ್ಮವನ್ನು ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಆಗಿರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ತೇವಾಂಶ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ತುಂಬಾ ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.
- ಆರೋಗ್ಯಕರ ಹಾಗೂ ಕಾಂತಿಯುತ ಚರ್ಮಕ್ಕಾಗಿ ನಿತ್ಯ 2ರಿಂದ 3 ಕ್ಯಾರೆಟ್ಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತ.
