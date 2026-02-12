ಬೆಣ್ಣೆಯಂತೆ ಕರಗುವ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬರ್ಫಿ: ಹೆಚ್ಚೇನು ಶ್ರಮಬೇಕಿಲ್ಲ ವೇಗವಾಗಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಬಹುದು
ಅಧಿಕ ಶ್ರಮವಹಿಸದೇ ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟಿಯಾದ ಸ್ವೀಟ್ ಶಾಪ್ ಶೈಲಿಯ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬರ್ಫಿ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
Published : February 12, 2026 at 2:47 PM IST|
Updated : February 12, 2026 at 2:58 PM IST
ಬರ್ಫಿಯನ್ನು ಅನೇಕರು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸೇವಿಸುವ ಸಿಹಿಯಾಗಿದೆ. ನಿಮಗಾಗಿ ನಾವು ತಂದಿರುವ ಬರ್ಫಿಯು ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಬೆಣ್ಣೆಯಂತೆ ಕರಗುತ್ತದೆ. ಬಹುತೇಕರು ಸ್ವೀಟ್ ಅಂಗಡಿಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಖರೀದಿಸಿ ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಈ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬಹುದು. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ದೊರೆತರೆ ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ ತಂದು ಇದನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತಯಾರಿಸಿ ತಿನ್ನಬಹುದು. ಈ ರೆಸಿಪಿಯು ಸ್ವೀಟ್ ಶಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿದಂತೆ ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಕೆಂಪು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಕೂಡ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇವು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಈ ಸಿಹಿಯನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು. ಅದುವೇ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬರ್ಫಿ ರೆಸಿಪಿ. ಈ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ ರೆಸಿಪಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದರೆ ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರವಾಗಿ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ವಿಳಂಬ ಮಾಡದೇ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬರ್ಫಿ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಯೋಣ.
ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬರ್ಫಿಗಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಪದಾರ್ಥಗಳೇನು?:
- ಕ್ಯಾರೆಟ್ - ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ
- ತುಪ್ಪ - ಕಾಲು ಕಪ್
- ಹಾಲು - ಅರ್ಧ ಲೀಟರ್
- ಬಾದಾಮಿ - 10
- ಗೋಡಂಬಿ - 15
- ಒಣ ಕೊಬ್ಬರಿ ತುರಿ - ಕಾಲು ಕಪ್
- ಬೆಲ್ಲ - ಅರ್ಧ ಕಪ್
- ಸಕ್ಕರೆ - ಕಾಲು ಕಪ್
- ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ - ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್
ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬರ್ಫಿ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ ಹೇಗೆ?:
- ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಾಗುವಂತಹ ಸಖತ್ ಟೇಸ್ಟಿಯಾದ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬರ್ಫಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಮೊದಲಿಗೆ ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
- ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಮೇಲಿನ ಸಿಪ್ಪೆ ಸುಲಿದು ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಬಳಿಕ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಮಿಕ್ಸರ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಒರಟಾಗಿ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
- ಕ್ಯಾರೆಟ್ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಈ ರೀತಿ ರುಬ್ಬಿದ ಬಳಿಕ, ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕಡಾಯಿ ಹಾಕಿ ತುಪ್ಪ ಸೇರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತುರಿದ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಐದರಿಂದ ಆರು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹುರಿಯಿರಿ, ಬಳಿಕ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
- ಬಳಿಕ, ಅರ್ಧ ಲೀಟರ್ ಹಸಿ ಹಾಲು ಅಥವಾ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ತಣ್ಣಗಾದ ಹಾಲನ್ನು ಸಹ ಬಳಸಬಹುದು. ಈಗ ತುರಿದ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಹಾಲಿನಲ್ಲೇ ಬೇಯಿಸಿ. ಇದೀಗ ಈಗ ಬಾದಾಮಿ, ಗೋಡಂಬಿ ಹಾಗೂ ಒಣಗಿದ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಮಿಕ್ಸರ್ನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೀಗ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿದಾಗ ತುಪ್ಪ ಮೇಲಕ್ಕೆ ತೇಲುತ್ತದೆ. ರುಬ್ಬಿದ ಬಾದಾಮಿ, ಗೋಡಂಬಿ ಸೇರಿಸಿ ಹಾಗೂ ಉಂಡೆಗಳಾಗದಂತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
- ಇದೀಗ ಈಗ ಈ ಮಿಶ್ರಣವು ಕುದಿಯಲು ಬಂದಾಗ ಕಾಲು ಕಪ್ ತುರಿದ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾಲು ಕಪ್ ಸಕ್ಕರೆ ಸೇರಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
- ನೀವು ಇದನ್ನು ಸಕ್ಕರೆ ಅಥವಾ ಬೆಲ್ಲದೊಂದಿಗೆ ಸಹ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು. ಎರಡನ್ನೂ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ರುಚಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿ.
- ಐದರಿಂದ ಆರು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕುದಿ ಬರುವವರೆಗೆ ಬೇಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳದೇ ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಸುಡದಂತೆ ಬೇಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
- ನಡುವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪ ಸೇರಿಸಿ, ಸ್ವೀಟ್ ಪ್ಯಾನ್ನಿಂದ ಬೇರ್ಪಡುವವರೆಗೆ ಬೇಯಿಸಿ, ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ರುಚಿಗೆ ತುಪ್ಪ ಸೇರಿಸಿ.
- ತಣ್ಣಗಾದ ಬಳಿಕ, ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇರಿಸಿ ಹಾಗೂ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪ ಸವರಿ, ಸ್ವೀಟ್ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ತಣ್ಣಗಾದ ನಂತರ ನೀವು ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯ ಆಕಾರಕ್ಕೆ ಕತ್ತರಿಸಬಹುದು.
- ಕತ್ತರಿಸುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಒಣ ಹಣ್ಣುಗಳಿದ್ದರೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿ ಬಡಿಸಬಹುದು. ಇದೀಗ ಸಖತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬರ್ಫಿ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:
- ಸ್ವೀಟ್ ಶಾಪ್ ಶೈಲಿಯ, ಬಾಯಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಕರಗುವ ಬಾದಾಮಿ ಬರ್ಫಿ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?: ಇಲ್ಲಿದೆ ಸರಳ ವಿಧಾನ!
- ಗ್ರಾಮೀಣ ಶೈಲಿಯ ರುಚಿಕರ ಮೂಲಂಗಿ ಚಟ್ನಿ: ಆನಂದದ ಭೋಜನಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ರೆಸಿಪಿ
- ಸೂಪರ್ ಸಾಫ್ಟ್ ರಾಗಿ ಇಡ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ರೆಡಿ: ಹಿಟ್ಟು ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೂ ಇಲ್ಲ
- ಹಿಟ್ಟು ರುಬ್ಬದೆ ರುಚಿ ರುಚಿಯಾದ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ವಡಾ ತಯಾರಿಸೋದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ
- ಜೋಳದ ಹಿಟ್ಟಿನೊಂದಿಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಇಡ್ಲಿಗಳು ಸೂಪರ್ ಸಾಫ್ಟ್, ರುಚಿಯೂ ಅದ್ಭುತ