ಬಾಯಿ ಚಪ್ಪರಿಸಿ ತಿನ್ನುವ ರುಚಿಯ 'ದೊಣ್ಣೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ' ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರಿಸುವಂತಹ ಸಖತ್ ರುಚಿಯ 'ದೊಣ್ಣೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ' ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ.

ದೊಣ್ಣೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : March 5, 2026 at 9:26 PM IST

2 Min Read
ಅನೇಕ ಜನರು ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂನಿಂದ ಮಾಡಿದ ರೆಸಿಪಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂನಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಅಡುಗೆಗಳನ್ನು ಬೇಡ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೀರಾ? ಆದರೆ, ಈ ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದವರೂ ಸಹ ಬಾಯಿ ಚಪ್ಪರಿಸಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರವಾದ ದೊಣ್ಣೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ಅನ್ನದೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲವೇ ಟಿಫಿನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸೂಪರ್​ ರುಚಿಯ ಈ ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ಕಲವೇ ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಈ ಸರಳವಾದ ರುಚಿಕರವಾದ ಚಟ್ನಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಯಾವುವು ಹಾಗೂ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ದೊಣ್ಣೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ (Getty Images)

ದೊಣ್ಣೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು:

  • ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂ - 4
  • ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಸಳುಗಳು - 10
  • ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು - 30 ಗ್ರಾಂ
  • ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ - 16
  • ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು - 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಉಪ್ಪು - ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು
  • ಎಣ್ಣೆ - 4 ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಅರಿಶಿನ - 2 ಚಿಟಿಕೆ
  • ಕರಿಬೇವು - ಸ್ವಲ್ಪ
  • ಇಂಗು - ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ
ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ (Getty Images)

ದೊಣ್ಣೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ:

  • ಬಹುತೇಕರು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಗುವಂತಹ ಸಖತ್ ರುಚಿಕರವಾದ ದೊಣ್ಣೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ ತಯಾರಿಸಲು ಮೊದಲಿಗೆ, ನಾಲ್ಕು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ, ಸಣ್ಣ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇರಿಸಿ.
  • ಈಗ ಒಲೆ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಚಮಚ ಎಣ್ಣೆ ಸುರಿಯಿರಿ. ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿಯಾದ ಬಳಿಕ, 12 ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಹಾಗೂ ಹುರಿಯಿರಿ. ಅದರ ನಂತರ, ಒಣಗಿದ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಒಂದು ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ.
ಕರಿಬೇವು (Getty Images)
  • ಕತ್ತರಿಸಿದ ಹಾಗೂ ಇರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಅದೇ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ಹುರಿಯಲು ಬಿಡಿ. ಬಳಿಕ ಮುಚ್ಚಿ, ಹುರಿಯಿರಿ, ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ಬೆರೆಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂ ತುಂಡುಗಳು ಬೆಂದ ನಂತರ, ಅವುಗಳನ್ನು ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಿ.
  • ನಂತರ ಹುರಿದ ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂ ತುಂಡುಗಳು ಮತ್ತು ಹತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಸಳುಗಳನ್ನು ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ. ಜೊತೆಗೆ 30 ಗ್ರಾಂ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು, ಎರಡು ಚಿಟಿಕೆ ಅರಿಶಿನ ಮತ್ತು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
  • ನಂತರ ಒಲೆ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಎರಡು ಚಮಚ ಎಣ್ಣೆ ಸುರಿಯಿರಿ. ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿಯಾದ ನಂತರ, ಎರಡು ಚಮಚ (ಜೀರಿಗೆ, ಸಾಸಿವೆ, ಕಡಲೆಬೇಳೆ, ಉದ್ದಿನ, ಅರಿಶಿಣ) ಪದಾರ್ಥಗಳು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಹುರಿಯಿರಿ.
  • ಈ ಮಿಶ್ರಣ ಬಿಸಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಿಬೇವು ಮತ್ತು ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಇಂಗು ಸೇರಿಸಿ ಹುರಿಯಲು ಬಿಡಿ.
  • ಈ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣನ್ನು ರುಬ್ಬಿದ ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
  • ಇದೀಗ ನಿಮ್ಮ ಸಖತ್​ ಟೇಸ್ಟಿಯಾದ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂ ಚಟ್ನಿ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.
  • ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ, ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡವರವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸೇವನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
  • ನೀವು ಈ ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂ ಹಾಗೂ ಇತರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು.

