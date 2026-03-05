ಬಾಯಿ ಚಪ್ಪರಿಸಿ ತಿನ್ನುವ ರುಚಿಯ 'ದೊಣ್ಣೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ' ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರಿಸುವಂತಹ ಸಖತ್ ರುಚಿಯ 'ದೊಣ್ಣೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ' ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ.
ದೊಣ್ಣೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ (ETV Bharat)
Published : March 5, 2026 at 9:26 PM IST
ಅನೇಕ ಜನರು ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂನಿಂದ ಮಾಡಿದ ರೆಸಿಪಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂನಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಅಡುಗೆಗಳನ್ನು ಬೇಡ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೀರಾ? ಆದರೆ, ಈ ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದವರೂ ಸಹ ಬಾಯಿ ಚಪ್ಪರಿಸಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರವಾದ ದೊಣ್ಣೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ಅನ್ನದೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲವೇ ಟಿಫಿನ್ಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸೂಪರ್ ರುಚಿಯ ಈ ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ಕಲವೇ ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಈ ಸರಳವಾದ ರುಚಿಕರವಾದ ಚಟ್ನಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಯಾವುವು ಹಾಗೂ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ದೊಣ್ಣೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು:
- ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂ - 4
- ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಸಳುಗಳು - 10
- ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು - 30 ಗ್ರಾಂ
- ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ - 16
- ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು - 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಉಪ್ಪು - ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು
- ಎಣ್ಣೆ - 4 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಅರಿಶಿನ - 2 ಚಿಟಿಕೆ
- ಕರಿಬೇವು - ಸ್ವಲ್ಪ
- ಇಂಗು - ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ
ದೊಣ್ಣೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ:
- ಬಹುತೇಕರು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಗುವಂತಹ ಸಖತ್ ರುಚಿಕರವಾದ ದೊಣ್ಣೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ ತಯಾರಿಸಲು ಮೊದಲಿಗೆ, ನಾಲ್ಕು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ, ಸಣ್ಣ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇರಿಸಿ.
- ಈಗ ಒಲೆ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಚಮಚ ಎಣ್ಣೆ ಸುರಿಯಿರಿ. ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿಯಾದ ಬಳಿಕ, 12 ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಹಾಗೂ ಹುರಿಯಿರಿ. ಅದರ ನಂತರ, ಒಣಗಿದ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಒಂದು ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ.
- ಕತ್ತರಿಸಿದ ಹಾಗೂ ಇರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಅದೇ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ಹುರಿಯಲು ಬಿಡಿ. ಬಳಿಕ ಮುಚ್ಚಿ, ಹುರಿಯಿರಿ, ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ಬೆರೆಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂ ತುಂಡುಗಳು ಬೆಂದ ನಂತರ, ಅವುಗಳನ್ನು ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಿ.
- ನಂತರ ಹುರಿದ ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂ ತುಂಡುಗಳು ಮತ್ತು ಹತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಸಳುಗಳನ್ನು ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ. ಜೊತೆಗೆ 30 ಗ್ರಾಂ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು, ಎರಡು ಚಿಟಿಕೆ ಅರಿಶಿನ ಮತ್ತು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
- ನಂತರ ಒಲೆ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಎರಡು ಚಮಚ ಎಣ್ಣೆ ಸುರಿಯಿರಿ. ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿಯಾದ ನಂತರ, ಎರಡು ಚಮಚ (ಜೀರಿಗೆ, ಸಾಸಿವೆ, ಕಡಲೆಬೇಳೆ, ಉದ್ದಿನ, ಅರಿಶಿಣ) ಪದಾರ್ಥಗಳು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಹುರಿಯಿರಿ.
- ಈ ಮಿಶ್ರಣ ಬಿಸಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಿಬೇವು ಮತ್ತು ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಇಂಗು ಸೇರಿಸಿ ಹುರಿಯಲು ಬಿಡಿ.
- ಈ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣನ್ನು ರುಬ್ಬಿದ ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
- ಇದೀಗ ನಿಮ್ಮ ಸಖತ್ ಟೇಸ್ಟಿಯಾದ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂ ಚಟ್ನಿ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.
- ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ, ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡವರವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸೇವನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
- ನೀವು ಈ ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂ ಹಾಗೂ ಇತರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು.
